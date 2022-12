Senadores proponen incorporar educación cívica a la enseñanza básica y media

Incluir la asignatura de educación cívica y formación ciudadana en los ciclos de enseñanza básica y media es el objetivo principal de la moción presentada por los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, y que fue derivada a la Comisión de Educación para su estudio.



En lo fundamental, la iniciativa establece que las mallas curriculares de los ciclos de enseñanza básica y enseñanza media, deberán incluir la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana y agrega que «dentro de esta asignatura deberá contener a lo menos la enseñanza de los principios democráticos, respeto a los derechos humanos, derechos y deberes cuidados, participación ciudadana, como también deberá contemplar el desarrollo de actividades de participación de la comunidad escolar».



Cabe recordar que la asignatura de educación cívica fue eliminada del currículum en la década del 90 y su contenido fue agregado a la asignatura de ciencias sociales. Luego, con la dictación de la ley N°20.911 se creó el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que establece la obligación de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de tener planes de formación ciudadana en los niveles de educación parvularia, básica y media, consagrando objetivos como la promoción y fomento de conocimientos democráticos, habilidades ciudadanas, respeto a los derechos humanos la diversidad y participación.



No obstante, los autores de este proyecto, señalan que «la implementación de esta nueva política no ha rendido los frutos esperados, pues han tenido una serie de problemas, desde el escaso acompañamiento técnico por parte de la autoridad competente, problemas ideológicos en cuanto al contenido elaborado por los establecimientos educacionales, los procesos sociales que ha vivido el país en los últimos años, la pandemia COVID-19, la falta de participación de la comunidad educativa en la planificación de los PME».



Los mocionantes argumentaron que «en nuestro país la ley N°20.911, establece la obligación de contar con la asignatura de formación ciudadana para los 3° y 4° medios. Sin embargo, no contempla esta obligación para los otros ciclos de educación, dejándolos solo con el plan de formación ciudadana descrito anteriormente, lo que conlleva irremediablemente los mismos problemas descritos».



«Existe la necesidad primordial revertir esta situación, por lo que una solución que consideramos es establecer en la malla curricular de todo el ciclo de educación básica y media la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana, que cuente con la entrega de conocimiento sobre la democracia, estado de derecho, instituciones, derechos humanos, diversidad cultural, participación ciudadana, pero también que esta se extienda a entregar reales habilidades sociales y de resolución de conflictos para la sociedad», aseguraron los senadores.