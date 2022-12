Delegada Presidencial de Provincia Antártica María Luisa Muñoz solicita declaración de Zona de Escasez Hídrica en Puerto Toro





– Según registros de la DGA, en noviembre pasado sólo precipitaron 8,8 milímetros de agua, cifra muy inferior a la media, que se acerca a los 60 milímetros, tendencia que se ha evidenciado en los últimos cuatro meses. Vecinas y vecinos han restringido el uso de este vital elemento, se ha declarado emergencia sanitaria, se ha cerrado el año escolar anticipadamente y desde el Cogrid Provincial se ha dado cuenta la necesidad de obtener recursos de parte de la Subsecretaría del Interior para dar soluciones a corto y largo plazo.



– La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien encabeza dicho Cogrid, mencionó que está en coordinación la posibilidad de un viaje del ferry Yaghan para este sábado 3 de diciembre al poblado más austral del mundo con el fin de proveer agua, tal y como se efectuó el domingo recientemente pasado. “Entendemos la situación, por lo tanto, hacemos todo el esfuerzo. Nuestra responsabilidad es poder dar soluciones a corto plazo, pero también a largo plazo”, dijo la máxima autoridad provincial.

Decenas de turistas, vecinas y vecinos de Puerto Williams desembarcan del ferry Yaghan para pasear por Puerto Toro. Es el último domingo de noviembre y, como de costumbre, la nave realiza su viaje mensual al poblado más austral del mundo, donde se provee de víveres, combustible, leña y enseres esenciales a los habitantes locales, cuya población no supera las 20 personas.

Un sol radiante acompaña la jornada dominical a pasajeras y pasajeros que se ven maravillados con las bondades naturales y la tranquilidad que ofrece este lugar ubicado a 46 kilómetros de la capital provincial y cuya única vía de conectividad es marítima o aérea. Esta escena contrasta con la preocupación que presentan los habitantes de Puerto Toro, quienes, desde el 19 de noviembre pasado, han sufrido una severa escasez hídrica producto del déficit de precipitaciones en la zona.

“No ha llovido como debe ser, ha llovido a goteos”, asegura José Catrin, presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Toro. El hombre, que ha pasado casi toda su vida en la localidad, recuerda que en 2008 vivió un hecho similar, pero no se compara a lo que sucede hoy en día.

“Aquí estamos todos con restricciones de agua. Estamos todos intentando consumir lo menos posible para que no nos quedemos sin agua, especialmente para ducharnos, para los baños”, dice Catrin a pocos minutos de que zarpe el ferry Yaghan para retornar a Puerto Williams.

Unas horas atrás, un carro de la Primera Compañía de Bomberos “Arturo Prat” y un camión aljibe de la Municipalidad de Cabo de Hornos también desembarcaron del ferry para cumplir un objetivo central: rellenar con agua el estanque enterrado de la planta ubicada en las cercanías de la localidad. Bomberos proveyó de 12 mil litros, mientras que la Municipalidad de 10 mil. Con esto, sumado a los 20 mil que mantienen en reserva en un estanque elevado y otros 10 mil que el municipio proveerá unos días más tarde, los habitantes tendrán para subsistir por lo menos esta semana.

Sin embargo, el déficit hídrico continúa en un lugar que sólo está a poco más de 1.000 kilómetros de la Antártica. Y se evidencia en los registros de la Dirección General de Aguas (DGA): según un informe de precipitaciones de la estación de Puerto Toro, proveído por dicho departamento dependiente del Ministerio de Obras Públicas, durante noviembre sólo cayeron 8,8 milímetros de agua, antecedente que se contrasta con la media mensual de cerca de 60 milímetros. En el mencionado reporte, además, se menciona que si bien durante este año se registra un superávit de 19 por ciento de precipitaciones acumuladas, en los últimos cuatro meses se han evidenciado precipitaciones inferiores a la media.

Solicitud de Zona de Escasez Hídrica



A poco más de 1 kilómetro al sur de Puerto Toro se encuentra la captación de agua que normalmente es proveída por turberas ubicadas en las mesetas de los cerros. Un par de mangueras alimentan con un delgado chorrillo de este vital elemento a una infraestructura mayormente seca. Ésta, a su vez, transfiere el agua cruda a un estanque de acumulación para que posteriormente sea tratada en el Sistema Sanitario Rural de Puerto Toro.

Catrin menciona que, en un principio, junto a vecinos, exploró la zona para verificar si esta escasez era provocada por alguna castorera. “Hasta el momento, hasta donde hemos ido nosotros, no hay castoreras para arriba, como para que digan que los castores taparon el caudal del río. No. Es donde no ha llovido nomás. El agua se estancó, no corre. Y por eso se ha mantenido la baja presión de agua. Hay un riachuelo donde hay una manguera que está tirada como 300 metros hacia arriba. Es la única que está abasteciendo de agua, pero corre un hilo nomás. Es constante, no ha parado, pero ya parando eso, sería todo. Tendríamos que pedir ayuda, para que vengan a abastecernos de agua”, manifiesta Catrin sólo un día antes de que este chorrillo dejara de proveer de agua completamente, según información proporcionada por la Dirección de Obras Hidráulicas el 28 de noviembre pasado.

En concreto, la ayuda ante esta emergencia ha llegado por diferentes vías. Además del suministro de agua mediante Bomberos y Municipalidad de Cabo de Hornos, hoy se ha instaurado el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel provincial, con el fin de encontrar soluciones ante esta crisis. Autoridades provinciales y comunales pertinentes han sostenido reuniones presenciales y también telemáticas con organismos regionales como Onemi, dando cuenta la necesidad de solicitar recursos a la Subsecretaría del Interior para entregar soluciones en el corto y largo plazo.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien encabeza el Cogrid provincial, menciona que mediante oficio se ha solicitado de manera urgente que la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, realice un informe técnico producto del déficit hídrico en el sector -para permitir el escalamiento de recursos con Onemi-, y que en el corto plazo se declare Zona de Escasez Hídrica, con el fin de autorizar el accionamiento de recursos para soluciones más concretas en el futuro lejano.

“Hoy día la situación de emergencia es bastante compleja. Tenemos que tener claro que no ha habido lluvia. A ellos se les secó la principal fuente de abastecimiento de agua (…). La idea es que entregando esta información a la DGA, se puedan liberar recursos y ayudar a la población”, dice la máxima autoridad provincial, quien menciona que, además de quienes integran el Cogrid provincial, ha estado trabajando junto a autoridades de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Educación y ejecutivos de empresas privadas portuarias afines, con el objetivo de llegar a soluciones eficientes.

“Estamos coordinando la posibilidad de que este sábado (3 de diciembre), el mismo ferry (Yaghan) pueda ir a la localidad de Puerto Toro. Estamos viendo la parte operativa también para no afectar a la comunidad de Puerto Williams, pero se entiende la emergencia, que es llevar, nuevamente, como pasó el domingo pasado, agua a la localidad”, añade.

En tanto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, informa que el 29 de noviembre pasado se declaró emergencia sanitaria en Puerto Toro y se cerró anticipadamente el año escolar en la Escuela G-44 de la localidad. “Vamos a seguir enviando agua a través de lo que va llegando desde Punta Arenas para que tengan como abastecimiento, y lo importante hoy día es reunirnos rápidamente con la DGA y con Obras Hidráulicas, junto a la Delegación, para llevar a cabo una mesa y darle una solución no parcial, sino que definitiva, a lo que hoy día está ocurriendo en materia de escasez hídrica en Puerto Toro”, dice el edil.

“Hay dos instituciones como la Armada de Chile y Carabineros que están realizando no solamente soberanía o control de tráfico marítimo, sino que también es necesaria la permanencia allá. Hoy día, para la población civil, dándole término a las clases, nos va a permitir que ellos ya dejen la localidad quienes deseen hacerlo, pero mientras tanto seguiremos abasteciendo de agua para darle tranquilidad a sus necesidades”, agrega.

“Estamos esperanzados”



A un costado del ferry Yaghan, donde pasajeras y pasajeros se están embarcando para retornar a Puerto Williams, se encuentra el muelle de Puerto Toro. Allí, pescadores artesanales están realizando labores con las trampas para centollas, en una temporada de extracción de este crustáceo que se ha extendido hasta este domingo 5 de diciembre en la región.

Edgardo Pérez es uno de los trabajadores que está ejecutando esta faena junto a sus compañeros. Por lo menos hace 12 años, labora continuamente en la zona marítima cercana a Puerto Toro, además de otras temporadas en que ha pescado en el área anteriormente. Así como cientos de sus pares, durante estos meses se establece en el poblado más austral del mundo para ocuparlo como fondeadero y punto de operaciones.

Para conseguir agua dulce, normalmente navega por el canal Beagle durante unos 40 minutos hasta Caleta Piedra, en Isla Picton -ubicada al norte de Puerto Toro-. Allí, obtiene este elemento para el consumo propio, ducharse y lavar ropa. Sin embargo, hoy la realidad es distinta. “En este momento no corre nada hace como 20 días o más”, asegura.

Pérez recuerda que en la década de los 90 experimentó una situación similar en la zona, pero no al extremo que se vive actualmente. “Cada vez va a estar peor nomás, y con el cambio climático ya no hay nada que hacer”, dice. “Nos estamos abasteciendo en otro lugar. No es muy bueno el acceso para llegar, pero mandamos a comprar mangueras para poder bajar el agua hasta las embarcaciones. Tuvieron que colocar un fondeo y ahí nos ingeniamos. Por mientras nos estamos abasteciendo por ahí”, agrega.

En este domingo 27 de noviembre, el ferry Yaghan ya está cerca de zarpar y dejar atrás Puerto Toro, poblado que el día anterior celebró su 130º aniversario en medio de una crisis hídrica. En aquella fecha, niñas, niños e instructores del Club Escuela de Deportes Náuticos (Cedena) Puerto Williams y veleristas, compartieron con los habitantes de la localidad, instancia que sirvió para atenuar, de cierta forma, la problemática que están viviendo. “Esperemos a que llueva nomás. Estamos esperanzados”, cierra José Catrin mirando la nave marítima ya colmada de gente y viendo cómo se embarcan el camión aljibe y el carro de Bomberos que llegaron para mitigar la situación por lo menos durante esta semana.