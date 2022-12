Emotiva recepción tuvo preestreno de “Cacique Mulato: La leyenda de Chumjaluwun” en Puerto Williams

Tras la exhibición de esta cinta inspirada en la cultura Tehuelche, personas representantes de diferentes pueblos originarios, entre ellos el Pueblo Yagán, manifestaron su emoción y empatía tras ver la proyección del largometraje de una cultura que se vio desplazada y que se considera prácticamente extinta en Chile, luego de una epidemia de viruela a comienzos del siglo XX que llevó a los sobrevivientes a instalarse en Argentina.

Entre las autoridades presentes en la función y posterior conversatorio, estuvo la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien catalogó a esta película como “potente” y la comparó a las realidades que actualmente viven los pueblos originarios del país. “Hoy en día todavía hay situaciones en donde sigue el despojo y las vulneraciones en contra de los pueblos originarios. Es el sentir que está presente. Es importante ir recogiendo toda esta información. Ir entendiendo cómo es el día a día de ellos y la lucha que tienen que seguir en forma constante”, dijo.

Pese a ello, la máxima autoridad provincial sostuvo que la exhibición de este tipo de filmes “abre las puertas para seguir un diálogo, de acciones concretas, ya que ellos sienten que no tienen derecho sobre sus propios territorios. Es ahí donde hay una deuda de la cual siempre se habla, y en la que tenemos que seguir trabajando para generar una buena convivencia, una buena relación, pero tiene que ser con acciones”.

“Aquí en Puerto Williams, vivimos en un territorio de desarrollo indígena, que es del Pueblo Yagán. Tenemos que hablar de un pueblo que sigue vivo, sigue latente y sigue trabajando en sacar este estigma de que siempre es el último. Hay un tema que tenemos que seguir trabajando, como autoridades también, en el sentido de no hablar del último (pueblo originario). Hay un pueblo que está vivo en su territorio, defiende su territorio, convive y cohabita en su territorio”, añadió.

El director de la mencionada película, el cineasta magallánico Jorge Grez, coincidió con las apreciaciones de la delegada Muñoz, especialmente tras el diálogo ocurrido posterior a la proyección. “Son bastante potentes los comentarios porque están cargados de emoción y al saber de que esta historia, que sucedió hace más de 100 años, se sigue repitiendo el día de hoy. Y que te lo digan ciertos jóvenes y adultos que viven aquí en esta tierra, es potente, es emocionante. Lamentablemente, podemos darnos cuenta que la historia se repite y que no han cambiado demasiado las cosas”, opinó.

En este sentido, el director explicó que mediante el mensaje audiovisual del Séptimo Arte es posible relatar historias que normalmente no se divulgan. “Creemos que vamos a seguir haciendo contenidos donde contemos historias que quizás no son muy conocidas y que son lamentablemente tristes, pero alguien tiene que contar el otro lado de la historia. No sólo la de los ganadores, sino que estas historias de los perdedores”, detalló.

La cinta retrata la historia de prácticamente cien años de la región, a través de la vida de “Chumjaluwun”, el último cacique conocido del pueblo Aonikenk o Tehuelche. Se encuentra en fase de preestreno, en el marco de la celebración del Día del Cine Chileno, en Magallanes. Ésta es una iniciativa de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuenta con el apoyo de la compañía Teatro Kre, Fundación ProCultura, Cooperativa Cacique Mulato, Hotel Casino Dreams, Museo Martín Gusinde, las Delegaciones Presidenciales de Tierra del Fuego y Antártica Chilena, más los municipios incluidos en este circuito cinematográfico.

LA ITINERANCIA



Porvenir, Primavera, Puerto Williams y Laguna Blanca, constituyen las cuatro estaciones del recorrido ya efectuado, que se completará con las presentaciones en Punta Arenas el próximo lunes 12 de diciembre y San Gregorio el 20 del presente mes.

LA REALIZACIÓN



La producción cinematográfica magallánica, que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fue impulsada por el equipo creador de UMAG TV y el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. Contó con un equipo colaborador que alcanzó las casi 200 personas. Incluye locaciones que abarcan vastos espacios naturales de la Patagonia y también edificios patrimoniales de Punta Arenas.

DÍA DEL CINE CHILENO



Fue un 29 de noviembre de 1984 cuando un grupo de amigos, compañeros de labores y familiares de Jorge Müller y Carmen Bueno, se reunió en la Parroquia Universitaria, ubicada cerca de la esquina de las avenidas Pedro de Valdivia y Bilbao en Santiago, para conmemorar -en ese entonces- los 10 años desde que la pareja de cineastas fue detenida y desaparecida a manos de efectivos de la DINA. En paralelo, la Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos Audiovisuales (APTA) declaró ese día como el Día del Cine Chileno