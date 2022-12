Los orígenes de Río Seco y el primer frigorífico de Punta Arenas | Historia Magallanes

El desarrollo de la industria frigorífica en la región de Magallanes y la Patagonia forma parte del período constitución de una «economía ganadera de exportación» entre 1870 y 1940 en esta parte austral del territorio nacional.



Los orígenes del frigorífico de Rio Seco y de la comunidad del mismo nombre, se encuentran a principios de los años ochenta del siglo XIX, cuando se instaló allí una industria aserradera de N. Scott.

Hacia 1903 y en el contexto de la expansión que estaba experimentando la industria ganadera y sus industrias asociadas, algunos capitalistas como Moritz Braun, Jorge Broughan y Mateo Bermúdez, dieron forma a dos empresas, las que dieron origen a su vez a la formación de la localidad de Río Seco. Primeramente, se asociaron con una firma inglesa de armadores de naves caponeras, la Houlders Bros. & Co. a fin de asegurarse el transporte de carne frigorizada desde el Estrecho de Magallanes al mercado británico, y crearon al mismo tiempo la The South American Export Syndicate Ltd., una empresa dedicada el rubro ganadero y frigorífico.



Así se construyó en las orillas de la costa del Estrecho el Frigorífico de Río Seco, el primer establecimiento industrial de este tipo instalado en Chile.



En febrero de 1905 se realizó la primera faena de matanza y frigorización de animales, pero por varios años el negocio no rindió debido a la mala calidad de los animales faenados.



El establecimiento de Rio Seco, incluía casas para los empleados y dependencias para los obreros, así como distintas cámaras frigoríficas y un muelle de madera que permitía movilizar con rapidez hasta 230.000 animales en una temporada.



Desde 1905 en adelante, la pequeña comunidad que rodeaba al frigorífico se fue constituyendo lentamente con inmigrantes europeos y chilenos.



En julio de 1906, la Gobernación del Territorio de Magallanes solicitó al Supremo Gobierno que se oficialice la creación del poblado de Rio Seco, para lo cual se le asignaron a la localidad 200 metros de ancho por 1.500 metros de fondo a partir de la línea de la costa, espacio territorial que fue subdividido en manzanas de cuatro sitios cada una. Los sitios asignados tenían 1.000 metros cuadrados de superficie, y la propuesta del Gobernador Alberto Fuentes incluía la creación de un retén para la Policía y una escuela básica, considerando que por la lejanía de la ciudad de Punta Arenas, los alumnos debían viajar a ésta o quedarse sin estudios.



El 15 de octubre de 1906, el Presidente de la República Germán Riesco decretó la fundación del poblado de Río Seco, aprobándose entonces los planos de la localidad. Inicialmente, se instalaron 23 colonos residentes. Muchas familias que por aquel entonces residían en la costa del Estrecho o en sus inmediaciones, entre el sector del Río Chabunco y al de Barranco Amarillo -generalmente dedicadas a la pesca artesanal- trasladaron sus casas o construyeron sus viviendas en el nuevo poblado.



Durante muchos años, la actividad económica de Río Seco estaba determinada por el frigorífico y sus faenas anuales. Alrededor de 300 obreros trabajaban anualmente en las faenas que se iniciaban en enero y concluían en abril de cada año. Hacia 1920 el Frigorífico de Río Seco faenaba unos 200.000 animales, lo que daba origen a una intensa actividad marítima y portuaria a través del muelle del sector.

Entre 1920 y 1940, la localidad comenzó un lento desarrollo y expansión al mismo tiempo que sus vecinos se destacaron en la actividad social y deportiva, de manera que en este período se construyeron la escuela, el retén de Carabineros y un establecimiento de reposo de las religiosas de María Auxiliadora.

En una presentación realizada en 1936 a la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas, los vecinos de Rio Seco hacían referencia a la Escuela Municipal allí instalada, a la Clínica Dental Municipal, y demandaban que las tarifas de las «góndolas» tre esa localidad y Punta Arenas cobren tarifas más bajas. Hacia esa época, ya existía en Río Seco un puesto de venta de carne barata de la Sociedad Rural.



También a mediados de los años treinta, se había creado en esa localidad, la Sociedad de Socorros Mutuos de Ambos Sexos Río Seco, lo que reflejaba la activa participación de esa comunidad en actividades sociales y solidarias.



Hacia 1944, y en el contexto de las sucesivas crisis de la actividad ganadera de Magallanes, en particular producto de la II Guerra Mundial y la interrupción del tráfico marítimo por el Atlántico, el Frigorífico de Río Seco era un establecimiento industrial que disponía de 8 cámaras de refrigeración y bodegas capaces de almacenar unas 14.000 toneladas de carne.



Resulta interesante observar que hacia principios de la década del cincuenta, las actividades de la empresa The South American Export Syndicate, que tenía a su cargo como propietaria el Frigorífico de Río Seco, experimentaron algun grado de expansión. En efecto, una carta dirigida el 10 de octubre de 1952 al Intendente Subrogante de Magallanes Miguel Lagos Rivera, por el Director para América del Sur de The South American Export Syndicate, le informa que: «…hemos convenido en administrar el establecimiento frigorífico, cuya construcción pronto será concluída, ubicado en Ajax Bay, Islas Falklands. Esto sin duda traerá grandes beneficios para la Provincia de Magallanes pues, por ejemplo, debido a la escasez de obreros en las Malvinas, es nuestra intención contratar la mayoría de ellos en Punta Arenas.»



Efectivamente, para las faenas frigoríficas de principios de 1953, esta empresa contrató alrededor de 20 trabajadores obreros en Punta Arenas, los que trasladó a las Falklands, dando inicio a su vez, a un incipiente pero persistente movimiento migratorio de obreros chilenos hacia esas islas inglesas del Atlántico.

El Frigorífico cerró definitivamente en 1960, quedando la localidad en una situación económica muy precaria, ya que muchos obreros -incluso especializados- debieron emigrar o reinsertarse en otras actividades, lo que implicaba cesantía.

Fuente de la imagen: Archivo Patbrit.org. Presencia británica en la Patagonia Austral.