Estudiantes destacados en Magallanes por sus trayectorias educativas fueron agasajados con un desayuno por las autoridades.

Delegada Presidencial Regional: “sabemos que hay muchas familias en Magallanes a quienes debemos reconocer y valorar el esfuerzo, el sacrificio y también valorar una etapa importante que se viene y que esperamos que la disfruten y permita su desarrollo humano”.

Ocho fueron los estudiantes de Magallanes que a partir de la entrega de los resultados de la primera Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), fueron relevados por sus Trayectorias Educativas Destacadas. Belén Bernales Hueicha, Fabián Águila, Valentina Szigethi, Pablo Gómez, Ignacio Cárcamo, Marcelo Kramm, Sebastián Vera, Fernanda Jara. Hoy fueron recibidos en la Delegación Presidencial Regional, por la Delegada Presidencial, Luz Bermúdez Sandoval, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, de quienes recibieron un diploma con la categoría en la que obtuvieron la distinción.

Se trata de que el sistema educacional se haga cargo de la historia de cada uno de los estudiantes, considerar su proceso previo a través de su relación durante la enseñanza media, del NEM; acciones que cada uno puede desarrollar o de condicionantes, situaciones de discapacidad, el pertenecer a un pueblo originario, en la diversidad de territorio. Este sistema se hace cargo además de relevar los espacios de diversidad, las condicionantes de género, la diversidad de los pueblos originarios, la diversidad de los territorios para poder incorporar en la trayectoria educativa y en el proyecto de vida todas las cualidades y capacidades que cada uno tenga y dar así un nuevo impulso a este desafío mayor que es la continuidad en la educación superior.

La Delegada Presidencial Regional, resaltó la importancia de este reconocimiento integral, que tiene una cualidad de inclusión y visibilización de la diversidad, prestando atención a las desigualdades sociales, territoriales y de género. “Hoy día estuvimos compartiendo este desayuno con los alumnos y alumnas destacadas de nuestra región, entendiendo que por sobre todo son personas y no solo números. Es una transición que estamos haciendo como Gobierno, nos interesa darle ese enfoque, sabemos que hay familias, hay trayectoria, hay esfuerzo y en este grupo de alumnos estamos haciendo un reconocimiento, sabemos que hay muchas familias en Magallanes a quienes debemos reconocer y valorar el esfuerzo, el sacrificio y también valorar una etapa importante que se viene y que esperamos que la disfruten y permita su desarrollo humano”

Asimismo, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, reafirmó que, “esta nueva versión de la PAES en vez de puntajes nacionales, regionales, entrega distinción a las trayectorias educativas. En el caso de este encuentro, estamos hablando de las personas destacadas y distinguidas en el territorio. Hoy, estuvimos hablando de sus experiencias, de sus motivaciones, estuvimos con sus familias. A nivel nacional se entregan distinciones a estudiantes que se encuentran con algún nivel de discapacidad, o son representantes de pueblos originarios, o que han estudiado en establecimientos que no preparan para estas pruebas, como colegios técnico-profesionales y también a estudiantes de regiones. En nuestro sistema educativo tenemos una diversidad de estudiantes, de historias, de trayectorias de vida y también de esfuerzo, que es necesario en este caso reconocer”.

Ocho jóvenes de pensamientos diversos, pero muy similares en cuanto a sus objetivos: siempre fueron muy estudiosos, con ganas de aprender, responsables y dedicados. Al ser consultados sobre qué sentían en este especial momento, estas fueron sus respuestas:

Ignacio Cárcamo, colegio Charles Darwin, indicó que la noticia de su resultado fue “sorpresivo no me lo esperaba, me parece bien destacar el esfuerzo detrás de todos los años. Me preparé en el colegio, tenemos un pre universitario en el colegio. Tuvimos mucho ensayo”.

Valentina Szigethi, liceo salesiano Monseñor Fagnano, Puerto Natales, “me parece un incentivo muy grande y muy bonito y sobre todo es un honor poder estar acá en una institución tan importante y con personas tan destacadas como las autoridades regionales”.

Pablo Gómez Paredes, liceo Don Bosco, “Me hizo sentir bastante bien cuando supe que saqué un puntaje regional. Yo tengo bastante habilidad para las matemáticas, pero me sorprendí el haber sacado un puntaje destacado de la región, Estoy muy contento y también me pareció muy bonita esta instancia de poder compartir en la Delegación. Estuvo muy rico todo. Yo me preparé con preuniversitario online que hubo a nivel nacional, que lo gané por sorteo y con eso me preparé especialmente”.

Y también obtuvimos la opinión de los padres y madres.

Verónica Soto, mamá de Sebastián Vera: “estamos súper felices por él, orgullosos. Toda la familia orgullosa de las capacidades que tiene Sebastián, siempre ha sido un niño bien estudioso, bien metódico, pero aparte también tiene otros valores, es un niño súper respetuoso, responsable. Orgullosa de mi hijo. Pensamos que le iba a ir súper bien, pero no sabíamos que iba a sacar un puntaje tan destacado. Le decíamos que tenía que estar bien relajado, que lo importante era que sacara un puntaje para lo que él quería estudiar y hacer con su vida”.

Fabián Bernales, papá de Belén Bernales: “como papá y como familia estamos muy orgullosos del reconocimiento que está haciendo la Delegada Presidencial y feliz, uno como papá siempre quiere que su hijo sea destacado, pero igual sorprende el puntaje que ella sacó. Ella siempre ha sido muy dedicada a sus estudios, nosotros no hemos tenido que estar obligándola a estudiar, ella desde pequeñita siempre se mentalizó en lo que quería y siempre se dedicaba cien por ciento a los estudios. Nosotros siempre la incentivamos a estudiar, porque el estudio siempre va a ser su mejor herramienta para enfrentar la vida”.

Hasta el viernes podrán postular a los establecimientos de educación superior del país. Los resultados de dichas postulaciones se conocerán el 17 de enero, iniciándose el proceso de matrículas al día siguiente y hasta el viernes 20 de enero.