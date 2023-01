Informa SUBTEL: rige la norma que obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear los teléfonos celulares robados

Entró en vigencia normativa para bloqueo de celulares que obliga a empresas a bloquear los equipos robados a grandes proveedores, segun informa SUBTEL.



A. Robo de equipos a empresas, antes de su comercialización .



Desde el 27 de enero de 2023, quienes se vean afectados por el robo o hurto de equipos terminales móviles en forma previa a su comercialización a un usuario o suscriptor, pueden solicitar el bloqueo de los IMEI a cualquiera de las siguientes empresas móviles: Claro, Entel, Movistar, VTR, WOM.1) Solicitud del bloqueoPara solicitar el bloqueo se deben enviar los antecedentes a cualquiera de las empresas móviles (sólo a una de estas), a través del respectivo correo de la siguiente lista:



EmpresaCorreo electrónico para envío de antecedentesTeléfono de contactoSitio WebClarobloqueo_equipos@clarochile.cl800 800 066https://digital.clarochile.cl/wcmiframe/bloqueo-robo/Entelbloqueoretail@entel.cl+56 9 2622 6670https://www.entel.cl/

Sección “Bloqueo por robo o hurto de Retail”MovistarBloqueoIMEI_Roboproveedores@telefonica.com800 750 130https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/

Sección “Regulaciones y enlaces de interés” / “Comunicados”VTRbloqueo_equipos@vtr.cl+56 22 3100 200https://vtr.com/

Sección “Términos y Regulaciones”WOMbloqueoimeis@wom.cl+56 22 337 7600https://www.wom.cl/



Sección “Términos Legales”Para facilitar la validación del solicitante del bloqueo:Las casillas de correo deben ser corporativas, en caso de que la empresa las tenga.Las empresas pueden registrar previamente a quienes serán sus interlocutores, a través de los mismos correos electrónicos anteriores.2

) La Persona Jurídica (empresa o persona natural con giro de empresa) que solicita el bloqueo, debe indicar la fecha de ocurrencia del robo o hurto, junto con la siguiente información y documentación:Razón socialRUTDomicilioNombre del titular o representanteNúmero de cédula de identidad del titular o representanteAntecedentes que acrediten la personería o representación.3) Adicionalmente, deben adjuntarse al correo los siguientes antecedentes:

a. Archivo Excel (.xlsx, .xls) que contenga un listado indicando los números de IMEI de los dispositivos cuyo bloqueo se solicita, indicando la marca y el modelo respectivo.Cada fila debe contener un IMEI y aparte el Dígito Verificador del IMEI (dígito 15° del IMEI).Cada celda debe contener sólo un dato.El formato a utilizar es el de la siguiente planilla (Descargar Archivo).

b. Documento con los antecedentes que den cuenta de la denuncia realizada ante los organismos competentes: Identificación de la unidad policial, fiscalía o tribunal; fecha de presentación; número de parte o datos de enrolamiento de la causa, según fuere del caso, N° de parte policial, número de RUC de la causa. Los documentos deben estar en formato pdf.c. Documentos que acrediten el dominio de los dispositivos que se solicita bloquear. En estos documentos deben estar claramente identificados: los IMEI que se encuentren en el listado señalado en la letra a., la identidad del comprador y la del vendedor, así como la fecha de la transacción. Asimismo, estos documentos pueden contar con listados o inventarios adjuntos que den cuenta del detalle señalado. Los documentos deben estar en formato pdf.Podrán adjuntarse documentos como los siguientes:FacturaOrden de compraGuía de DespachoPacking ListDeclaración de importación4) Una vez enviado el correo con la solicitud de bloqueo, la empresa móvil responderá dando acuso de recibo. Los dispositivos serán bloqueados en un plazo máximo de 24 horas, lo que será informado al solicitante a través de un correo.Los detalles de esta nueva norma se pueden encontrar en la Resolución Exenta N°4281 de SUBTEL.



B. Robo de equipos a usuarios .



Los usuarios de cualquier empresa móvil que sufran el robo, hurto o extravío de su dispositivo móvil, pueden solicitar el bloqueo del o los IMEI directamente a su empresa. El bloqueo de equipos a través de los diferente canales de atención, constituye una obligación para las empresas, por lo que, deben dar cumplimiento a lo siguiente:



1) Tener disponible un número telefónico, accesible durante las 24 horas del día, para que los suscriptores y usuarios puedan realizar llamadas exentas de pago, con el objeto de requerir la suspensión de los servicios provistos por la red móvil y bloquear los equipos hurtados, robados o extraviados.



2) Informar y comunicar la numeración que destinen al efecto, a través de los documentos de cobro, las oficinas comerciales, los distribuidores de equipos por cuenta de las concesionarias, los sitios web y otros medios que garanticen la adecuada difusión.



3) La circunstancia de no haberse efectuado previamente por el suscriptor o usuario denuncia ante las policías, el Ministerio Público o los tribunales con competencia criminal, no constituirá bajo ningún respecto impedimento para dar curso a la suspensión del servicio, bloqueo del equipo terminal correspondiente e inhabilitación de la SIM Card o su equivalente.



4) Identificar el IMEI para efecto del bloqueo del equipo, en el evento de que dicha información no pueda ser proporcionada por el usuario y/o suscriptor solicitante.



5) Bloquear el equipo terminal independientemente del lugar en el cual éste haya sido adquirido (concesionaria, retail, otra concesionaria móvil, etc.).