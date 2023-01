Presidente de la República Gabriel Boric Font firma decreto que establece la Nueva Política de Desarrollo de Zonas Extremas

La ceremonia se llevó a cabo en medio de la gira del Mandatario en la Región de Aysén. Se trata del cumplimiento de un compromiso que el Jefe de Estado adquirió en mayo de 2022.

Durante la primera jornada de la gira de trabajo que inició el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, por la Región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, firmó el decreto que permitirá la creación de la Nueva Política Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que reemplazará a los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas aprobados en 2014.



El Mandatario explicó que el objetivo “es establecer el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas como una política permanente del Estado de Chile y no que tenga una duración determinada de 3 años, sino que no dependa, por lo tanto, del Gobierno de turno”.



El Presidente dijo que esta Nueva Política “significa conectar a la región física, virtual e internamente con el resto de Chile y con el mundo, potenciando su desarrollo territorial y su inserción nacional e internacional, consolidar la infraestructura habilitante para el desarrollo de asentamientos humanos, fortalecer el sistema productivo regional mediante la aplicación y adaptación de instrumentos de fomento y medidas legales procrecimiento, mejorar el acceso equitativo de hombres y mujeres a los servicios sociales que hemos ya detallado como en materia de salud, educación y vivienda, y proteger el patrimonio ambiental y cultural de Aysén”.



Actualmente la Nueva Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas, se encuentra en proceso de tramitación y será ingresada esta semana a la Contraloría para su toma de razón, posterior publicación y difusión.



El Jefe de Estado también anunció que se busca agregar a esta estrategia a más regiones. “Sepan los habitantes de las regiones de Aysén, de Arica y Parinacota, de Magallanes, de la Provincia de Palena y estamos conversando también con el Gobernador para incluir a Tarapacá y a Antofagasta para que podamos tener una política distinta para los lugares más aislados de nuestro país”.



“Les digo a los ciudadanos y ciudadanas de Aysén, también son importantes, también los estamos pensando y los estamos trabajando, no con una visión centralista, sino en conjunto con este tremendo equipo y, también, con el Gobierno Regional, la Gobernadora Andrea Macías, con quien tenemos una excelente colaboración (…) Independiente de dónde vivan, ya sea en un puerto, en una caleta, en una pequeña isla o en un pueblo apartado de esta hermosa región, son prioridad para este Gobierno”, finalizó el Presidente Gabriel Boric Font.



Este martes el Mandatario también se reunió con la gobernadora regional, Andrea Macías; el delegado presidencial, Rodrigo Araya; los 10 alcaldes de a zona; y encabezó el Gabinete Regional. De estas citas también participó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.