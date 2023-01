En 2022 se registró incremento del 27% en las exportaciones de salmón y trucha desde Chile

ProChile dio a conocer los principales resultados de las exportaciones no cobre del año 2022. Según el análisis entregado por el Departamento de Inteligencia de Mercados -con cifras del Servicio Nacional de Aduanas- los envíos no cobre durante el año 2022 totalizaron US$ 52.388 millones, lo que significa un 34,2% más que en 2021. Siguiendo la misma tendencia, en el mes de diciembre, estas exportaciones superaron los US$ 4.600 millones, lo que significa un crecimiento de 20,6% en comparación con el mismo período del año 2021.

¿Hacia dónde se dirigen nuestras exportaciones?

Las principales zonas de destino para nuestras exportaciones de bienes y servicios no cobre durante el año 2022 fueron Asia con US$ 21.802 millones, aumentando un 56% respecto del año pasado. A continuación, sigue América del Norte con US$ 12.348 millones (un aumento de un 23,4%) y en tercer lugar se ubica Sudamérica con envíos por US$ 7.613 millones, (un crecimiento de 21,6%).

A nivel de mercados, y siguiendo la misma línea, el primer mercado de destino para las exportaciones no cobre fue China. El gigante asiático recibió envíos por más de US$ 13.703 millones, (+65,3%). En segundo lugar, se ubicaron los envíos a Estados Unidos con US$ 9.936 millones (+20,2%), en tercer lugar, Japón con US$ 3.549 millones (+30,7%) y en cuarta posición destaca Brasil con US$ 2.869 millones (+21,4%).

En el caso de China, los mayores montos se explican principalmente por el mejor desempeño de los envíos de Litio (US$ 5.776 millones, +1.334,4%), Sulfatos (US$ 205 millones, +84.913,4%) y Cerezas frescas (US$ 1.911 millones, +19,2%). Para Estados Unidos, el análisis señala que el subsector con mayor alza fue Salmón y trucha (US$ 2.879 millones, +24,6%), seguido por Tableros de madera (US$ 655 millones, +57,6%) y Derivados del petróleo (US$ 181 millones, +914,9%).

Exportaciones totales no cobre

Las exportaciones de bienes no cobre sumaron US$ 50.125 millones, con una variación positiva de 33% con respecto al año anterior. En el mes de diciembre, estas ventas totalizaron US$ 4.405 millones, un 19,5% más que el año 2021.

Los principales subsectores que han impulsado el crecimiento de estos envíos entre enero y diciembre del año 2022 fueron Litio (US$ 8.039 millones, +721,8%), Salmón y trucha (US$ 6.637 millones, +27,0%), Cerezas frescas (US$ 2.134 millones, +20,3%) y Yodo (US$ 1.105 millones, +82,3%).

En términos de mercados, los destinos que más aumentaron el año 2022 fueron China (US$ 13.703 millones, +65,3%), Estados Unidos (US$ 9.936 millones, +20,2%), Japón (US$ 3.549 millones, +30,7%) y Corea del Sur (US$ 2.665 millones, +82,1%).

A su vez, las exportaciones de Servicios alcanzaron US$ 1.385 millones, lo que representa un aumento de un 21,3%; mientras que sólo en el mes de diciembre éstas fueron de US$ 231 millones, un 68,3% más que en el mismo período del año pasado.

Los subsectores más destacados fueron Mantenimiento y Reparación (US$ 270 millones, +86,2%), Ingeniería (US$ 50 millones, +127,4%), Investigación y Desarrollo (US$ 107 millones, +51,5%) y Servicios Logísticos (US$ 57 millones, +33,1%).

El mercado al que más aumentó la recepción de las prestaciones de servicios fue Alemania con US$ 47 millones, un 90,7% más que el año anterior. Es en este mercado destacan los crecimientos de Ingeniería (US$ 21 millones, +13.702,2%), Tics (US$ 6 millones, +75,5%) e Investigación y Desarrollo (US$ 8 millones, +13,9%). En el segundo lugar se encuentra Perú con US$ 327 millones, creciendo un 44,1% debido, principalmente, a los servicios de Mantenimiento y Reparación (US$ 174 millones, +99,4%), Asesoría (US$ 33 millones, +29,5%) y Administración (US$ 16 millones, +39,4%).