Mineduc invertirá $133 millones en la reparación del Gimnasio del Liceo de Puerto Williams





El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, realizó un importante anuncio esta semana con respecto a la inversión por parte del Estado de $133.176.364, para la conservación y reparación del gimnasio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de la comuna de Cabo de Hornos, a través de un proyecto de infraestructura de emergencia que forma parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación.



Actualmente, el recinto presenta un deterioro en su sistema de calefacción, área de baños y camarines, por lo que requiere ser intervenido para su mejoramiento, generando la mantención del sistema de alcantarillado (limpieza y refacción de cañerías y desagües), cambio de revestimiento de muros y pisos (retiro de cerámica e instalación de porcelanato) y una correcta aislación térmica, que aporta privacidad en lo acústico.



Además, está planificado el retiro de radiadores, cambio de ventanas y cielo e instalación de paneles de calefacción eléctrica en los baños y camarines. Mientras que en el sector de cancha, se dispuso el cambio de calefactores de gas licuado, ya que en este momento, de cuatro aparatos, solo uno se encuentra en funcionamiento, lo que presenta un alto déficit de confort térmico y distribución equitativa del calor en el edificio.



“Es una gran noticia para la comunidad de Puerto Williams y también una prueba del esfuerzo que está realizando este gobierno por descentralizar Chile. Esta inversión en infraestructura de emergencia, trabajada con la Municipalidad de Cabo de Hornos, permitirá a los estudiantes tener un espacio idóneo para la práctica deportiva, tan importante para la salud física y mental de nuestro alumnado. Junto con entregar en buenas condiciones a la ciudadanía un espacio que, históricamente, ha sido un lugar de encuentro social, cultural y deportivo”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.



Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, recordó: “el año 2020 cuando identificamos los graves problemas que tenía el establecimiento educacional, tras la no concurrencia de los alumnos, el 2021 se trabajó como equipo municipal en el diseño del mejoramiento integral de la sala de uso múltiple, considerando baños y camarines. Para nosotros es sumamente importante contar con el apoyo del Estado, sin el apoyo del sector Educación no estaríamos realizando esta gestión municipal en beneficio de los alumnos y la comunidad en general, para la práctica del deporte y la vida sana”.



La delegada presidencial de la Provincia Antártica, María Luisa Muñoz, expresó: «Se agradece el desplazamiento territorial de la Seremía de Educación de Magallanes para ver in situ las necesidades propias de las niñas, niños y adolescentes en sus espacios educativos, considerando que durante este año, estudiantes del liceo realizaron demandas respecto a las necesidades del establecimiento. Cobra alto valor este proyecto que se condice con parte de esas necesidades, las cuales sabemos han sido manifestadas durante mucho tiempo. Valoramos la celeridad y preocupación por brindar solución en esta materia. Al ser el único establecimiento de educación pública en la ciudad, la cobertura de este proyecto involucra a la totalidad de la comunidad escolar de Puerto Williams”.