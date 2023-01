La crisis de las ISAPRES

La Corte Suprema resolvió exigir a las ISAPRES que cumplan con una tabla para la fijación de los precios y tarifas que los usuarios de esas empresas. La Corte Suprema zanjó una de las más importantes controversias que involucran a las isapres, y que tiene que ver con la tabla de factores.



Recordemos que las aseguradoras privadas de salud han mantenido dos principales batallas judiciales con sus afiliados en tribunales: el alza en los planes y las tablas de factores.



Este último mecanismo es utilizado para determinar los montos que un usuario paga en su plan, en relación con sus factores de riesgo, como por ejemplo, edad y sexo. En primer término, estableció que se debe contar únicamente con un plan base por cada contrato de salud y no por cada beneficiario.



Asimismo, si bien se indica que las ISAPRES no pueden elaborar tabla de factores por sexo y edad por ser inconstitucional, la Corte Suprema legitimó una tabla confeccionada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019.



Para ello deberán “calcular el precio final de todos los contratos de salud que administre, multiplicando el valor del plan base correspondiente por la suma de los factores del grupo familiar”.



La Corte Suprema señala que “la aplicación del procedimiento anterior no podrá importar un alza del precio final de los contratos de los afiliados a la recurrida, respecto del fijado al momento de ejecutoriarse esta sentencia”.



Así, solo se podrá autorizar un alza en el precio final de dichos contratos cuando se incorporen de nuevas cargas o beneficiarios y la suma de los factores de riesgo del grupo familiar allí previstos, así lo determine, alza cuyo cobro se suspenderá hasta que la nueva carga cumpla dos años de edad. Finalmente, el fallo determina que la tabla de factores diseñada por la Superintendencia de Salud se aplica solo cuando el cotizante ingresa a la ISAPRE y es inmodificable en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante.



Más de 548 mil personas abandonaron las ISAPRES para ingresar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en casi tres años, entre enero de 2020 y noviembre de 2022. FONASA se sigue fortaleciendo y el Cero Copago FONASA que se puso en marcha en 2022 ha favorecido a varios millones de usuarios del sistema público de salud en Chile.



Pero además, sólo en los primeros nueve meses de 2022, el sistema privado o sea las ISAPRES perdió casi 34 mil cotizantes. Según datos de la Superintendencia de Salud, la variación fue del -1.71%.



Las cifras de su par de la Superintendencia de Seguridad Social apuntan que desde 2018, Fonasa viene ganando afiliados de forma sostenida. No así el sistema privado de seguros de salud.



El gobierno del Presidente Boric ha señalado que le interesa en primer lugar la situación de los usuarios de esas entidades privadas, y sobre todo asume el concepto que la responsabilidad de la crisis financiera en la que se encuentran las ISAPRES es de las propias ISAPRES.