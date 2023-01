En 2022: Comuna de Cabo de Hornos registró un aumento de 36,4% de casos de Violencia Intrafamiliar





– Según un balance anual de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, se evidenciaron 15 denuncias de esta índole, cuatro más que 2021. De ellas, 14 resultaron ser víctimas mujeres y sólo un hombre. La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, consideró estos antecedentes como alarmantes e hizo un llamado a la comunidad para ser parte de la solución frente a la violencia de género en el marco de la campaña gubernamental #SíEsMiProblema.

En 2022, la comuna de Cabo de Hornos registró un aumento de 36,4 por ciento de delitos de Violencia Intrafamiliar (VIF) en comparación al año anterior, según un balance anual proporcionado por la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams.

La unidad policial establecida en la ciudad austral especificó que hubo 15 casos de esta índole denunciados en el transcurso del año recientemente pasado, evidenciando cuatro más que 2021. En 14 de ellos las víctimas fueron mujeres, mientras que el único restante del total fue un hombre. Todas las personas involucradas fueron mayores de edad.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, catalogó estos antecedentes como alarmantes, especialmente en una ciudad cuya población no supera los 2 mil 500 habitantes. “Si los datos hoy día nos dan 15 denuncias de violencia intrafamiliar, estamos hablando de más de un caso al mes, y eso de verdad para nosotros es bastante complicado”, manifestó.

En el marco de la amplia diferencia de quienes resultan ser las víctimas de estos hechos -muchas más mujeres que hombres-, la máxima autoridad provincial resaltó la campaña gubernamental #SíEsMiProblema, iniciada el 25 de noviembre pasado en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Hoy en día, lo que quiere decir esta campaña es que no solamente la víctima puede denunciar, sino que los testigos, personas que sepan de que hay quienes están sufriendo violencia, y así haya más opciones de poder denunciar”, explicó la delegada Muñoz.

Respecto al aumento comparativo anual de violencia intrafamiliar, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, capitán Carlos Retamal, comentó que “si bien no es una cifra tan alta a diferencia de otras comunas, aquí se nota bastante. Son cuatro casos, pero sí refleja un porcentaje de incremento bastante considerable para lo que es la comuna de Cabo de Hornos”.

En cuanto a la caracterización de estos hechos delictivos, la autoridad policial detalló que en no más de cuatro de los 15 casos existió consumo de bebidas alcohólicas; en ninguno de ellos se usó algún tipo de arma -principalmente fueron agresiones físicas-; hubo reiteraciones de las víctimas -incluso, en cierta oportunidad la persona fue víctima y en otra victimaria-; la mayoría de las situaciones ocurrieron al interior de los domicilios, y en cerca del 85 por ciento de estas denuncias se logró la detención del agresor para ponerlos a disposición del tribunal competente.

El capitán Retamal destacó que uno de los factores que inciden en los casos ocurridos en Puerto Williams es la zona insular en la que se encuentra la capital provincial. “Tuvimos unos casos particulares de violencia intrafamiliar en los cuales necesariamente el Tribunal de Familia decreta al victimario el abandono del inmueble, y aquí, por las circunstancias de Puerto Williams, la lejanía y todo eso, retirarse de la isla a veces resulta bastante complejo. Y tuvimos casos donde el victimario volvió a la casa de la misma víctima. Eso obviamente es algo que puede traer algún tipo de problema a futuro y obviamente una reiteración de este tipo de hechos que ocurren al interior de los inmuebles”, manifestó.

Pese al aumento de los casos denunciados, la autoridad policial recalcó que existen delitos de violencia intrafamiliar que sí se cometen pero no son denunciados. A ellos, el capitán Retamal les denomina como “cifra negra”, puesto que no están contabilizados, pero sí ocurren. “Generalmente, en estos casos puntuales de violencia intrafamiliar hay muchos que no son denunciados por la víctima, ya que hay un tipo de temor a represalias, un poco de vergüenza referente a lo que puedan decir las demás personas. Se deben dar todas las instancias para que puedan denunciar estos hechos y evitar que pueda ocurrir alguna tragedia peor”, sostuvo el capitán Retamal, quien reiteró el llamado a denunciar, ya sean mujeres u hombres las víctimas.

La campaña del Gobierno de Chile, #SíEsMiProblema, que lidera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, invita a toda a la comunidad a involucrarse y actuar frente a la violencia contra las mujeres, incluso desde los actos más pequeños, puesto que cuando se asume que esto es nuestro problema, nos volvemos parte de la solución.

En esta iniciativa se destacan los teléfonos para denunciar hechos de violencia de género: Carabineros (133) y Policía de Investigaciones (134). Además, los canales de orientación disponibles: Fono Orientación en Violencia (1455), Chat Web 1455 sernameg.gob.cl, WhatsApp +569 9700 7000 y Fono Familia de Carabineros (149). Más información en www.siesmiproblema.cl.