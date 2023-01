Preguntas del futuro | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Amigos y amigas. Como lo anticipé el lunes pasado, esta semana se efectuó en todo Chile, la duodécima versión del Congreso Futuro, organizada por el Senado de la República y la fundación Encuentros del futuro. Sin temor a equivocarme, debe ser por lejos, la mayor contribución del Senado de Chile, al desarrollo de una sociedad más inclusiva y más equilibrada, en el acceso al conocimiento. Decenas de miles de personas se conectaron a las presentaciones, que más de 100 hombres y mujeres de ciencia, realizaron en el Teatro Oriente, en la capital, y en cada una de las regiones, desde Magallanes hasta Arica-Parinacota. Se trata de las mentes más brillantes del planeta, hablando desde Chile, sobre los temas que marcarán nuestro desarrollo en el tiempo venidero. Cambio climático, inteligencia artificial, nuevos algoritmos de reconocimiento por voz, ciencias del suelo, ingeniería genética, el metaverso y las múltiples posibilidades que brinda. Pero también, las interrogantes que surgen. ¿Serán aplicables en el metaverso, los límites éticos, socialmente aceptados en la comunidad de seres humanos? Los avatares son diseñados para que una persona, interactúe en el mundo virtual, ampliando los horizontes de la percepción. ¿Se aplicará a los avatares, conceptos como los de crimen o delito?, ¿A qué reglas estarán sujetas las creaciones intelectuales, producidas por intermediación de estos ingenios? También existen otras preguntas sin responder. Los sorprendentes avances en cuanto a IA, robótica, y algoritmos de extracción y análisis de nuestra información personal, abren la puerta a que no más de tres o cuatro grandes corporaciones privadas, controlen a su antojo, nuestros datos personales. Completos perfiles que incluyen datos biométricos, para identificarnos donde quiera que vayamos, información de salud, comercial, familiar, laboral. Pero también nuevos adelantos, que permiten hacer perfiles humanos, en base a reconocimiento de voz. Este tema ha sido estudiado ya por investigadores de las ciencias sociales, y se advierte, que el surgimiento de nuevas formas dentro del sistema capitalista, como sería el capitalismo de la información, o capitalismo de vigilancia, requiere de respuestas desde las ciencias sociales. El desarrollo de nuevas formas de defensa de los derechos fundamentales, ante el riesgo de amenazas en contra de nuestra privacidad, de nuestra libertad de expresión y de opinión. Se advierte, que las nuevas tecnologías, abren un campo de posibilidades insospechadas, pero a la vez, profundiza la brecha entre los países más avanzados, con mayor acceso a internet, y mejor velocidad de conexión. También la brecha dentro de los países, entre la generación actual, de nativos digitales, y las generaciones anteriores, del mundo analógico, y de la escritura en papel.

Por cierto, que no todo adelanto constituye una amenaza en sí. Podemos maravillarnos con los portentosos avances, que, en el curso de una generación, la civilización humana ha conseguido. Los adelantos en cuanto a la ciencia médica, los estudios bio-genéticos, permitirán prolongar aún más la vida. Hombres y mujeres, ya pueden hoy día, vivir 40 años más, después de concluido el ciclo reproductivo. Se habla de la era de la abuela, para denominar a este largo período en que el hombre y la mujer, no están ya preocupados de asegurar la conservación de la especie. Se busca un nuevo sentido a la existencia de hombres y mujeres, más longevos que cualquiera de las generaciones anteriores, y que gozarán cada vez más, de buena salud. Este sentido, podría ser, el acompañar en la formación de las nuevas generaciones, transmitiendo la experiencia adquirida. Algo muy parecido al rol que jugaban las personas mayores, en las primeras comunidades de homínidos.

Las interrogantes planteadas, nos llevan a nuestra propia cotidianeidad, los países en vías de desarrollo, del cono Sur, se encuentran por un lado más expuestos a sufrir las consecuencias del cambio climático. El que fue producido por la emisión sin control de Dióxido de Carbono, a la atmosfera, por las potencias del hemisferio norte, desde la revolución industrial en adelante. Las potencias industriales de hoy, concentran la mayor inversión en ciencia y tecnología, y están a la cabeza en la investigación científica. El camino para intentar revertir esta tremenda brecha, es multiplicar iniciativas como el Congreso Futuro, para divulgar masivamente el conocimiento, y entusiasmar a los estudiantes y jóvenes de todo el país. Pero también está en incrementar sustancialmente los montos invertidos en ciencias, investigación y tecnología. El gobierno del presidente Boric, se ha comprometido, a llegar al término de su mandato a un monto de inversión, ascendiente al 1% del PIB. Esta decisión debe ser continuada y profundizada por futuras administraciones.

La brecha que existe hoy en el ámbito educativo chileno, obliga a transformar tanto las carreras de pedagogía, para incorporar fuertemente el uso de las nuevas tecnologías, sino también los currículums. No se trata de transformar todos los establecimientos al área técnica, se trata de desarrollar las capacidades, formación en el método científico a la par que el desarrollo de pensamiento crítico. El desarrollo de una mente curiosa, el desarrollo de la imaginación, a la par con el estudio de las ciencias básicas, debiera proporcionar a nuestros niños y jóvenes, las herramientas, para poder incorporarse al mundo de la innovación. Los futuros premios nobel, pueden estar formándose hoy en los establecimientos chilenos.

El rol de la política, en la sociedad del conocimiento, es muy claro, promover la formación de ciudadanos, con pleno acceso a la información, con amplias posibilidades de participar en la generación de las reglas del juego. En Chile, nos hemos adelantado al resto del mundo, al ser los primeros en generar una ley, que cautela los neuro derechos. La política puede y debe jugar un rol, anticipando los riesgos y generando los consensos, que nos permitan acceder en forma igualitaria al conocimiento, y con plena seguridad de nuestros datos personales. El congreso de Chile ha hecho un aporte invaluable, y debe destacarse.

En atención a que aún existe una importante brecha digital en Chile, las presentaciones del Congreso futuro, debieran exhibirse en un programa de la TV pública, en horario prime. Sería un paso mínimo para democratizar el conocimiento.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 23 de enero 2023.-