Refuerzan llamado a planificar óptimamente actividades de senderismo en Isla Navarino



– Autoridades reiteraron el mensaje de contar con vestimenta y equipamiento necesarios, chequear las condiciones meteorológicas, en los posible ir acompañado y no separarse, no hacer uso del fuego y, especialmente quienes acampen, inscribirse en la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, tanto al inicio como al final de su expedición. “El año pasado tuvimos el extravío de una persona que al final terminó fallecida, por lo tanto, remarcamos el cuidado para que no vuelva a suceder. No queremos lamentar más pérdidas de visitantes acá”, dijo la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz.



– Desde el inicio de la temporada, casi 300 personas se han registrado en la unidad policial para caminar por las rutas patrimoniales de la zona, especialmente en el Circuito de los Dientes de Navarino. Senderistas nacionales y extranjeros han disfrutado los paisajes que ofrece esta ruta, la más austral del mundo, mientras que emprendedores del área están ilusionados con la reactivación turística tras dos períodos estivales en que prevalecieron las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

En un video publicado el 7 de enero pasado en las redes sociales institucionales de Carabineros, una emocionada turista estadounidense de 70 años agradecía a funcionarios de la IV Comisaría de la entidad en Puerto Williams, por haberla hallado con vida tras su extravío en medio de una caminata hacia la laguna El Salto, en Isla Navarino.

De acuerdo a Carabineros, en la excursión realizada dos días antes a dicha publicación, la mujer se adelantó a sus dos acompañantes y se desvió hacia la zona del valle Ukika, en sentido opuesto al sendero que encamina a la mencionada laguna que es parte del Circuito de los Dientes de Navarino. A las 20:00 horas, las personas con las que se encontraba dieron aviso a la comisaría e inmediatamente se activaron patrullas de rescate de Bomberos y Carabineros.

Con la escasa batería que le restaba en su celular, la turista extraviada logró enviar las coordenadas de su ubicación geográfica. De esta manera, funcionarios policiales dieron con su paradero en horas de la noche. Pese a encontrarse deshidratada, con la ropa húmeda producto del cruce de un río y lesionada tras haber sufrido una caída, logró ser rescatada a tiempo, siendo derivada al Hospital Comunitario Cristina Calderón, para luego reencontrarse con sus compañeros de travesía y agradecer a quienes colaboraron en su hallazgo.

Para evitar que se repitan hechos como éste, las autoridades locales pertinentes reiteran el llamado a planificar de buena manera las actividades de senderismo que se realizan en una zona extrema y remota como Isla Navarino. Entre ellas, se encuentran chequear previamente las condiciones meteorológicas y geográficas del lugar; si no se cuenta con experiencia necesaria, realizar estas actividades con un guía local o acompañado y de ninguna manera separarse del grupo; utilizar la vestimenta y el equipamiento adecuado, y contar con comida y bebida que supere las horas o días planificados en caso de cualquier eventualidad. Especialmente quienes pernocten durante sus excursiones en Isla Navarino, deben registrarse en la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams (ubicada en Piloto Pardo 287), tanto al iniciar la expedición como al retornar de ella.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, destaca que estas acciones son primordiales al realizar senderismo en la zona, especialmente en áreas que normalmente requieren acampar, como el Circuito de los Dientes de Navarino, Lago Windhond o Bahía Wulaia, todas ellas pertenecientes a las Rutas Patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales. “El año pasado tuvimos el extravío de una persona que al final terminó fallecida, por lo tanto, remarcamos el cuidado para que no vuelva a suceder. No queremos lamentar más pérdidas de visitantes acá, así que es necesario que vayan muy bien preparados. Aquí, lo ideal sería que vayan con guías locales, pero sino, que vayan bien preparados, con el equipo que corresponda”, remarca la máxima autoridad provincial.

Por su parte, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros, capitán Carlos Retamal, refuerza el llamado a registrarse en las dependencias policiales, tal y como lo hicieron la turista estadounidense y sus acompañantes previo a su fallida excursión. “Necesariamente se tienen que venir a registrar a nuestra unidad. Entregar todos sus antecedentes personales, de ubicación. Señalar específicamente el lugar donde van, cuántos días van y el día de regreso. Eso es fundamental dejarlo acá plasmado y de esa forma nosotros poder ir consignando los registros y activar algún tipo de rescate en caso de que la persona, el día en que señaló su llegada, no haya llegado a la unidad para confirmar su regreso”, argumenta.

Además, la autoridad policial llama a usar GPS y verificar las condiciones meteorológicas. “Acá las condiciones del clima son bastante cambiantes. El tiempo cambia de un minuto a otro, y eso es fundamental tener como antecedente antes de generar algún tipo de excursión, que esperemos que durante lo que queda de temporada no tengamos ningún hecho que lamentar”, sostiene.

Por otra parte, la delegada Muñoz recuerda que está prohibido el uso del fuego en las mencionadas áreas de senderismo. De hecho, según información de Conaf, en toda la isla Navarino sólo está permitido usar fuego en los fogones públicos del Parque Municipal Ukika y en Piedra Buena. Sumado a la Zona de Escasez Hídrica en la que actualmente se encuentra la comuna de Cabo de Hornos debido a las escasas precipitaciones, un escenario de incendio forestal sería aún más perjudicial.

“Vivimos en un territorio súper complicado con respecto a los incendios forestales y tenemos que evitarlos. Las personas que vienen para acá tienen que tener mayor cuidado, porque cuando se daña un territorio a través de los incendios, como lo hemos visto en otros lugares, la recuperación es bastante complicada. Y más aún en nuestra condición de isla, por lo tanto, necesitamos que los visitantes tengan el cuidado que corresponda. Eso va en beneficio de todos, y que también tiene que ver con el cuidado del destino. Hoy en día, solamente el uso del fuego es en lugares habilitados. Las personas que hacen los trekkings deben llevar sus cocinillas y gas, y tener el mayor cuidado posible con ello. La idea es que tengan el mayor resguardo para cuidar nuestra comuna y nuestra isla”, manifiesta la delegada Muñoz.

Temporada estival que ilusiona



Según la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, 298 personas se han registrado para realizar actividades de senderismo en las rutas patrimoniales de Isla Navarino, desde el inicio de la temporada el 1 de noviembre pasado, siendo la predilecta el Circuito de los Dientes de Navarino, el más austral del mundo. El capitán Retamal detalla que un 55 por ciento de los visitantes son extranjeros (provenientes principalmente de Estados Unidos, países de Europa, Argentina, Australia y Japón), y el 45 por ciento restante son nacionales.

Estas estadísticas se contrastan con la temporada 2020-2021, período que en pleno apogeo de la pandemia de coronavirus sólo registraron 145 senderistas. Sin embargo, en la temporada siguiente, entre 2021 y 2022, aumentó en más de un 600 por ciento, evidenciando un total de 894 personas inscritas.

Uno de los visitantes que durante la actual temporada ha caminado por el Circuito de los Dientes de Navarino es Karel Andrle, oriundo de República Checa. Junto a sus tres acompañantes, también provenientes del país europeo, acampan en las inmediaciones de la laguna El Salto, zona donde normalmente pernoctan los senderistas tras la primera jornada de una expedición que demora entre cuatro y cinco días. Es mediados de noviembre y por estas fechas la laguna experimenta su habitual proceso de descongelamiento tras el frío invierno en las montañas australes.

Meses atrás, Andrle se organizó con sus amigos para conocer la isla Navarino, en un viaje que comenzó en Buenos Aires, Argentina. En lo que lleva de su excursión, sólo tiene palabras positivas para calificar el lugar. “Hasta el momento, para mí ha sido quizás uno de los paisajes más hermosos que he visto. Realmente me gustan las montañas en primavera, cuando aún hay nieve y hielo junto al sol. Es la mejor combinación”, comenta tras haber armado campamento y cenado junto a sus acompañantes, mientras el sol se esconde detrás de los filosos paredones de rocas de 145 millones de años.

Mientras la luz del día escasea lentamente, Francisco Elgueta desciende por el último y empinado acarreo de piedras antes de llegar a la mencionada laguna. Lo hace junto a un amigo venezolano con quien realiza una expedición que combina senderismo y packrafting en el lago Windhond, actividad que consiste en una navegación en botes inflables especiales para este tipo de excursiones. Antes de llegar a dicho destino, arman campamento alrededor de la laguna El Salto, a pocos metros del grupo de senderistas checos.

Pese al evidente cansancio de una jornada para él extenuante, el vecino de Punta Arenas considera que la experiencia ha sido maravillosa. “Ha sido súper lindo, totalmente recomendable. Hay que venir bien preparado y saber que es duro. Son seis, siete horas de caminata más o menos diaria por cerro, así que hay que venir preparado para eso”, dice respecto al trayecto.

“Al que le gusta el outdoor es como un parque de diversiones acá. Hay de lo que uno quiera hacer acá, así que es maravilloso. Y sobre todo sabiendo que estás tan cerca de la Antártica, entonces, eso lo hace más entretenido todavía”, agrega.

Ante esta reactivación tras el álgido período pandémico que obligó al cierre de fronteras y estrictas medidas sanitarias, el fundador de la agencia turística local Explora Isla Navarino, Jorge Barbero, está ilusionado con tener una temporada favorable. Entre las diversas actividades que ofrece, está el tour durante cinco días en el Circuito de los Dientes de Navarino. “Estamos haciendo alrededor de dos expediciones al mes, y están siendo completas. Nuestros grupos son de aproximadamente seis personas y son expediciones que ya tenemos reservadas con antelación, donde se han ido sumando personas hasta llegar a este máximo que implementamos para evitar que la huella de las personas que caminan sea masiva, y también con el fin de entregar esta experiencia de destino remoto, prístino e inalterado a los turistas. Estamos a la espera también del tema del cruce con Ushuaia (y Puerto Navarino), que es súper importante. Creemos que ése sí que nos permitiría dar ese salto a tener una buena temporada turística como esperamos todos los que nos dedicamos al turismo en la isla”, dice.

*Fotos registradas en noviembre de 2022, en parte del Circuito de los Dientes de Navarino. Crédito de imágenes: Ignacio Palma.