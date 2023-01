Delegación Presidencial Antártica lidera despliegue territorial para prevenir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales

– Un encuentro ciudadano, entrega de folletería y diálogos con la comunidad, fueron parte de las actividades que se realizaron a nivel provincial, en el marco de la campaña regional para combatir este delito. Representantes de la comisión territorial local hicieron un llamado a cuidar el patrimonio en una de las zonas que posee la mayor concentración de sitios arqueológicos de Chile.

Durante esta semana, un amplio despliegue en terreno fue ejecutado por representantes de parte de las instituciones que integran la Comisión Territorial para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales en la Provincia Antártica Chilena, enmarcado en la mesa y campaña regional generada para este efecto.

Entre las actividades realizadas, destacaron un encuentro ciudadano, así como también la entrega de folletería, material bibliográfico y afiches a instituciones públicas, comercio local, empresas y diálogos con la comunidad en general. Estas últimas acciones se efectuaron tanto en Puerto Williams como en otras zonas de relevancia para esta temática, como Puerto Navarino.

Principalmente, las instancias fueron lideradas por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, junto a la encargada de la Oficina Técnica Regional (OTR) del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Javiera Gaona, y el director del Museo Antropológico Martín Gusinde, Alberto Serrano. Todas las personas involucradas resaltaron la necesidad de cuidar el patrimonio arqueológico de la zona austral.

Protección del patrimonio

La delegada Muñoz recalcó la importancia de informar a la comunidad sobre las implicancias del tráfico ilícito de bienes patrimoniales, penado bajo la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, amparada en la Convención de 1970 de la Unesco, la cual fue ratificada por el Estado de Chile en 2014.

En este sentido, la máxima autoridad provincial reforzó el llamado a cuidar, respetar y proteger las áreas arqueológicas de la zona, como los conchales -vestigios de los pueblos originarios canoeros en su habitar por el archipiélago fueguino-, enterrarios, varaderos, corrales de pesca, entre otros. A nivel local, en caso de hallar piezas o vestigios, los principales canales de comunicación son la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena (61 2621009), Museo Antropológico Martín Gusinde (61 2621043) o a Carabineros de Chile (133).

“Hoy en día vivimos en un territorio bastante complejo y sensible, con mucha evidencia de sitios arqueológicos de un pueblo originario como el Pueblo Yagán, que tiene una presencia en el territorio de 7 mil años. Hay vestigios en toda la costa de Isla Navarino e Isla Hoste y otras islas que están cercanas al territorio, por lo tanto, no es difícil que gente visite ciertos lugares y puedan encontrar algún tipo de artefacto y elementos que son propios de la cultura yagán. La idea es que esos no se saquen. En caso de que sea un encuentro involuntario, lo deben entregar al museo. Si vemos que hay intervenciones mucho más grandes, se tienen que hacer las denuncias, porque sacar los elementos de estos lugares es ilícito, es penado por la ley”, dijo la delegada Muñoz.

Por su parte, Gaona, cuya oficina del CMN depende de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, hizo un llamado amplio a la comunidad para cuidar los sitios arqueológicos. “No hay que buscar ni sacar elementos. Muchas veces están expuestos por razones naturales u otras por acciones antrópicas. La idea es no sacar los elementos. No escarbar ni buscar, porque pierden su valor de contexto. Cada uno de esos lugares cuenta una historia y nos pueden dar antecedentes de cómo vivían, de qué se alimentaban, cómo buscaban su alimento los habitantes más antiguos”, manifestó.

De acuerdo a Serrano, esta zona austral es una de las que posee mayor concentración de sitios arqueológicos en Chile, por lo que “todos quienes aquí vivimos, todos quienes visitan, de alguna u otra manera tienen la posibilidad, sin saberlo incluso, de encontrarse con objetos arqueológicos patrimoniales de los pueblos originarios canoeros, de los yaganes, principalmente dado por la enorme presencia de los conchales, que es el principal vestigio arqueológico que se ve. Pero no sólo hay conchales, sino que también enterratorios, sepulturas, pinturas rupestres, varaderos de canoa, y además hallazgos fortuitos u objetos que se encuentran en lugares de manera prácticamente azarosas”.

“Es muy normal que alguien acá pueda ir caminando por un lugar, sobre todo en el borde costero, y se encuentra, por ejemplo, con una punta de flecha, un arpón, algún objeto propio de la cultura originaria, y lo recoja y se lo quiera llevar a veces de manera bastante inocente. Eso tampoco está permitido y debiera venir con este objeto a entregarlo al museo o a la Delegación Provincial, porque, en el fondo, ese objeto nos dice que en ese lugar hay un sitio arqueológico. Y los sitios arqueológicos están protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales”, agregó el director del mencionado museo que pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Encuentro ciudadano

En el marco de esta campaña a nivel local, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en colaboración con la OTR del CMN y el Museo Antropológico Martín Gusinde, realizó un encuentro ciudadano para ampliar la difusión sobre los aspectos relevantes que involucran a este delito. Mediante charlas, diálogos, proyecciones audiovisuales y muestras de réplicas de piezas arqueológicas, las y los asistentes se interiorizaron aún más sobre esta temática.

Uno de los participantes fue Ricardo Muñoz, oriundo de Curicó, quien se encontraba visitando la zona. “Uno como turista muchas veces desconoce que el levantar, sacar o extraer algún trozo o pieza arqueológica puede perjudicar el estudio, la investigación y el cuidado del patrimonio de nuestra nación. Me parece muy bien y ojalá se haga una difusión amplia, se utilicen todos los medios disponibles y se eduque a las nuevas generaciones. Y también al turista nacional, de manera que proteja los bienes patrimoniales de nuestro país”, comentó.

Por su parte, la delegada Muñoz manifestó que “la idea es que a través de la educación, el conocimiento y de toda esta información, también generemos redes y estemos trabajando todos en esa misma línea. Hoy en día la responsabilidad es de todos y todas con respecto al cuidado de nuestros bienes patrimoniales”.

En tanto, Gaona mostró su agradecimiento ante esta convocatoria. “Es súper importante que sea desde el territorio, y si bien hay un foco en los servicios públicos que tienen alguna cierta injerencia en la fiscalización y el control, también es importante que la comunidad en general y los visitantes puedan conocer e interiorizarse de esta campaña, porque son quienes circulan y están en contacto con estos bienes patrimoniales, y si es que todos saben, podemos evitar que se dañen y que sean intervenidos”, sostuvo.

Finalmente, Serrano explicó que, producto de la alta rotación de población en Puerto Williams, las charlas respecto a esta temática deben realizarse frecuentemente. “Esperamos avanzar en la difusión de esta información, sobre cuál es el valor de un sitio arqueológico, porque cuando se daña el patrimonio arqueológico, se daña el patrimonio de un pueblo canoero, se daña el patrimonio de los chilenos y se pierde la oportunidad de saber más de la historia de la localidad”, culminó.