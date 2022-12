Mesa ampliada del Sector Público de Magallanes valora logros obtenidos en las últimas negociaciones

diciones de trabajo de las funcionarias y funcionarios públicos y por eso vamos a seguir avanzando de manera de reasignar recursos y mejorar estos instrumentos”



Punta Arenas, diciembre 28 de 2022.- Análisis del trabajo efectuado durante el año, los importantes logros que se han alcanzado y la planificación de las acciones para el 2023, fueron los ítems que se abordaron el día de ayer en la mesa ampliada del sector público, liderada por la Delegada Presidencial Regional Luz Bermúdez, y en donde también se contó con la participación de la Diputada Javiera Morales, representante del Senador Karim Bianchi, Seremi de Hacienda Christian Gallardo, equipo de la Seremi de Trabajo y Previsión Social Doris Sandoval, así como también, con miembros de la mesa regional del sector público.

El trabajo de esta instancia se enmarca, por una parte, en satisfacer las demandas de los gremios del sector público que, en lo fundamental, abogan por ampliar la cobertura, el monto y hacer permanente el bono asociado a la Ley Nº20.883, cuyo objetivo es entregar una compensación económica por el hecho de vivir en un territorio aislado como lo es Magallanes, en forma complementaria a la asignación de zona. Y, por otro lado, el foco de esta mesa de trabajo ha estado en sentar las bases para la ejecución de un estudio de interés regional que aborde con validez científica el costo de vida de la región, con la finalidad de hacer vinculante el resultado a las distintas políticas públicas.

En este sentido, es relevante señalar que varios de estos elementos han sido cumplidos en el contexto del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Chile, la CUT y las organizaciones gremiales del sector público en la negociación del reajuste general del sector, en donde se logró, por ejemplo, el histórico reajuste de un 12%, constituyendo un enorme esfuerzo fiscal, permitiendo que la capacidad adquisitiva de los funcionarios públicos de la región y del país no disminuya, considerando la inflación registrada durante este año.

Al respecto, la Delegada Bermúdez señala además que “dentro de las buenas noticias está el logro de dejar el bono compensatorio de manera permanente, lo que no había ocurrido nunca antes, y por lo que se luchó durante mucho tiempo, para no tener que negociarlo y someterlo todos los años a la posibilidad de que no continuara y, aumentar, además, la línea de corte que fue también lo que la mesa del sector público nos había pedido”.

Por su parte, la Diputada Javiera Morales, manifestó que “me quedo con la satisfacción de que como gobierno cumplimos y que después de la tramitación de la ley de presupuesto y la ley de reajuste, ya se puede decir que el bono es de carácter permanente y que aumentó efectivamente la línea de corte para que no disminuyera la cantidad de funcionarios públicos que accedían a este beneficio. Pero no por eso vamos a descansar, aquí hay un gobierno comprometido con mejorar las condiciones de trabajo de las funcionarias y funcionarios públicos y por eso vamos a seguir avanzando de manera de reasignar recursos y mejorar estos instrumentos”.

En representación de la mesa del sector público, su coordinadora y vocera Mónica Álvarez Mansilla, quien además es la Presidenta de la Asociación de Funcionaros de la Universidad de Magallanes y Presidenta Nacional de la Agrupación de Trabajadores del Estado, reafirma el relato de las autoridades, indicando que “la buena noticia, es que ese bono queda permanente, a través de esta ley de reajuste, gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho dirigentes en las instancias nacionales. Hoy día se deja en forma permanente con una línea de corte que tiene un componente adicional, por lo tanto, todos quienes ganen por debajo de los 946 mil pesos, van a poder ser beneficiarios de este bono, que va en la dirección de ampliar más la cobertura”.

El Seremi de Hacienda, indicó que, “nuestro gobierno, el del Presidente Gabriel Boric Font, tuvo la disposición, a través de las negociaciones de reajuste del sector público, encabezado por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullel, el reparar una deuda histórica con los funcionarios públicos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena” y destacó además, la disposición para alcanzar un acuerdo en torno a los criterios para la ejecución del estudio de interés regional “Costo de la vida diferenciado para Magallanes”.

De cara a la planificación del trabajo futuro, la Delegada Bermúdez explicó que “estamos trabajando con insumos que nos permitan tener claridad de cuántos son las y los funcionarios públicos que reciben este bono. Esa es una información pública que no se tenía y nosotros estamos haciendo ese catastro y también trabajando en este proyecto de estudio del costo de la vida diferenciado para Magallanes. Eso se está haciendo con la mesa del sector público para tener algunos criterios generales y de ahí poder, con financiamiento del Gobierno Regional, obtener una realidad magallánica, de la que muchos nos damos cuenta, pero necesitamos un estudio que nos respalde”.

“Vamos a seguir trabajando porque existen maneras más eficientes de asignación de los recursos y hay todavía recursos disponibles para fortalecer estos instrumentos y esa probablemente será la meta del próximo año: fortalecer los instrumentos por los que han peleado, luchado tantos años las dirigentas”, concluyó la Diputada Javiera Morales.