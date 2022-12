SUBTEL y SERNAC entregan recomendaciones ante compras de dispositivos tecnológicos en Navidad

Con la cercanía de la Navidad, la Subsecretaría de Telecomunicaciones junto al Servicio Nacional del Consumidor entregó una serie de recomendaciones para las personas que comprarán dispositivos que utilicen las redes de telecomunicaciones. La entidad instó a prestar atención en algunos detalles relevantes para que puedan hacer un buen uso de sus adquisiciones.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que «estamos a días de Navidad y es probable que muchas personas elijan como regalo un dispositivo que se conecta a Internet. Por esta razón es importante que se informen de sus características para no pasar malos ratos en estas fiestas. Para esto, es importante que sigan las recomendaciones de SUBTEL y SERNAC, para que tengan una grata celebración de estas fiestas de fin de año».

En tanto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que «es importante que los usuarios hagan valer sus derechos en materia de telecomunicaciones, pero también es relevante que las personas se informen de manera adecuada antes de realizar la compra de un dispositivo, verificando si éste puede funcionar de manera correcta y así obtener una experiencia de compra satisfactoria».

Derechos de las y los consumidores

Garantía legal

Por su parte, el Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que es importante que las y los consumidores sepan que si adquieren un producto nuevo y sale defectuoso, tienen derecho a exigir el derecho a la garantía legal que, tras la vigencia de la «Ley Pro Consumidor», es de 6 meses para exigir el cambio, la reparación o devolución de lo pagado.

Especial Garantía Legal

Derecho a retracto

La autoridad indicó también que, en caso que un consumidor realice una compra por internet tiene derecho al retracto, es decir, la posibilidad de arrepentirse de la compra en 10 días desde recibido el producto sin expresión de causa. Si la empresa no envía la confirmación escrita, el plazo se extenderá a 90 días.

Derecho a retracto

Me Quiero Salir

El Director Nacional explicó también que las empresas de telecomunicaciones no pueden poner barreras para poder terminar los contratos, por lo que el SERNAC dispone de la plataforma «Me Quiero Salir», herramienta que permite facilitar a los usuarios terminar sus contratos en telecomunicaciones con las empresas de forma rápida y dejar de estar amarrados a servicios que no quieren o no necesitan.

Me Quiero Salir

Recomendaciones al comprar un teléfono móvil

Comprar al comercio establecido y no a vendedores informales .

. Verificar que la caja del dispositivo cuente con el sello multibanda que indica las bandas que soporta.

que indica las bandas que soporta. No entregar claves a terceros .

. En el caso de un teléfono móvil adquirido en el exterior: Verificar que el teléfono funcione en las bandas disponibles en Chile . Inscribir el teléfono a través de una empresa certificadora (puedes encontrar estas empresas en el sitio https://multibanda.cl/empresas-certificadoras/ ) para que pueda ser utilizado en el país.



Reclamos

Si tienes un problema con alguna empresa de Telecomunicaciones, puedes ingresar tu Reclamo a través de los siguientes canales del SERNAC:

También a través de la SUBTEL:

Ingresando al Portal de Reclamos

Llamando al 800 13 13 13