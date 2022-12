El último Gabinete Regional del año y el reforzamiento de los vínculos entre autoridades y ciudadanía.

Delegada Presidencial Regional: Creo que las dirigencias cumplen un rol muy importante y como gobierno las queremos empoderar, porque sabemos que es una manera de democratizar”.

Punta Arenas, diciembre 28 de 2022.- Vivienda, urbanismo, transporte, cultura, medioambiente, trabajo, educación y más, fueron los temas abordados en una larga sesión de gabinete en la sede Mauricio Braun, cuyo término estaba presupuestado para las 21:00hrs, pero que finalmente concluyó a las 23 horas.

Y es que la instancia liderada por la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, donde reunió a las autoridades del Gabinete Regional y alrededor de 30 dirigentes vecinales pertenecientes a la Unión comunal Hernando de Magallanes, dieron vida al último Gabinete del año, al fortalecimiento de la relación con la comunidad y a una participación democrática, con discusiones enriquecedoras.

En busca de un mayor acercamiento a las necesidades ciudadanas más concretas y territorialmente pertinentes, un trabajo previo con representantes de la Unión Comunal, dio luces de los temas que eran de más interés para los vecinos y vecinas. De acuerdo a ese antecedente, las autoridades expusieron sobre los avances y proyecciones de sus respectivas carteras, en el afán de entregar información precisa y detallada, dando a conocer la oferta programática del gobierno y escuchando las inquietudes, consultas y propuestas de las y los representantes de las Juntas de Vecinos de Punta Arenas. Como por ejemplo, el plan de fortalecimiento al transporte público, presentado por el Seremi de Transportes, programas de Fosis, inquietudes sobre Seguridad Pública, preguntas concretas al Seremi de Vivienda, y algunas otras que involucraban a todas las demás carteras.

La reunión planificada se tornó en un lugar de real encuentro, donde dirigentas y dirigentes consideraron que podían expresar lo que sentían, lo que realmente anhelaban hacer saber respecto a sus comunidades, a sus territorios, a sus necesidades, alcanzando un nivel de cercanía e intercambio de información fluida. Esa fue la razón por la que la reunión sobrepasó ampliamente la hora planificada de cierre, creándose un ambiente de confianza y expectativas positivas.

Sobre esta instancia, la delegada destacó el rol que a diario cumplen los dirigentes vecinales y dirigiéndose a los presentes indicando que “son realmente importantes, porque muchas veces las Juntas de Vecinos, las Dirigencias Vecinales, tienen diagnósticos claros de la realidad social de sus vecinos y vecinas. Saben cómo y dónde están las situaciones que precisan atención y además también nos comparten la voz de la ciudadanía. Muchas de las cosas que han salido de acá, no han salido de ustedes, han sido porque algún vecino, alguna vecina les ha planteado la inquietud, por lo tanto para nosotros es importante la riqueza que ustedes tienen en esto”.

A su vez, Raquel Alvarado, Presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes valoró la instancia indicando que es primera vez que tienen el acercamiento de todas las autoridades reunidas para tratar sus problemáticas, resaltando que “ustedes quedan siempre cordialmente invitados, siempre los vamos a recibir” Y agradeciendo las palabras de la Delegada Bermúdez, agregó que “esa es la idea, que la información sea fluida, poder hacer un buen trabajo, porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien”, “estamos siempre disponibles y con ganas de poder apoyar”.

La Delegada Bermúdez y el Gabinete se comprometieron a sesionar periódicamente durante el 2023 y a replicar estas sesiones con otras asociaciones de dirigentes sociales. “para nosotros no tiene sentido estar acá, si no es con ustedes y para eso tenemos que crear esta instancia de diálogo de manera continua. Creo que las dirigencias cumplen un rol muy importante y como gobierno las queremos empoderar, porque sabemos que es una manera de democratizar”.

Finalmente, al evaluar el encuentro la Delegada Presidencial Regional, manifestó a los presentes que “esta ha sido una experiencia muy enriquecedora, yo me voy con mucho optimismo, pero también me voy con mucha responsabilidad. Tenemos que fortalecer la coordinación, porque queremos que cuando terminemos en cuatro años más, podamos sentir que fuimos un gobierno de ustedes, que ustedes lo sientan propio, hayan o no hayan votado por nosotres. Sentimos que tenemos que gobernar de manera distinta y esa manera de gobernar es con la gente. Es súper importante y nosotros creemos que así tenemos que gobernar, así lo ha mandatado el Presidente Gabriel Boric. Para eso estamos acá”.