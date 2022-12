Polémica en la SEREMI de Desarrollo Social y Familia de Magallanes por despido de dos funcionarias

La SEREMI de Desarrollo Social y Familia de Magallanes en un comunicado público, se refirió a una denuncia formulada por dos funcionarias de dicha repartición, la que señala textualmente:

«El día 30 de noviembre de 2022, al igual que en el resto de las reparticiones públicas del país, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes finalizó el proceso de renovación de contratos para el año 2023.

De los 39 funcionarios y funcionarias que integran esta secretaría, sólo 2 fueron notificados de la no renovación de sus contratos. Ambos casos justificados acorde a las atribuciones de la Secretaría y el Estatuto Administrativo, que rige los actos públicos.

Respecto a la situación de embarazo de una de ellas, esta Secretaría Regional quiere manifestar que su estado de embarazo no era de público conocimiento ni fue informado por los canales formales a la institución y, en cuanto fue conocida, se procedió a regularizar de inmediato su renovación para el año 2023, que fue comunicada y formalizada este viernes 2 de diciembre.

Finalmente, queremos enfatizar que el fuero maternal es un derecho de las trabajadoras y su cumplimiento es un deber y una prioridad para el Gobierno de Chile.»

FUNCIONARIAS DE LA SEREMI.

Esta tarde de viernes 2 de diciembre, un grupo de funcionarias de la SEREMI de Desarrollo Social de Magallanes emitieron una declaración que señala lo siguiente:

«Punta Arenas, viernes 2 de diciembre de 2022. Nos dirigimos y nos identificamos como funcionarias de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, y hemos tomado la decisión de hablar públicamente y de forma voluntaria sobre las graves acusaciones realizadas ayer en los medios de comunicación por parte de algunas funcionarias de nuestra institución.

Queremos enfatizar que no compartimos las acusaciones efectuadas en contra de nuestro Secretario Regional, Danilo Mimica Mansilla, y del Jefe de Gabinete, Mauricio Tapia Tapia, donde se les vinculan a prácticas de hostigamiento laboral, persecución, maltrato, acoso y vulneraciones a la protección de la maternidad en nuestra organización.

Manifestamos que no hemos presenciado, ni tampoco visto expuestas a situaciones como las descritas, y declaramos que las trece funcionarias que firmamos esta carta jamás nos hemos sentido vulneradas en nuestros derechos por parte de la actual autoridad regional, ni nos constan los hechos denunciados. Además, es importante señalar nuestro irrestricto apoyo a los derechos maternales, lo cual no significa respaldar los hechos denunciados.

Durante estos nueve meses del actual Gobierno, el Seremi Danilo Mimica ha mantenido las puertas abiertas para expresar libremente nuestras necesidades, opiniones sobre el trabajo, clima laboral y temáticas personales. Todas sabemos que existen canales y formas, tanto en el contexto de la administración pública y judicial, para expresar o denunciar situaciones que vulneren nuestros derechos.

Se adhieren a esta declaración las siguientes funcionarias que son parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia:

· Andrea Álvarez Damianovic

· Ximena Antoine Van Aken

· Claudia Barrientos Gallardo

· María Chiguay Ovalle

· Evelyn Córdova Marín

· Marcela Díaz Beros

· Joseline Hernández Pradenas

· Marcela Larravide Descouvieres

· María Consuelo Luna Bernedo

· Pamela Oyarzún Agüero

· Jessica Soto Palma

· Ingrid Thormann Fuentes

· Elizabeth Verdugo Alvarado.»

ANEF MAGALLANES.

Por su parte, ANEF Magallanes emitió el siguiente comunicado:

Hoy en Punta Arenas, a dos días del mes de diciembre, los directorios de ANEF Magallanes y ASOFUMI Nacional declaran que, sobre los hechos denunciados en los medios a través de un comunicado en contra de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, respecto de HOSTIGAMIENTO LABORAL, PERSECUCIÓN, MALTRATO, ACOSO Y VULNERACIONES A LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, no pueden referirse a los temas que forman parte de procesos judiciales y/o disciplinarios, pero que confían en que todos los detalles salgan a la luz una vez finalizados y puedan ser conocidos en estas instancias, para que se defina en justicia.

Respecto de la situación de embarazo, según fuentes consultadas, se trata de una funcionaria que ingresó al servicio en el mes de marzo del presente año, y actualmente se encontraba bajo la modalidad de Teletrabajo tras acogerse al derecho que le asiste por ley, al tener un niño menor de 2 años, así también la funcionaria al ser parte del Gabinete del Seremi de Desarrollo Social y Familia, y no pertenecer a la Asociación de Funcionarios del Servicio, como gremio no podemos referirnos a su situación, si ella no informa de los hechos a los directorios antes señalados para poder defenderla oportunamente. Ya que vale mencionar que la funcionaria al momento de ser notificada recién señala su estado de embarazo.

Hacemos presente que tanto ANEF Magallanes como ASOFUMI Nacional, lamentan los procesos de desvinculaciones que puedan ocurrir y siempre hemos velado por los derechos fundamentales de sus trabajadores, sobretodo en la protección de la maternidad, rechazando todo acto de vulneración, incluso la mala utilización de ésta.

La Asofumi Nacional y el Directorio de Anef Magallanes representados en este comunicado por su Vicepresidente de Finanzas Claudio Valenzuela y su Secretaria Ana Mujica, junto a sus asociaciones bases, respaldan el trabajo de la actual Presidenta, ya que conocemos de su integridad profesional y no podemos permitir que se difundan mentiras hacia su persona.

Hacemos el llamado a los medios de comunicación a informarse debidamente y a buscar la contraparte antes de emitir juicios de valor en contra de funcionarios públicos.»

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DE MAGALLANES.

A su vez, la Asociación de Funcionarios de la SEREMI de Desarrollo Social, emitió la siguiente declaración:

«Respecto a la nota de prensa publicada este viernes 2 de diciembre, en dos medios de

comunicación, y que hacen mención a eventuales vulneraciones de derechos ocurridos en nuestra

Seremía, queremos expresar lo siguiente:

Rechazamos los dichos expuestos en relación a los problemas de clima laboral al interior de

nuestro equipo de trabajo. Si hay algo que ha caracterizado la gestión del actual Seremi Danilo

Mimica Mansilla ha sido ejercer un liderazgo de puertas abiertas y conciliador, procurando

dialogar y resolver los problemas, de cara a todos los funcionarios y funcionarias. Nos hemos visto obligados a compartir con toda la comunidad magallánica nuestra opinión

porque las afirmaciones descritas en la nota de prensa son de tal gravedad, que dejan la

equivocada impresión que, al interior de nuestro Servicio, se vive en medio de un ambiente de

hostigamiento, malos tratos y vulneraciones a nuestros derechos. Lo cierto, es que la realidad es

diametralmente opuesta y hoy mantenemos un clima laboral que valoramos y queremos cuidar. Queremos entregar nuestro más profundo apoyo al seremi Danilo Mimica Mansilla y su jefe

de Gabinete, Mauricio Tapia Tapia, destacando su cercanía, su capacidad de contención y su

objetividad para evaluar las diferentes situaciones propias de todo grupo humano. Ambas

autoridades, junto a nuestros dirigentes de la ASOFUMI, han sido fundamentales para generar

este valioso clima laboral, que estamos dispuestos a defender, sobre todo cuando se acusa, sin

pruebas ni fundamentos, de hechos tan graves como los expresados en la nota de prensa. Finalmente, queremos destacar que hoy, en asamblea ordinaria, hemos renovado nuestro

apoyo a nuestra Presidenta de Asociación regional y Presidenta de la ANEF Magallanes, quien se

vio emplazada producto de esta publicación. Ella, junto a toda su directiva se han esmerado en

defender los derechos de todas y todos sus afiliados y se han comprometido a que no se vuelvan a

repetir las injusticias y malos tratos que vivimos en años anteriores.»