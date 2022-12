Desde que Delegada Muñoz inició su gestión: Las siete materias relevantes de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena durante 2022

– Labores en diversos tipos de emergencias; cerca de 40 actividades enfocadas en dialogar con la comunidad; acciones locales que reforzaron el lineamiento de un Gobierno feminista; reactivación económica y laboral; retorno de actividades presenciales en el ámbito cultural; continuidad de ayudas sociales durante el invierno, y la reciente declaración de Zona de Escasez Hídrica a la comuna de Cabo de Hornos por la sequía en Puerto Toro, son las principales temáticas en que trabajó el equipo de la Delegación Presidencial más austral del país, encabezado por la delegada María Luisa Muñoz, quien asumió su cargo el 11 de marzo pasado. Aquí, entregamos un resumen de cada uno de los tópicos.



Este sábado 31 de diciembre no sólo será el último suspiro de 2022. También se cumplirán 295 días desde la asunción de María Luisa Muñoz Manquemilla como Delegada Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. Aquel 11 de marzo pasado, protagonizó una emotiva ceremonia en la Sala de Uso Múltiple (SUM) de Puerto Williams junto a autoridades locales, cercanos, familiares y personal de la Delegación, dando inicio así a su cargo, tal y como lo había hecho pocas horas atrás el Presidente Gabriel Boric en el Congreso Nacional.



Nueve meses y 20 días transcurrirán desde aquel momento una vez que sea el último día del año, y la máxima autoridad provincial, de un vasto historial como dirigenta social, cataloga su primera experiencia en un cargo político como “un gran desafío, en el cual he hecho lo más humano en poder visibilizar demandas históricas que hemos tenido en nuestra provincia”.



La delegada Muñoz -quien, como pocos, orgullosamente puede decir que nació en Isla Navarino-, manifiesta que “hemos tenido un arduo trabajo en todo sentido, en abordar diferentes temas que son sensibles de nuestro territorio. También en las contingencias o emergencias que han suscitado durante estos meses y que, en el caso mío, he tenido que aprender mucho en esa área. Pero también es importante contar con un muy buen equipo, y eso lo valoro mucho”.



Vinculando los trabajos realizados durante este año, la delegada Muñoz proyecta que en 2023 reforzará en visibilizar y concretar soluciones en temas históricamente importantes para la comunidad, como lo son vivienda, urbanización, salud y conectividad. “Hay que trabajar en pos de soluciones que llevan mucho tiempo en espera. Hoy día tenemos que trabajar sobre proyectos que son más de nivel social. Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo y es hacia donde tenemos que ir apuntando. Es también el compromiso que se ha asumido desde gabinete y todas las carteras para poder dar esa solución lo más pronto posible”, sostiene.



A pocos días de que finalice un nuevo año, destacamos las materias más relevantes que la delegada Muñoz ha debido liderar durante los meses de su gestión. Para ello, las hemos diferenciado en siete principales temáticas: labores en diversos tipos de emergencias; cerca de 40 actividades enfocadas en dialogar con la comunidad; acciones locales que reforzaron el lineamiento de un Gobierno feminista; reactivación económica y laboral; retorno de actividades presenciales en el ámbito cultural; continuidad de ayudas sociales durante el invierno, y la reciente declaración de Zona de Escasez Hídrica a la comuna de Cabo de Hornos producto de la sequía en Puerto Toro.



Emergencias en cielo, mar y tierra



Una de las principales funciones de las delegaciones presidenciales provinciales en el país, dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es trabajar frente a las emergencias que ocurran en los respectivos territorios, coordinando a los diferentes servicios públicos involucrados. Y desde marzo pasado, una serie de importantes contigencias sucedieron en la Provincia Antártica Chilena, ya sea en el cielo, en el mar o en la tierra. Dependiendo las circunstancias, la delegada Muñoz debió participar o encabezar las mesas organizativas.



Lamentablemente, tanto en la tierra como en el mar hubo personas fallecidas. En la primera, el cuerpo de un senderista chileno fue hallado al sur del Circuito de los Dientes de Navarino, tras intensas jornadas de búsqueda en la zona. En la segunda, los cuerpos de tres pescadores artesanales fueron encontrados al interior de una lancha pesquera atracada en Caleta Wulaia. En ambos hechos, tras la pronta acción de autoridades e instituciones que integran el Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid), la delegada Muñoz debió tramitar el traslado aéreo de los occisos hasta Punta Arenas.



En el cielo también ocurrió una situación alarmante: a diez minutos de haber despegado desde Puerto Williams, la puerta de acceso de un avión King Air 100 de Aerovías DAP se desprendió en pleno vuelo. La aeronave que trasladaba a 11 personas -9 pasajeros y 2 tripulantes-, debió retornar a la capital provincial realizando un aterrizaje de emergencia en el aeródromo Guardiamarina Zañartu, resultando todos ilesos. Inmediatamente se activó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) liderado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), donde asistieron autoridades locales pertinentes, entre ellas, la propia delegada Muñoz.



En relación a estas tres relevantes emergencias, caben destacar hitos enfocados en la preparación frente a dos de estos eventos. El primero, una capacitación sobre búsqueda y rescate de personas extraviadas en zonas agrestes, impartida por el Gope Magallanes de Carabineros. Tras gestión de la Delegación, por primera vez en la región se realizó esta actividad dirigida a vecinas y vecinos de Puerto Williams. Y en segundo lugar, un simulacro de accidente aéreo organizado por la DGAC, donde participaron las autoridades y personal de las respectivas instituciones que integran el COE.



Ante estas emergencias y actividades preventivas, la delegada María Luisa Muñoz evalúa que este año ha sido “bastante intenso”. Sin embargo, manifiesta que va aprendiendo día a día respecto a ello, agradeciendo el apoyo y orientaciones que ha recibido desde los niveles nacionales, regionales y provinciales, y especialmente en el equipo de trabajo de la Delegación. “En las emergencias hay un escalamiento comunal, provincial y regional, los hemos hecho como corresponde. Tenemos que estar haciendo las gestiones hacia dónde dirigirnos para poder solucionar de forma inmediata las emergencias (…). Ha sido intenso, pero hemos logrado hacer muy buenas gestiones y hemos tenido un gran apoyo de las diferentes carteras con las cuales hemos tenido que trabajar”, dice.



Actividades dialogantes con la comunidad



Por otra parte, y continuando con una de las premisas del Ejecutivo de ser un Gobierno dialogante, la delegada recalca la realización de cerca de 40 actividades en que imperó la interacción comunicativa y presencial con la comunidad. Ya sea en diálogos ciudadanos, conversatorios, plazas ciudadanas o “Gobierno en Terreno”, las y los habitantes de la provincia conocieron de primera fuente los alcances en las diferentes áreas de trabajo que desarrolla el Gobierno, y, al mismo tiempo, realizaron consultas, resolvieron dudas, sugirieron ideas o simplemente dieron su opinión en torno al área pertinente.



Entre las múltiples temáticas que se desarrollaron en estas actividades, destacan las relacionadas con vivienda y urbanismo, pueblos originarios, equidad de género, bienes nacionales, cultura, economía, emprendimiento, salud, energía, trabajo, geología, discapacidad, educación y disidencias sexuales. En todas ellas, estuvo presente parte del personal de la Delegación encabezado por la delegada Muñoz, así como también autoridades, funcionarias y funcionarios de las respectivas Seremis o direcciones de servicios públicos pertinentes.



Asimismo, la autoridad provincial resalta que estas actividades no sólo se realizaron en dependencias de la Delegación, sino que también en diferentes espacios de Puerto Williams, como la Superintendencia del Cuerpo Bomberos, la sede de la Junta de Vecinos N°1, el anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffths (DMG), la empresa pesquera Productos Marinos Puerto Williams, el Terminal Pesquero de Puerto Williams, la sede del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”, la Asociación Mapuche Huilliche “Witrapaiñ”, el Comité Cultural de Puerto Williams, Biblioteca Pública Municipal «Pierre Chili», entre otros. Y no sólo se ejecutaron en la capital provincial, sino que también se extendió a alejadas localidades como Puerto Toro, Caleta Eugenia y Lum.



La delegada Muñoz sostiene que “es sumamente importante que desde el Gobierno, hablando que es un Gobierno descentralizado, se tengan que generar actividades desde los territorios. Y a través de los diálogos significa también que es una escucha constante a vecinos y vecinas que tienen mucho que decir. Ese diálogo tiene que nacer desde la comunidad, y desde las necesidades propias del lugar donde vivimos. Hoy en día eso ha sido el compromiso. Hemos realizado muchas actividades en esta línea, y creo que hemos logrado y cumplido las metas que nos hemos propuesto como Delegación. Esto también nos da herramientas para poder generar otras instancias a futuro, en el 2023”.



Acciones de un Gobierno feminista en Puerto Williams



Recordando que el actual Gobierno se considera feminista, la delegada Muñoz también detalla las diversas actividades en torno a resaltar el rol de la mujer en la sociedad y entregarles más oportunidades en los diferentes ámbitos, todo con el fin de generar una equidad de género acorde a las circunstancias actuales del país y el mundo.



Entre ellas, se encuentran la jornada de actualización del IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030; la certificación en un taller de alfabetización digital impartido por Prodemu; el inicio de un curso similar ejecutado por Sence, y actividades ante conmemoraciones por los días de la Madre, de la Mujer Indígena, del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados -67 por ciento de éste es realizado por mujeres-, y de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



Respecto a este último punto, la delegada dice que “en nuestra provincia a veces se normalizan muchas actitudes, y creo que es importante evidenciar situaciones complejas, las cuales se tienen que denunciar y trabajar en conjunto. La única forma de erradicar la violencia, es generando estas actividades que son propias de las mujeres, para poder ir fortaleciendo y empoderándolas en sus derechos”. Prueba de ello fue el llamado a denunciar que la máxima autoridad provincial hizo tras conocerse el caso de un ataque a una funcionaria del Hospital Comunitario Cristina Calderón.



Asimismo, en el marco de una visita realizada por la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes y Antártica Chilena, Alejandra Ruiz, las participantes de un conversatorio donde también estuvo presente la delegada Muñoz, hicieron ver la necesidad de contar con un Centro de la Mujer en Puerto Williams, con el fin de atender casos y entregar orientación a todas las personas que sufren o han vivido violencia de género. “Es algo que todavía está en deuda y estamos trabajando para que eso llegue a buen puerto y podamos contar con un Centro de la Mujer que es muy necesario en este lugar”, manifiesta Muñoz.



Reactivación económica y laboral



El actual estado inflacionario a nivel mundial y nacional, sumado a la alicaída situación económica que se prevé para el próximo año, también ha repercutido en el diario vivir de los habitantes de Isla Navarino. Sin embargo, ciertos sectores, como el comercio y el turismo, se han podido reactivar poco a poco, especialmente tras la flexibilización de medidas sanitarias por la mitigación del coronavirus y la consecuente reapertura de fronteras en el país.



La normalización de la actual temporada de cruceros que se dirigen a la Antártica, ha provocado que desde algunas de estas naves desembarquen pasajeras y pasajeros, quienes en sus paseos por Puerto Williams adquieren productos en el comercio local. Además, vecinas y vecinos de la capital provincial han aprovechado de trabajar en faenas de carga y descarga de las embarcaciones, así como también en el traslado de las y los huéspedes de las compañías de crucero que utilizan a la ciudad de Isla Navarino como su puerto base.



Junto a esto, el pronto restablecimiento de los cruces marítimos internacionales entre Puerto Navarino y Ushuaia, permitirá que durante esta temporada estival se reactive y refuerce aún más la economía local, con el fin de poder acercarse al flujo de pasajeros de tiempos prepandémicos, cuando cerca de 2 mil 500 personas ingresaban y egresaban por dicha localidad chilena que se conecta con la ciudad argentina mediante navegaciones por el canal Beagle.



En tanto, las obras de infraestructura pública continúan sus avances, generando consigo una considerable cantidad de empleos. Entre ellas, destacan el muelle multipropósito, el terminal de pasajeros del aeródromo Guardiamarina Zañartu y el Centro Subantártico Cabo de Hornos, pronto a inaugurarse. Este último recinto, que a contar del próximo año impartirá su primera carrera técnica en la zona, cuenta con trabajadoras y trabajadores oriundos de la ciudad o con un estrecho vínculo con la isla.



Por otra parte, a nivel laboral cabe destacar la creación del primer Consejo Tripartito de Usuarios (CTRU) de Puerto Williams, constituido por trabajadores, empleadores, entidades académicas, actores sociales de la zona y funcionarios de la Dirección del Trabajo, el cual busca ampliar las labores de dicho servicio en términos de fiscalización, capacitación y apoyo a las necesidades urgentes en los diferentes sectores productivos. Además, en la empresa Conpax se conformó el primer sindicato en la zona austral.



“Creo que ha ido todo de la mano, en el sentido de la reactivación económica y laboral acá. También, la conformación del primer sindicato ha sido interesante. Consideramos que esto va a ir creciendo y esperamos que sea así. En tanto, el área del turismo va a crecer siempre y cuando las mismas personas que viven en esta provincia también sean parte de ese crecimiento”, menciona al respecto la delegada Muñoz.



Retorno de actividades culturales presenciales



El retorno de las actividades culturales presenciales a la provincia ha sido un punto importante tras el apaciguamiento de la pandemia del coronavirus. En los últimos meses, habitantes de Puerto Williams han podido disfrutar de diversos eventos organizados por particulares, servicios públicos, Seremi de las Culturas o la propia Delegación. Y ha sido para todos los gustos: cine, arte, música, literatura, patrimonio y fotografía, se cuentan entre ellos.



Una de las primeras actividades fue la celebración del Día de los Patrimonios, el 29 de mayo pasado, oportunidad en que se abrieron las puertas de la Delegación Antártica Chilena para que una treintena de asistentes se maravillaran con exposiciones fotográficas, proyecciones audiovisuales del patrimonio cultural, natural y urbano de la zona, bibliografía histórica, entre otros.



El preestreno de la película “Cacique Mulato: La leyenda de Chumjaluwun”; la exhibición de imágenes de diversas bellezas naturales de Isla Navarino en el aeródromo tras la finalización de un taller fotográfico; la primera feria literaria organizada por la Seremi de Educación; obras con iconografía yagán e instalación artística “Migración” –ambas realizadas por estudiantes del Liceo DMG y montadas en dependencias de la Delegación-; la presentación de una investigación arquitectónica que concluye con la posibilidad de restaurar el ex retén de Carabineros de Puerto Navarino; un concierto de música de cámara realizado por la Fundación Pianos para Chile, y el reconocimiento a una estudiante de Puerto Toro por haber obtenido el primer lugar del Premio Talento Infantil en “Magallanes en 100 Palabras”, son sólo algunos de los hitos a destacar este año.



“Esperamos que todo esto sea el inicio para poder ampliar la gama de oportunidades y posibilidades a las personas que viven en el lugar, para que conozcan diferentes áreas en el tema cultural. Éstas son oportunidades bien importantes que hay que tomarlas, y eso significa también que tenemos que considerar un mayor apoyo en el área cultural, dándoles las oportunidades. Consideramos que hoy en día los vecinos y vecinas se interesan por conocer las diferentes actividades culturales que se realizan en la comuna”, señala la autoridad provincial.



Continuidad de ayudas sociales: subsidio al gas licuado y entrega de leña



Al igual que años anteriores, las ayudas sociales durante la temporada invernal continuaron. Especialmente, por quinto año consecutivo se hizo entrega del subsidio al gas licuado a residentes de la Provincia Antártica Chilena. Un total de 563 viviendas resultaron beneficiadas mediante este programa financiado con fondos sectoriales de la Delegación Antártica Chilena y cuya distribución estuvo a cargo de Gasco Magallanes. Este año, el subsidio único anual fue de 45 mil pesos por hogar y no hubo diferenciación por clasificación en el Registro Social de Hogares (RSH).



Por otra parte, tras coordinación entre la Delegación y la dirección regional de Conaf Magallanes, se hizo entrega de leña a familias que anteriormente habían solicitado este combustible en las unidades sociales de la Municipalidad de Cabo de Hornos y Delegación Antártica Chilena, resultando 34 personas beneficiadas. A cada una de ellas se le entregó el equivalente a 100 unidades de leña. Esta biomasa estaba reservada por parte de Conaf ante casos de emergencias, las cuales fueron adquiridas el 2021 mediante un proyecto de reactivación económica del sector forestal producto de la pandemia.



“Es muy importante el apoyo que se pueda dar a cada familia, entendiendo que la condición de vivir en esta provincia no es fácil y los costos de vida son bastante altos, entonces, cualquier aporte que se haga desde el Gobierno, sabemos que las familias lo reciben bien. Esperamos que el próximo año podamos contar con este mismo apoyo para las familias, previniendo la falta de leña en el invierno y pidiendo el subsidio al gas licuado con antelación para poder contar con esta entrega”, menciona la delegada Muñoz.



Zona de Escasez Hídrica a Cabo de Hornos: Sequía en Puerto Toro



Los estragos del cambio climático a nivel global también han repercutido en los territorios más australes del país. Es así como esto se reflejó a finales de este año, cuando Puerto Toro evidenció un exponencial déficit en las precipitaciones durante los últimos cuatro meses. Sobre todo en noviembre, cuando sólo se registraron 8,8 milímetros de agua caída, según datos de la Dirección General de Aguas (DGA), algo muy por debajo de la media, que es de 60 milímetros.



La crisis hídrica en el poblado más austral del mundo provocó que el sistema de captación -que también recibe aguas de turberas- evidenciara bajos niveles del vital elemento. Además, que cerrara anticipadamente el año escolar; que vecinas y vecinos restringieran su uso; que hasta la fecha se hayan proveído más de 90 mil litros de agua, y que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) haya declarado Zona de Escasez Hídrica a la comuna de Cabo de Hornos.



El decreto del MOP, solicitado por la delegada Muñoz -quien encabeza el Cogrid Provincial para este efecto-, permitirá reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar el consumo humano, saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. La vigencia de esta declaración tiene una duración de un año, a partir del 7 de diciembre de 2022, siendo prorrogable previo informe de la DGA.



A raíz de este hecho, la máxima autoridad provincial ha sostenido reuniones de coordinación para concretar la pronta visita de funcionarios pertinentes de la DGA y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), con el fin de hallar las mejores soluciones. Asimismo, manifestó esta preocupación en el reciente Consejo de Política Antártica Extraordinario, donde se aprobó la actualización de la Política Nacional Antártica, considerando la crisis hídrica como una amenaza a la provincia, región y las planificaciones futuras de Chile en áreas subantárticas y antárticas.



“El compromiso de nosotros siempre ha sido visibilizar la situación en que se encuentra Puerto Toro, y como Delegación tenemos el compromiso y obligación de tener que hacer estos llamados de alerta en todas partes, entendiendo la situación que significa estar allá sin agua. La verdad es que es inviable e inhumano, por lo que tenemos que trabajar. Aquí hay un compromiso de Gobierno, en donde están todas las instituciones que son parte de esto, y Cogrid también, que está en alerta y reuniéndose de forma constante”, concluye la delegada Muñoz.