Gobierno busca establecer un acuerdo migratorio con Bolivia, para disminuir ingresos de migrantes irregulares desde el país vecino

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la conformación de un equipo con Relaciones Exteriores, Cancillería y las policías, luego de ser consultado por el diputado de Antofagasta, Jaime Araya, respecto a la seguridad en las fronteras.

El gobierno confirmó que buscará agilizar el acuerdo con Bolivia para retomar el proceso de reconducción de migrantes por la frontera que une a ambos países. Así lo dio a conocer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la sesión de la Comisión Especial Investigadora realizada el lunes, a propósito de una consulta del diputado de la región de Antofagasta, Jaime Araya (IND-PPD). “¿En seguridad en frontera qué es lo que están pensando”, le planteó el parlamentario.

“¿En qué estamos trabajando en frontera? Primero, relevar la importancia de un acuerdo con Bolivia, porque el 93% de los ingresos se hacen por Tarapacá y no tenemos reconducción. El acuerdo con Bolivia es clave”, respondió Monsalve.

Recordemos que la gran mayoría de los migrantes irregulares que han ingresado a Chile, lo han hecho por la frontera norte de Chile con Bolivia. Estos migrantes que provienen desde Venezuela y Colombia, atraviesan Ecuador y Perú, desde Perú pasan a Bolivia y desde ese país ingresan a territorio nacional de Chile.

A raíz de esto, la autoridad confirmó la creación de un equipo para abordar esta materia. “Me reuní con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y conformamos un equipo, en el que está el representante que está a cargo de seguridad en la Cancillería, quien está a cargo de migración en la Cancillería, está Carolina (Tohá) por parte nuestra, está uno de nuestros encargados de migraciones y vamos a incorporar en la siguiente reunión a PDI y Carabineros”, señaló.

“Nuestro tema es muy simple. La idea es ir a conversar con los bolivianos. Ya identificamos qué puntos pueden ser de interés de ellos, que nosotros pudiéramos proponerle o darle una solución razonable, que les pudiera resultar de interés para eventualmente llegar a acuerdo”, cerró Monsalve.

En este mismo contexto, actualmente hay 275 extranjeros que no pueden ser reenviados a su país, debido a cambios en la nueva Ley de Migraciones.

En efecto, la nueva ley de Migración y Extranjería publicada en febrero del 2022, al término del gobierno de Sebastián Piñera, trajo modificaciones legales que ahora impiden la expulsión de delitos que afectan particularmente a las regiones del norte, como el contrabando y el tráfico de drogas y de migrantes. La Defensoría Penal Pública (DPP) advirtió que anteriormente los extranjeros que cometían estos ilícitos podían ser expulsados judicialmente si sus condenas no superaban los cinco años de cárcel y no tenían residencia en el país, escenario que cambió el año pasado con la exclusión de estos delitos. Esto significa que, al 31 de diciembre del 2022, en la región había 275 migrantes no expulsables privados de libertad, cifra que contribuye a una saturación innecesaria del sistema penitenciario y judicial.