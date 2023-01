Magallanes lidera nueva política de cuidados a enfermos y adultos mayores | Con el apoyo de ENAP se dictaron dos cursos de capacitación a mujeres cuidadoras

Punta Arenas, viernes 6 de enero de 2023.- Magallanes es la primera región de Chile en desarrollar un plan de cuidado para personas enfermas y adultos mayores, iniciativa que busca entregar herramientas a quienes asumen el cuidado de algún familiar o bien trabajan en centros de acogida, procurando resguardar su salud mental y física mientras desarrollan esa labor.

Con este desafío asumido, durante el mes de diciembre se desarrollaron dos cursos de Cuidados a enfermos y adultos mayores, iniciativa gestionada por el Gobierno Regional de Magallanes y Sernameg, que contó con el apoyo de ENAP. El curso fue ejecutado por la OTEC IK Capacitaciones, bajo certificación del Sence. Esta iniciativa permitió capacitar a 31 mujeres de Punta Arenas, quienes agradecieron la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus familiares y la propia. “Es super importante no solo para la vida personal, sino para la vida familiar. Cuando uno tiene familiares que sufren algún accidente o enfermedad grave, es súper importante saber sobrellevarlos y no quedarse esperando que otros te ayuden. Hay que responder bien ante las adversidades y para eso son estos cursos nos entregan herramientas que nos sirven en el día a día, ya que podemos manejar mejor a los enfermos en la casa, no nos perjudica tanto en la salud, son herramientas invaluables, porque nos hacen la vida más fácil”, expresó Mónica Oyarzo, una de las alumnas.

El contenido del curso incluyó aprendizaje para relacionar características biológicas y funcionales, como también el contexto nacional y legal en el que se encuentra los adultos mayores; establecer características y necesidades propias del envejecimiento desde lo corporal, emocional y familiar; utilizar técnicas y/o cuidados preventivos; emplear técnicas de autocuidado; y utilizar pautas de planificación y autoevaluación respecto a actividades asociadas al cuidado del adulto mayor, entre otros.

La ceremonia de cierre contó con la presencia del Gobernador Regional Jorge Flies; María José Madrid, de Sernameg; y Alfonso Pacheco, jefe de Comunidades de ENAP Magallanes. “Estamos muy contentos con esta hermosa ceremonia, donde se cierra la preparación de mujeres que cumplen la vital labor de cuidar a otras personas. Hay que visibilizar esta realidad, entendiendo que gracias a la labor que mujeres y hombres realizan, pero mayoritariamente mujeres, el país crece en otros ámbitos. En Magallanes estamos conscientes de ello, con una política regional de cuidado, donde todos son importantes. Por eso felicito a ENAP, porque con mucha sensibilidad, ha tomado el guante y ha apoyado presupuestariamente, pero también en su marco de extensión y responsabilidad social de la empresa, para, a través de Sence, concretar estos cursos”, expresó el gobernador, quien destacó que el Ministerio de Desarrollo Social, a nivel central, está mirando el trabajo de Magallanes para ver la posibilidad de replicarlo como Programa Nacional.

Por parte de ENAP, Alfonso Pacheco, agradeció la confianza y destacó los buenos resultados que tuvo la empresa en 2022 en materia de capacitaciones. “Como ENAP nos planteamos un objetivo a comienzo de año. Uno era llegar a la mayor cantidad de gente posible y con mayor énfasis en las mujeres, y con mucho orgullo y satisfacción puedo decir que lo hemos cumplido. Hemos cerrado un año con 25 cursos presenciales, hemos capacitado a cerca de 500 personas y el 69% son mujeres. Esperamos seguir en esa senda y ojalá en esta alianza virtuosa que se produce con los servicios públicos, con otras organizaciones y el sector privado para ir en apoyo de los habitantes de la región.