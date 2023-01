Abiertas las inscripciones para la 39a Vuelta a la Tierra del Fuego desde Tolhuin

El primer período del registro de inscripción de la XXXIX edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, se concretó ayer viernes 13 de enero de 2023, tanto en modo on line como presencial.

A pesar que fue domingo, el 1° de enero, el Moto Club Río Grande (entidad organizadora) dio a conocer el reglamento técnico y administrativo que regirá en la presente edición.

Allí quedo claramente expreso que, las inscripciones se realizarán en tres períodos, pero cada uno de ellos de apenas un día de duración y es eso lo que ocurrirá hoy, donde el costo de la misma será de $40.000 en efectivo, débito o con tarjeta de crédito, pudiendo también abonarlo en dos cuotas de $25.000 cada una.

En cada uno de los períodos restantes de inscripción, el costo de la misma se incrementará en $10.000 y $20.000 respectivamente. Es por eso que se espera que hoy haya un interesante movimiento en el registro, teniendo como antecedente lo sucedido el año pasado, cuando se implementó este sistema, con un 50% de anotados en el primer período de lo que posteriormente fue la cantidad de pilotos que estuvieron en línea de largada.

Quienes registren sus inscripciones de manera presencial, deberán hacerlo entre las 18:00 y 21:00 horas en la sede del Moto Club Río Grande, en tanto que, quienes lo hagan on line, deberán enviar la misma al mail motoclubrg@hotmail.com , estos últimos tienen todo el día para enviar el mismo.

El Moto Club Río Grande brindará la información oficial de la cantidad de pilotos que se anotaron en este primer período el sábado 14 de enero.

En este sentido, las expectativas de la entidad organizadora son muy buenas, estimando que se superará largamente el centenar de pilotos que estarán presentes. Es altamente probable que sean varios los pilotos chilenos que estén presentes, ya que será la primera oportunidad que tengan de hacerlo desde el inicio de la pandemia, recordando que, en marzo del año pasado, el país trasandino todavía tenía muchas restricciones para que sus conciudadanos viajen al exterior.

Mientras tanto, la organización sigue trabajando intensamente en el remarcado del trazado, especialmente los fines de semana y también ha establecido un diagrama con horarios, sentidos y días del reconocimiento del trazado que dio a conocer con el fin de evitar accidentes entre quienes recorren el trazado, que, a menos de 80 días de la competencia, se intensifica notablemente.

También en los próximos días empezarán las reuniones con las autoridades pertinentes relacionadas con la seguridad de la competencia. En este sentido, el Moto Club Río Grande intentará que no se corte la ruta especialmente en el desarrollo de la etapa inicial en el tramo entre nuestra ciudad y Tolhuin.

En esta 39na. edición, se seguirá implementando el sistema stop and go para la competencia, con un intervalo de 40 minutos para cada piloto. Pero la novedad más importante es que, por primera vez, el Clasificatorio será sumatorio, es decir que los registros que los pilotos en este tramo cronometrado, no será solamente ordenatorio para la largada de la primera etapa, sino que se tendrán en cuenta para la clasificación de esta parte de la competencia.