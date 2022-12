Seremi de Gobierno recorre territorio de Magallanes y busca crear los puentes necesarios para poder ejercer mejores políticas públicas

En Natales el Vocero de Gobierno se reunió con autoridades locales, y en Parque Torres del Paine, participó del inicio de operación del helicóptero para el combate de incendios forestales.

Siguiendo con el mandato del Presidente de la República, Gabriel Boric, de ser “líderes de la voz del Gobierno en las regiones”, a través de un trabajo en terreno, el secretario regional ministerial de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, se trasladó hasta la provincia de Última Esperanza para, en primera instancia, realizar un trabajo de análisis que permita no sólo generar un diagnóstico de las necesidades de este territorio, sino además lograr los acuerdos necesarios para un trabajo y desarrollo de la provincia.

“Como Secretaria General de Gobierno, es muy importante estar en el territorio, tender los puentes necesarios para poder ejercer mejores políticas públicas, y poder llegar de mejor forma a los ciudadanos y ciudadanas que componen nuestra región. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión de trabajo, junto a la Delegada Provincial, luego con la alcaldesa de Natales, y posteriormente los cores de la provincia, porque sabemos que es necesario ir unificando criterios para nuestro buen desarrollo”, sostuvo el seremi de Gobierno, Andro Mimica.

La delegada provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez, declaró: “Tuvimos la oportunidad de visibilizar algunos objetivos y lineamientos de gobierno que se programarán para futuro, pero también conocimos algunos avances correspondientes a la descentralización, a crear un gobierno humanista, cercano, y por supuesto a lo que significa los pasos fronterizos, la articulación con la seguridad pública, y generar el acercamiento a los servicios, a la provincia de Última Esperanza.

La alcaldesa de la comuna de Natales, Antonieta Oyarzo, explicó: “Mantuvimos un diálogo ameno, conversando y compartiendo lo que significa la importancia de mantener una relación directa desde lo que es la secretaria con esta alcaldía, y por supuesto fortalecer todo el trabajo de apoyo a la participación ciudadana, las organizaciones sociales, el fortalecimiento de lo que implica la participación social, y poder trabajar en estos temas en conjunto de ahora en adelante”.

Después del trabajo en Natales, el vocero se trasladó hasta el Parque Torres del Paine, donde participó de la recepción oficial del helicóptero destinado a la Región de Magallanes para el combate de incendios forestales durante la temporada 2022-2023. Aquí el secretario regional ministerial, recalcó el llamado a los ciudadanos que están de paso, y también a los que conviven con las áreas silvestres, “para que cuiden el entorno, que no hagan fogata, no utilicen cocinillas, no tiren colillas encendidas, y no realicen quema ilegal de pastizales, porque es necesario que entre todos podamos cuidar las áreas silvestres de nuestra región”, sostuvo.

Además de los encuentros antes descritos, el seremi de Gobierno recorrió varios medios de comunicación de la comuna de Natales, donde pudo generar un diálogo con la comunidad, informando acerca del trabajo que está realizando el Gobierno en Magallanes, y respondiendo a las consultas de la ciudadanía con respecto a sus expectativas y necesidades.

El seremi de Gobierno agregó que este recorrido es el inicio de una serie de encuentros y reuniones que mantendrá no sólo con las autoridades, sino también con representantes de la sociedad civil, de manera lograr un trabajo integral, generando los diálogos y puentes necesarios para poder ejercer mejores políticas públicas