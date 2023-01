Shakira más filosa que nunca

La cantante colombiana no necesita presentación. El mundo entero sabe quien es, conoce su nombre y sabe sus canciones. Desde pequeña incursionó en el mundo de la música y nunca ha parado de crecer. Año tras año se ha superado hasta llegar a ser la mega estrella que es hoy en día.



Solo su talento, y nada más que su talento la han llevado a ser quien es hoy. No nos tiene acostumbrados a escándalos mediáticos de ningún tipo. Jamás se la había visto envuelta en conflictos que acapararan la atención de todos. Simplemente ella, con su carisma y virtudes arriba y abajo del escenario, fue siempre la atracción del público y la prensa.



Pero no siempre pudo pasar desapercibida como a ella le hubiera gustado. Al iniciar una relación amorosa con el futbolista español Gerard Piqué, los flashes no hicieron más que acercarse. Relación que duró 12 años y fruto de la cual nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha. Pero una infidelidad del deportista tratándola como una escort en Mendoza, hizo que la cantante decidiera poner punto final a su relación.



Jamás quiso hacer declaraciones, nunca ha respondido a la prensa cuando le preguntaron al respecto. Evidentemente estaba guardando su relato, para ser contado como mejor sabe hacerlo; en forma de canción. La semana pasada salió su tema “Music Session #53” con el productor musical argentino Bizarrap y batió todos los récords de la música en español. En menos de 24 horas, la canción acumuló 100 millones de vistas en YouTube y tantas más reproducciones en Spotify.

El debate se generó en torno a la constante mención a lo largo de toda la pieza musical, a quien es actualmente la novia de Piqué. Mujer con quien habría cometido la infidelidad que los llevó a separarse. La gente cuestionó mucho las críticas hacia la nueva mujer de su ex, cuando el único responsable de lo sucedido, es él.



Vivimos en una sociedad en la que actualmente las mujeres están transformando su mundo. Desde su libertad a la hora de hablar, la forma en la que visten, sus elecciones sexuales y hasta sus trabajos. Hoy pueden elegir trabajar de abogadas, bailarinas o lo que deseen. Todo es viable mientras las mujeres puedan elegir. Y se está generando una unión femenina, en la que parece que está prohibido dirigirse a otra mujer con palabras poco agradables.



Shakira espontánea y naturalmente como siempre, no tuvo pelos en la lengua para responder a las críticas sobre meterse con la otra mujer. Y simplemente dijo que «Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras».



Ni feminista ni machista, la cantante decidió expresar sus sentimientos en la canción y la única verdad es que será siempre recordada como un hito en la historia de la música.