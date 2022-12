Cuatro magallánicas fueron distinguidas con el Premio Mujer Emprende 2022

Coincidiendo con la semana de la PYME, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género junto a BancoEstado Microempresas distinguieron a las emprendedoras en las categorías: Mujer y Medio Ambiente, Mujer Ciencia y Tecnología, Mujer e Innovación, y Mujer y Emprendimiento Joven.

Lograron constituir sus negocios pese a las barreras de género y este miércoles fueron reconocidas por su esfuerzo y dedicación. En dependencias de ZonAustral y en el marco de la semana de las pequeñas y medianas empresas, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género -SernamEG Magallanes-, encabezado por su directora regional Fabiola García Pinto, y BancoEstado Microempresas, representando por el subgerente regional Moisés Medel Flores, llevaron a cabo la ceremonia de distinción de cuatro emprendedoras locales que se destacaron en las categorías de Mujer y Medio Ambiente, Mujer Ciencia y Tecnología, Mujer Emprendimiento Joven, y Mujer e Innovación.

La actividad, en la cual también participó la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando y la Directora Regional (s) de Sercotec Magallanes Natasha Alarcón, premió en la categoría Mujer y Medioambiente a la emprendedora Karla Barría Díaz por su mueblería ecológica Le Pallet, la cual crea enseres a través del pallet en desuso. “La primera barrera fue ser joven, comencé con 22 años y llevo 6 años ya en este oficio”, detalló Karla quien relata además cómo ha sido trabajar en un rubro históricamente masculinizado: “Cuando voy a entregar muebles o conocer a mis clientes nunca se dirigen a mí, si no que van donde mi pareja o al caballero del transporte y es ahí cuando tengo que explicar que yo realizo el diseño y los muebles. O simplemente cuando estoy en una ferretería y llego con overol y me preguntan qué realizo. Pero siempre trato de explicar y darme a conocer por mi trabajo y mis proyectos. Soy una persona muy perseverante y motivada y demuestro que mi labor es igual de buena que la de un hombre, incluso creo hacerlo mejor solo por el hecho de tener una delicadeza en crear algo o al momento de entender mejor la decoración que desean tener en su hogar”.

Instagram: www.instagram.com/lepallet

En la categoría Mujer e Innovación la distinguida fue Paulina Vera Prieto con su negocio Lactagonia: “Decidí emprender porque mi experiencia como mamá de dos hijos con la lactancia materna no fue de las mejores. Tuve grietas, mucho dolor, mastitis. Todo esto me generaba mucho estrés y cansancio, hasta me cuestioné si seguir con la lactancia, porque tenía poca información y cuando busqué ayuda profesional no fue muy efectiva. Después de un tiempo, me di cuenta que si yo como enfermera me capacitaba en Lactancia Materna, podría ayudar a las mamás en sus lactancias, y poder generar lactancias más placenteras y más prolongadas, teniendo en cuenta, además, que en Punta Arenas existía poca oferta de mercado. Así nace Lactagonia”, relató Paulina quien actualmente ofrece asesorías, talleres, productos de embarazo y lactancia, y la elaboración de guatitas de yeso. “Todo esto está perfectamente combinado con mi profesión, ya que conozco la red asistencial, pudiendo orientar a las mamás y familias de mejor manera según sus necesidades. Además cuento con capacitación a nivel internacional, como Asesora de Lactancia, un postgrado a nivel experto en Lactancia Materna, y actualmente en formación en Lactancias Múltiples”, añadió la profesional.

Instagram: https://www.instagram.com/lactagonia/

En la categoría Mujer, Ciencia y Tecnología, la ganadora fue Lorena Vera Prieto, con su negocio ConectArte PUQ, dedicado a impartir talleres dirigidos a familias para reforzar el vínculo entre madres, padres e infancias. “Soy mamá de tres niños, y educadora de párvulos, por lo tanto, temas de crianza y educación, rondan mi diario vivir. Al nacer mi tercer bebé el año 2018 me di cuenta que no había espacios educativos que potencien el vínculo entre niños y padres, más bien al contrario, el sistema está para trabajar y dejar a los niños en un espacio educativo. Es así como nace ConectArte, el arte de conectar entre niños y padres, y empecé a generar talleres familiares, a través de una experiencia educativa ligada a la música, el movimiento, al aire libre, charlas para madres o padres, masajes para bebés, y diferentes estrategias para lograr el objetivo de vivir un momento educativo familiar. Ahora que tengo mucho más conocimiento (formación profesional como Guía Montessori) sentí la necesidad de armar un espacio educativo, para que este conocimiento llegue a muchos niños y familias, y podamos vivenciar un aprendizaje respetuoso con la infancia, donde la observación de los procesos educativos sea el inicio para que niños y niñas disfruten del conocimiento, y se estimulen a seguir despertando el interés por aprender”.

Instagram: https://www.instagram.com/conectartepuq/

Finalmente en el área de Mujer y Emprendimiento Joven, la panadera y pastelera Greis Krumel Urra de 24 años se llevó el galardón con su negocio Krumeland Pastelería Vegana. “Mi emprendimiento nace al ver la inexistente oferta en productos veganos establecidos, y la necesidad de obtener productos de panadería y pastelería para personas veganas, vegetarianas o con alergias alimentarias (leche, huevo, lactosa, soya, etc.). Es único, y lo puedo decir con toda seguridad, porque soy vegana hace 9 años y toda la vida viviendo en esta ciudad me dejó con una necesidad tan grande de obtener productos veganos, que yo misma decidí ofrecer una opción por la inexistente oferta. Me dedico especialmente a que las cosas veganas no sean solo algo ‘saludable’ sino también algo delicioso y especial. Ofrezco mucha variedad porque no solo me interesa vender, sino que también soy parte de mi propio mercado, me gusta la pastelería y disfrutar de los momentos que generan compartir, por ejemplo, una once en familia sin tener que restringirse porque nada es apto en la mesa. Entiendo la necesidad porque también la viví muchos años, y no solo la entiendo sino que la pude abarcar muy bien en estos dos años”, explicó Greis quien a sus 24 años ya cuenta además de su tienda virtual, una tienda física en calle José Joaquín Pérez #04312 de Punta Arenas, donde ofrece tartas, postres de tiramisú, y dulcería de todo tipo.

Instagram: https://www.instagram.com/krumelandveganfood/

Finalmente, la directora del SernamEG Magallanes Fabiola García Pinto, resaltó las casi 60 postulaciones que se efectuaron en esta segunda versión del premio -que se efectúa en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora que se conmemora cada 19 de noviembre- y destacó a las mujeres distinguidas por vencer brechas de género: “Muchas nos cuentan cómo ha sido abrirse en rubros históricamente masculinos, de lograr equilibrar el emprendimiento con trabajos domésticos y de cuidados que en su mayoría recae en las mujeres, pero también las brechas generacionales y económicas que han debido atravesar. Y junto con buscar visibilizar los negocios de las premiadas esperamos que esto también concientice sobre la necesidad de facilitar y apoyar el emprendimiento femenino”.