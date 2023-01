Ipsos y Espacio Público: 79% cree que estaríamos mejor si las decisiones importantes las tomaran expertos independientes en lugar de los políticos

Además, un 85% cree que a los colegios debe asistir gente diversa, donde convivan estudiantes de clase alta, media y baja.

Santiago, enero, 2023 —

La empresa de investigación de mercados Ipsos junto a Espacio Público lanzaron una nueva edición del estudio “Chilenos y chilenas hoy: Desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”, para lo que encuestó a 1.020 personas con el fin de conocer las opiniones y actitudes de las personas en Chile sobre la ciudadanía y el bien común, en los ámbitos la toma de decisiones, educación, salud, impuestos, consumo y movilidad social.

Para Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, los resultados de la encuesta muestran problemas urgentes y revelan también aquellos que las personas anticipan les van a afectar. La inseguridad ciudadana aparece encabezando los problemas que afectan a las personas, seguida por un servicio de salud deficiente. Ambas materias demandan prioridad para construir respuestas con mirada de Estado y acuerdos que resulten oportunos. Hacia adelante, destacan con el mayor aumento las pensiones y los temas medioambientales, que también requieren celeridad para abordarse ya que sus soluciones toman un tiempo largo en construirse.

Democracia

Al ser consultados sobre si prefieren la democracia directa (a través de plebiscitos o consultas ciudadanas) o indirecta (por medio de representantes electos), la primera genera más apoyo en temas como los programas comunales de mejoras de espacios públicos (71%), políticas de seguridad comunales (67%), en qué invertir los recursos públicos (66%) y cambios en el plano regulador de la comuna (63%). Por su parte, la democracia indirecta tiene mayor respaldo en tópicos como medidas para el control de la inmigración (65%), políticas de acción climática y medioambiental (48%) y políticas de empleo (47%). De todas ellas, las medidas para el control de la inmigración es la única donde más gente prefiere la democracia representativa (65%) por sobre la democracia directa (34%).

Alejandra Ojeda, Gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile comenta que “es interesante ver que la ciudadanía quiere tener mayor injerencia en las decisiones que involucran a sus gobiernos locales y su contexto más inmediato, con tres de los primeros cuatro porcentajes más altos de participación directa vinculados a temas comunales. Además, se aprecia un descenso en los últimos dos años en el interés por decidir de manera directa en políticas sectoriales, como lo son medioambiente, empleo o educación”.

Respecto a la posibilidad de sufragar a favor de un candidato(a) presidencial que recibió un soborno, o una suma importante de dinero a cambio de un favor político, el 60% asegura que es muy probable que no votaría por ese candidato y un 16% cree que es probable que no lo haría; mientras que un 11% estima que es probable que igual le daría su voto. Dentro de ese porcentaje que dice que es muy probable que no votaría por él, esta afirmación es más respaldada por gente que se identifica con la izquierda (62%) y el centro (60%) que por aquellos que se definen como de derecha (44%).

Con respecto a la percepción de la democracia, más de nueve de cada 10 personas encuestadas está de acuerdo en que en este sistema político es importante escuchar la opinión de todos los grupos (97%) y lograr consensos entre distintos puntos de vista (93%), también que los políticos hablan mucho y hacen poco (93%) y que los grupos económicos tienen demasiada influencia en las decisiones políticas (92%).Además, un 88% cree que los diputados(as) y senadores(as) deben seguir la voluntad del pueblo en lugar de sus propias convicciones políticas, y un 79% dijo que el país estaría mejor si las decisiones importantes las tomaran expertos independientes.

Las afirmaciones que tuvieron menor adhesión, respecto a las apreciaciones de la democracia, fue que nuestro país estaría mejor si las decisiones importantes las tomaran empresarios/as exitosos, con un 72% en desacuerdo; y que los políticos deben liderar al pueblo en vez de seguir lo que la gente quiere, con un 56% que tampoco está de acuerdo.

Cuando se le pregunta a los encuestados sobre qué actividades sociales y políticas ha realizado en los últimos cinco años, el 31% ha expresado su opinión en redes sociales, el 26% ha asistido a marchas o manifestaciones, el 22% ha participado en algún tipo de organización o grupo de interés, y el 21% ha recolectado o donado dinero para alguna actividad social o política.

Un 50% de los encuestados que se identifican con la izquierda han expresado su opinión en redes sociales, frente a sólo un 28% de quienes son de derecha. Respecto de asistir a marchas o manifestaciones hay una tendencia aún más marcada: el 52% de los de izquierda han ido, versus un 9% de las personas de derecha.

Educación

Según el estudio, un 40% de los encuestados está de acuerdo con que la calidad de la educación a la que ellos o algún miembro de su familia accedieron ha mejorado en los últimos cinco años, lo que demuestra un descenso significativo desde 2017, cuando un 52% estaba de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el porcentaje de quienes están de acuerdo en este ítem sube al 50% entre quienes tienen 18 a 29 años de edad.

Hoy las principales preocupaciones en torno a la educación son el hostigamiento entre estudiantes o bullying (57%), el posible uso de drogas y alcohol en escuelas o colegios (52%), y la calidad de la infraestructura del recinto educacional (28%). Las preocupaciones que tuvieron los mayoresincrementos fueron la violencia de alumnos hacia profesores, que pasó de un 14% en 2021 hasta un 24% este año; además del hostigamiento entre estudiantes y la calidad de la infraestructura de los recintos, ambos con un alza de siete puntos porcentuales desde la última medición.

“Los aumentos más marcados en las inquietudes de las personas sobre la educación están relacionados con los problemas que les aquejan de la sociedad en general: a la gente le preocupa cada vez más que la delincuencia e inseguridad que se traduzca en mayores niveles de violencia en los ambientes educacionales”, indica Alejandra Ojeda, Gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Por otro lado, la violencia de profesores hacia alumnos (5%), el aprendizaje de inglés de los estudiantes (8%) y la preparación de los estudiantes para las necesidades actuales (8%) son los temas que menos preocupan a los chilenos. Y las preocupaciones que han bajado más desde la encuesta de 2021 son la calidad de los profesores, que pasó del 24% al 17%; yel costo de los establecimientos, que bajó cinco puntos porcentuales.