CADI-UMAG convoca a voluntarios para investigación de salud cardiovascular y relación con Covid-19

-El estudio busca personas entre 30 y 70 años que hayan sido o no diagnosticados con Covid-19 para buscar determinar el impacto del virus en la salud cardiovascular en el mediano y largo plazo.



Abierta se encuentra la convocatoria para las personas que quieran participar del estudio que está comenzando a ejecutar el Laboratorio de Medicina Molecular del CADI-UMAG, el cual se realiza en colaboración con el Centro de Excelencia en Medicina Traslacional de la Universidad de la Frontera.



La investigación requiere voluntarios que hayan sido diagnosticados o no con Covid-19 durante los últimos años, esto, para buscar nexos que liguen el impacto del virus en la salud cardiovascular de personas de distintos rangos etarios en el mediano y largo plazo.



Las condiciones para participar son haber o nunca haber sido diagnosticados con Covid-19, tener entre 30 y 70 años de edad, no haber sido diagnosticado con diabetes, hipo o hipertiroidismo antes de la pandemia y no estar embarazada.



Para quienes participen del estudio en pos del avance de la ciencia regional, se les realizará distintas pruebas físicas, además de exámenes de sangre, cuyos resultados serán entregados de manera gratuita en el CADI-UMAG.



“Las enfermedades cardiometabólicas son bastante silenciosas y con este estudio esperamos poder acercarnos un poco a cómo el Covid-19 pudo interferir en la salud de las personas en este ámbito. Este conocimiento nos puede ayudar a poder atajar situaciones que irán ocurriendo en el futuro en las personas que pudieron ser afectadas por esta condición”, comentó Yolanda Espinosa, investigadora de CADI-UMAG.



Los interesados en inscribirse tendrán que hacerlo a través del correo gemma@umag.cl, al WhatsApp +56950226188 o el formulario Google: https://acortar.link/jG18NW