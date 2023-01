Lo bueno del año 2022 | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas, este fin de semana despedimos el año viejo, y le dimos la bienvenida al nuevo año. Para mirar con optimismo el presente y el mañana, he repasado las buenas noticias que ocurrieron en el mundo el año 2022, y he destacado las que más me interesan. En primer lugar, los avances de la ciencia. Uno de los hitos más importantes fue el despliegue y puesta en órbita, del telescopio espacial James Webb. Es considerado el observatorio espacial más potente del mundo, y fue diseñado para superar los límites actuales de la observación humana del universo. Un proyecto de enorme complejidad, que llevó más de 15 años de desarrollo, y un costo de diez mil millones de dólares. Se espera que permita observar fenómenos hasta ahora desconocidos, verdaderos misterios del universo, como la formación de las primeras galaxias o la existencia de indicios de vida en planetas fuera del sistema solar. Desde su puesta en funcionamiento, ya ha sido capaz de entregar imágenes de una gran calidad, por su profundidad y definición, no conseguida hasta ahora. Una imagen más nítida y precisa de los denominados Pilares de la creación, que ya había fotografiado, su predecesor el telescopio Hubble. También una imagen infrarroja del universo profundo.

Otro hito del año 2022, fue algo que estábamos acostumbrados a ver sólo en el cine. El 27 de septiembre, la misión DART de la NASA, tuvo éxito al hacer impactar una sonda robótica, del tamaño de un refrigerador, con un asteroide llamado Dimorfo, de un tamaño 10 millones de veces mayor. Todo esto ocurrió a una distancia de 11 millones de kilómetros de la tierra, y la misión fue exitosa, ya que se proponía desviar el curso de dicho asteroide, para producir una disminución en su velocidad de órbita. Según informó la NASA, el impacto produjo que la órbita de Dimorfo se acortara en 32 minutos, lo que confirma el éxito en desviar su trayectoria, Si bien, este asteroide no representaba una amenaza para la tierra, la misión tuvo por propósito probar la capacidad técnica, de las agencias terrestres, para desviar futuros asteroides, de tamaño superior a 140 metros de diámetro. Se estima que objetos de ese tamaño tienen la potencia para destruir una ciudad completa. El estudio realizado, tiene por propósito diseñar un sistema de defensa planetaria. Gracias a la observación espacial, las agencias espaciales como la NASA, la agencia china y la agencia europea, han logrado descubrir el 95% de los asteroides de más de un kilómetro de diámetro, cuyo eventual impacto produciría una destrucción total en el planeta. Los asteroides de más de 140 metros, como el Dimorfo, son más numerosos, se estima que sólo se ha logrado observar a un 40% de ellos.

Otra noticia espectacular, que parece provenir del cine. Es el éxito conseguido en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en los Estados Unidos, el 5 de diciembre, por primera vez en la historia mundial, se logró producir un evento de fusión nuclear, donde la energía generada, superó a la energía requerida para producir la fusión. La fusión es el proceso por el cual dos núcleos ligeros se combinan para formar un solo núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Lo que se busca con esta investigación, es replicar una reacción nuclear similar a las que se producen en el sol. Por esta razón, que siempre se ha hablado de la fusión, como la fuente inagotable de energía. Según fuentes del laboratorio, se consiguió al calentar con 192 rayos láser, una pequeña cápsula de plasma de Hidrógeno, produciendo una temperatura de tres millones de grados Celsius. En otras palabras, lograron en confinamiento, generar una condición similar a las que se producen en las estrellas, como nuestro sol. Se le considera uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, ya que nos pone en curso de conseguir, al cabo de unos 10 años, una fuente de energía inagotable, barata, y sin residuos. Sería un paso decisivo, hacia el fin de la era de combustibles fósiles.

Otra gran noticia en materia de ciencia, es la secuenciación del genoma humano completo, realizado por un consorcio internacional de científicos. Un hito científico, con aplicación en diversas áreas, como en la medicina, donde se podrá comprender la propensión genética a determinadas enfermedades, desarrollando terapias específicas y personalizadas.

En el ámbito tecnológico, en el año 2022, se efectuó avances notables, en inteligencia artificial (IA). Hoy en áreas que eran consideradas patrimonio exclusivo de nosotros los humanos, ya incursionan artefactos de inteligencia artificial, que son capaces de hacer fotografías, componer piezas musicales, crear pinturas, e incluso redactar textos con coherencia, y algunos dirían, con estilo. Este avance, que hasta hace no mucho, nos parecía de ciencia ficción, ha sido posible, gracias al desarrollo de redes neuronales artificiales, y al desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo. El empleo de cantidades siderales de información, procesadas en tiempo real por estos dispositivos de IA, ha permitido a compañías como DeepMind, propiedad de Google, desarrollar su programa AlphaFold, que ha logrado predecir la forma tridimensional de millones de proteínas de los organismos de la Tierra. La compañía OpenAI, fundada por Elon Musk, con su programa chatGPT, asistente virtual capaz de mantener una conversación fluida y natural, responde preguntas, resuelve problemas de programación, puede escribir artículos periodísticos y hasta contar chistes.

En materia de cuidado del planeta, las noticias no fueron todo lo buenas, que desearíamos, puesto que en la Cumbre del clima realizada en Egipto, la COP27, los principales emisores de gases de efecto invernadero, han impedido alcanzar compromisos que permitan alcanzar la meta de limitar el calentamiento global bajo los 1,5 grados. La temperatura media del planeta es hoy 1,1 grados Celsius por sobre el nivel pre industrial, y según estudios científicos, la tierra podría llegar a un aumento de 2,5 grados por sobre el nivel pre industrial. China, que aporta el 30% de las emisiones de efecto invernadero de todo el planeta, rechaza aplicar recortes más exigentes. Los cambios a que se verían expuestos millones de seres por todo el mundo, si se llega a ese nivel de temperatura, serían catastróficos. Al menos, en este sentido, si existe una buena noticia, que, aunque podríamos decir es de parche, sí es muy necesaria para los países afectados. Es sabido que los países más propensos a desastres naturales, derivados del calentamiento global, son los que menos emisiones de gases producen, en algunos casos, además, estos son países en vías de desarrollo. Se acordó crear un fondo de asistencia para estos países, para compensar o mitigar en parte, la condición de riesgo en que se encuentran. Chile, que aporta menos del 0,9% de las emisiones de gases a nivel mundial, ya está sintiendo los efectos del cambio climático, por lo que en teoría podría acceder a tales fondos. Por lo pronto, en esta materia, en nuestro propio país, le damos buenas noticias al mundo, porque en 2022, se informó que la generación de energía con fuentes renovables, solar y eólica, superó por primera vez a la generación a carbón. También es una buena noticia para el mundo, que Chile invierta más en ciencia y tecnología e innovación, a partir del presupuesto del 2023, aprobado el año pasado. Los principales avances en la ciencia y en la investigación, que reseñé anteriormente, provienen de centros de investigación financiados con fondos estatales, al igual que las agencias espaciales de los Estados Unidos, la agencia europea, la agencia china y la agencia rusa. La investigación de la fusión nuclear, llevaba ni más ni menos que 50 años de desarrollo, financiado a través de programas estatales. Es el camino correcto, como lo ha señalado Mariana Mazzucato, así nacieron los principales avances tecnológicos que disfrutamos en el siglo XX y XXI, provienen de fondos estatales, la internet, el GPS, la telefonía celular, la comunicación satelital, el desarrollo de los grandes motores de búsqueda, la creación de las primeras estructuras de big data.

En materia política, también hubo buenas noticias, en 2022, en Chile, Colombia y Brasil, ganaron las elecciones presidenciales las alternativas políticas del progresismo. El año 2023, va a constituir un desafío para los gobiernos progresistas, para diferenciarse del populismo, para encontrar caminos de encuentro y de entendimiento, para combatir la desigualdad, sin perder la capacidad de crecimiento económico. En Chile, es una buena noticia del año 2022, el que pudimos como sociedad democrática, retomar la senda constituyente. Después de un resultado tan rotundo del 4 de septiembre, se veía difícil aunar voluntades para un nuevo proceso, pero esto se consiguió, y tendremos una nueva oportunidad de redactar un pacto social y político, para dejar atrás la constitución de 1980. Lo dijo el presidente Boric, los problemas de la democracia, en Chile, los resolvemos con más democracia.

La posibilidad de que logremos superar, los graves problemas que aquejan a los más humildes, y a la clase media de nuestro país, en este año 2023, proviene de que pudimos generar un acuerdo transversal para proseguir el proceso constituyente. No es poca cosa, el haber despejado el principal problema político del país, para poder concentrar todas las energías del sector público y privado en superar el desempleo, en el control de la inflación, que asfixia a los hogares, y estrangula los bajos salarios. El acuerdo que se logró en la constituyente, es una buena noticia, porque obliga a los sectores conservadores del país, a pactar con el gobierno, en las áreas más sensibles. En seguridad, empleo, pensiones, y en materia tributaria. La mínima coherencia democrática, la mínima consecuencia republicana, obliga a todas las fuerzas políticas, a centrarse en resolver los problemas de la gente. Chile ya escogió un camino, y seguirlo es tarea de todos.

Con seguridad, hay otras buenas nuevas del año que se fue, para compartir, los invito a que hagan su propia lista personal, que no nos gane la desconfianza o la mala onda, sepamos darnos esa energía positiva, que todos y todas necesitamos para enfrentar el nuevo año, la fraternidad, el altruismo, la generosidad, esa es la fuente inagotable, la verdadera fusión nuclear.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, domingo 1 de enero de 2023.-