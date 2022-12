Copa del Mundo de Qatar 2022 entró en octavos de finales

El Mundial de Qatar 2022 ya definió todos los cruces de los octavos de final, los cuales comenzaron a disputarse el sábado 3 de diciembre.



El inicio de esta etapa lo abrió Países Bajos, que terminó líder del Grupo A y venció 3-1 a Estados Unidos, segundo del Grupo B.



En tanto, continuó Argentina, el puntero del C, donde el sábado 3 se enfrentó contra Australia, y los trasandinos ganaron 2-1 la Zona D.



La ronda de los 16 mejores se disputarán hasta el martes 6 de diciembre con dos encuentros por días donde las selecciones buscarán el paso a los cuartos de final.



Sábado 3 de diciembre



12:00 horas: Países Bajos vs Estados Unidos. Estadio Khalifa. (GANADOR PAISES BAJOS)



16:00 horas: Argentina vs Australia. Ahmad bin Ali Stadium. (GANADOR ARGENTINA)



Domingo 4 de diciembre



12:00 horas: Francia vs Polonia. Estadio Al Thumama. (GANADOR FRANCIA POR 3-1)



16:00 horas: Inglaterra vs. Senegal. Estadio Al Bayt. (GANADOR INGLATERRA POR 3-0)



Lunes 5 de diciembre



12:00 horas: Japón vs Croacia. Al Janoub Stadium.



16:00 horas: Brasil vs Corea del Sur. Estadio 974.



Martes 6 de diciembre



12:00 horas: Marruecos vs España. Education City Stadium.



16:00 horas: Portugal vs Suiza. Estadio Lusail.