ENAP Magallanes premia a trabajadores que este 2022 cumplieron 45 años en la empresa

El gerente regional de la estatal, Pablo Martínez, destacó también las inversiones que se realizarán en el mediano y largo plazo para que los terminales marítimos de la empresa sean modernos y confiables con miras a ser un soporte para las tecnologías verdes que se están desarrollando en la zona.

Punta Arenas, jueves 29 de diciembre de 2022.- Hace 77 años se descubrió el primer chorro de petrolero en el país, en el sector de Springhill en 1945, y ese hito posteriormente dio paso a la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en la Región de Magallanes. Por ello, y con el fin de conmemorar dicha hazaña que le dio el impulso productivo a la zona y al país, ENAP Magallanes premió el compromiso que sus trabajadores y trabajadoras han tenido con la empresa y con la región, entre ellos 11 trabajadores que este 2022 cumplieron 45 años prestando servicios en la compañía estatal.

“Esta es una ceremonia anual que nos recuerda un hito para el país, pero sobre todo que nos permite destacar el vínculo que se genera entre nuestros colaboradores y la empresa, el aporte que han entregado para hacer que ENAP crezca en la región y también en el resto del país, porque si no fuera por la semilla que se plantó en Magallanes no seríamos lo que somos hoy y no estaríamos aportando con energía a los chilenos y sobre todo a nuestra querida comunidad de Magallanes. Y es lo que pasa con muchos de nuestros colaboradores que van creciendo y desarrollándose profesionalmente en la empresa”, señaló Pablo Martínez, gerente de ENAP Magallanes.

Este año son 166 los trabajadores que fueron premiados por años de servicio. Uno fue Luis Segovia, supervisor general de Mantenimiento Laredo, quien llegó con 19 años a la empresa y tras 45 años trabajando en ENAP se jubila. Para Segovia trabajar en la compañía fue una oportunidad de vida.

“Estudié en la Escuela Industrial de Punta Arenas e hice la práctica en ENAP, pero no llegué a entrar hasta que me enteré de un concurso para entrar a la empresa como en septiembre de 1976, como no tenía respuestas me fui por el verano a trabajar de vellonero en una estancia, y fue allí cuando mi mamita me avisó por radio que había sido seleccionado. Entré como jornalero, el último cargo al que se puede postular y de ahí fui avanzando con los años hasta llegar a supervisor general, crecí en ENAP junto con la empresa”, relata Segovia.

Este relato, explica Martínez, da cuenta de lo que la empresa quiere potenciar a futuro. Por ello destacó también las inversiones que se realizarán en el corto, mediano y largo plazo para avanzar a una ENAP más sostenible.

“ENAP tiene en carpeta más de 300 proyectos e iniciativas, por más de US$ 700 millones de inversión a concretarse entre 2023 y 2050; y en Magallanes las mayores inversiones se darán en el ámbito de los terminales marítimos que son de administración del área de refinación y comercialización, R&C Magallanes, y que buscar modernizar nuestra infraestructura para que sirva de soporte para las tecnologías verdes que se están desarrollando en la zona”, finalizó el gerente de ENAP Magallanes.

A la ceremonia oficial, realizada en el salón de eventos Cordenap, asistieron cerca de 300 personas, entre ellas la seremi de la Mujer y equidad de género, Alejandra Ruiz; el seremi de Minería, Juan Montecinos; y el director de Sernageomin, Francisco Orellana.

La actividad incluyó también entrega de reconocimientos a los equipos destacadas este 2022, en materia de operaciones y de seguridad; además de quienes difunden el conocimiento científico-técnico en distintas instancias.

Un momento especial se vivió con la entrega del premio Espíritu Comunitario, que este año recayó en el director del Museo Maggiorino Borgatello, Salvatore Cirilo, por su gran trayectoria en Magallanes, desarrollando la cultura y la educación.