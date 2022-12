Exitoso “Campamento Explora Va, Docentes de la Patagonia”, se desarrolló en Puerto Natales organizado por PAR Explora Magallanes

Durante cuatro días, se realizó el “Campamento Explora VA! Docentes de la Patagonia” en dependencias del Centro de la Universidad de Magallanes -ubicado en Puerto Natales- en el cual participaron 26 Técnicos y Educadores/as de párvulos, así como Docentes de enseñanza básica y media de distintos establecimientos educacionales de la región, tales como: Jardín Tánaná de Puerto Williams, Colegio María Auxiliadora, Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Jardín infantil Pastorcitos, Escuela Ignacio Carrera Pinto de Porvenir. Mientras que de Punta Arenas, Jardín Continente blanco, Jardín Magallanes, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Escuela Hernando de Magallanes, Instituto Don Bosco, Liceo Juan Bautista Contardi, The British School, Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla y Greenhill College. En tanto, de Puerto Natales Jardín infantil Bello Amanecer, Escuela Fronteriza Dorotea, Escuela Coronel Santiago Bueras, Escuela Juan Ladrilleros, Liceo Bicentenario María Mazzarello y Liceo Gabriela Mistral.



Esta actividad estuvo a cargo de la Encargada del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), Piroska Fuenzalida, siendo un instrumento del proyecto Asociativo Regional, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes y tuvo como objetivo entregar herramientas a las y los docentes a través de la socialización del conocimiento dentro de la comunidad educativa y el desarrollo de competencias para aplicar en aula.

En la ceremonia de Inauguración estuvieron presentes el Rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani, Vicerrectora Académica ,Anahí Cárcamo Águila ,Vicerrectora de Vinculación con el Medio, Melissa Flores Águila,Directora Centro UMAG Puerto Natales, Claudia Erebitis Gallardo, Directora del Liceo Mazzarello Ana María Guenchuman Borquez, , el Encargado de Patrimonio de la Corporación Cultural Puerto Natales, Jaime Muñoz y la Secretaria de la Universidad de Magallanes, Angie Flies, Coordinador Ejecutivo del PAR Explora Magallanes, Hermann Reiher Díaz y Directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas Breskovic

El Rector la UMAG, José Maripani, comentó que “ es un privilegio poder participar de esta actividad, creemos que es una instancia donde se invita a profesores, profesoras y parvularias a contribuir, porque logra capacitar a un profesor y ese efecto se multiplica en el aula con los estudiantes. Creemos que este es un gran modelo a seguir y que va a contribuir en nuestra región, a que existan más personas que lleguen a conocer la ciencia y amar las actividades científicas. En este caso concreto, estando en una Provincia como es Última Esperanza, contribuye porque nos acerca a este laboratorio natural que es Magallanes, donde las personas van a poder valorar y aprender de los patrimonios que tenemos en nuestra región”.

La directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “el objetivo principal de este campamento fue realzar el área patrimonial y cultural, donde participaron profesores de toda la región y la idea fue que pudieran compartir, no sólo sus experiencias, sino que lo aprendido en este campamento sea aplicado en el aula. Fue un Campamento positivo, porque se logró formar comunidades de aprendizaje y de trabajo, logrando redes y a su vez que sean agentes de cambios en sus localidades”.



Los y las participantes participaron de diversos talleres como: Patrimonio cultural » Un acercamiento al concepto y a su expresión local» y la ruta patrimonial en el Mural «Herencia cultural de las etnias Aonikenk y Kaweskar», creado en 1996 por Angelino Soto, ambos a cargo del profesor y Director del Colegio Puerto Natales Patricio Silva Saldivia.

También fueron parte del taller “Expresión corporal”, dictado por Nicolás González, profesor de educación física del polideportivo de Puerto Natales y de la charla “Patrimonio cultural con perspectiva docente» a cargo de la profesora del Liceo Mazzarello, Montserrat Godoy, para lo cual los docentes recorrieron la plaza de armas de la ciudad de Puerto Natales.

No obstante, los y las participantes tuvieron talleres en terreno en el sector de Laguna Sofía, ubicado a 30 Km de Puerto Natales, para ser parte de una charla a cargo de los estudiantes de Turismo de la Universidad, Ignacio Oyarzun y Enrique Maldonado, quienes relataron la historia del lugar.

En la última parte de este evento, hubo un taller dictado por la fonoaudióloga Mizzina Velásquez, del CADI UMAG denominado «La voz, en contexto educativo, fonoaudiología para docentes» y más tarde la Doctora en Inteligencia Artificial de la Universidad Patricia Maldonado efectuó el taller «Cambios históricos de la tecnología hasta la actualidad», en cual se le enseño a los docentes diversas aplicaciones para usar en el aula y además la programación de microbit.



Los y las participantes, destacaron el campamento. La educadora de Párvulos del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, Patricia Arias, comentó que “es la primera vez que participó, me pareció una experiencia muy enriquecedora, ya que el hecho de compartir con distintos colegas de otras localidades, hace que uno se vaya enriqueciendo para el día de mañana lo pongamos en nuestras prácticas pedagógicas en el aula. En tanto, la profesora del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, Piera Martínez comentó que “ha sido un crecimiento impresionante, nos han capacitado en el área pedagógica, porque me ha servido, ya que este es mi primer año como profesora, y son herramientas que me sirven para aplicar en las clases con mis alumnos”.

Además en el Campamento, profesionales del equipo PAR Explora Magallanes realizaron actividades como el conversatorio “ Retorno a la Presencialidad” y “Recorrido Guiado, herramienta de aprendizaje en terreno”.

Para culminar, los y las 26 participantes expusieron sus proyectos de Rutas patrimoniales relacionado a lo aprendido en el Campamento y recibieron un diploma de reconocimiento.