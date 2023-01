Ajedrecistas magallánicos representarán a la región en Campeonato Nacional en Temuco

Con la demostración de una partida de ajedrez en un tablero gigante fueron despedidos por el Gobernador Jorge Flies los niños Felipe Mansilla, Vicente Parra, Belén Prieto y Stjepan Vrsalovic que representarán a Magallanes en el próximo Campeonato Nacional de la disciplina a desarrollarse en Temuco durante los próximos días y que fueron apoyados con recursos del GORE Magallanes.

“Uno de los deportes que ha traído mayor satisfacción a Magallanes ha sido el ajedrez. Hoy tenemos a cuatro niños que representaran a la región con el respaldo del Gobierno Regional. Esto va en la línea de lo que queremos que es QUE tengamos una región del deporte. Estamos muy contentos de respaldar el viaje de estos deportistas” recalcó Flies.

En total, serán cinco jóvenes que se prepararon durante meses para afrontar este desafío donde, además, será la primera vez que desde Magallanes participaran tantos niños/as en categorías sub 8 y sub 10 con un total de cuatro. El restante es Juan José Márquez que participa en la sub 16.

Arturo Vila, director del Instituto Level Up, quienes presentaron la iniciativa, valoró los recursos del Gobierno Regional y comentó que “los chicos se han estado preparando desde septiembre. Es un campeonato bastante complejo, hay muy buenos competidores”.

Los ajedrecistas fueron apoyados con un monto que bordea los cuatro millones 600 mil pesos para poder viajar a la competencia y que fue destinado para la compra de pasajes, gasto en alojamiento y comida, entre otras áreas para toda la delegación que está compuesta por nueve personas.