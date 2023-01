Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes participará en Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados



Este próximo lunes 16 de enero la directiva del sindicato de trabajadores Enap Magallanes, liderado por su presidente Carlos Aro, el secretario Pedro Hernández, y su directora laboral, Graciela Vásquez, llegarán hasta la región de Valparaíso para asistir en representación del mundo laboral ante la última sesión de la comisión investigadora sobre posibles irregularidades al interior de la estatal. Aro, destacó que se reforzarán la vulneración de jornadas excepcionales de trabajo y de descanso por falta de dotación de especialistas en operación, y falta de mantención en condiciones de seguridad. Una falta de gerencia en remuneraciones y en la gerencia interna de recursos humanos en la región. Condiciones distintas para la filial de Magallanes, sin aplicación de convenios macros que rigen en otras regiones.

Además el representante de los petroleros magallánicos, manifestó que a pesar de que en la forma, Enap, da cumplimiento a los protocolos y normas, no es más que un unos de las formalidades para llevar adelante situaciones que en fondo, obedecen a intereses particulares de intereses generales de la empresa estatal. Tomado a esto, que tienen condiciones laborales diferentes a las que existen en otras filiales. Por lo tanto se requiere de un departamento dedicado a sus necesidades y gestiones, y velar que no se produzcan transgresiones ni abusos a las personas por parte de las compañías que laboran al interior de Enap. “Como ´petroleros magallánicos, solicitamos a la administración de la empresa de crudos, un trato igualitario entre todas las organizaciones sindicales, sin privilegios ni contrataciones vinculantes orquestadas”, enfatizó Aro.

Finalmente, el presidente sindical, declaró que agradece las instancias y el trabajo liderado por el parlamentario Carlos Bianchi en esta comisión ya que son situaciones que muchas veces se venían declarando hace bastante tiempo por los medios de comunicación. Es por ello, que creemos firmemente incentivar la participación vinculante de los trabajadores dentro del gobierno corporativo de Enap. Junto de mejorar la relación de la empresa con la comunidad, disponiendo de información oportuna y eficaz, los trabajadores y trabajadoras han demostrado a lo largo de los años, que son quienes mejor conocen y sienten cercanía familiar y social con la empresa. Es evidente la relación que hace décadas mantiene, por ejemplo con la comunidad de Magallanes, pero también ostensible el deterioro que se ha alcanzado con el tiempo. “La comisión especial investigadora permitió determinar que uno de los mecanismos de la organización corporativa de la empresa, la presencia de un director represente a los trabajadores, no ha dado el resultado esperado. Particularmente se opone en la elección del director representante de los trabajadores y trabajadoras, haya una directa participación de todos los sindicatos de la empresa”, declaró Aro.

En efecto, uno de los objetivos principales de esta investigación es que las decisiones de la empresa, como aquellas de inversión, venta de activos, vínculos con otras empresas, que tengan en consideración los efectos de dichas medidas para los trabajadores y trabajadoras. Además, que exista flujo de información entre el director o directora representante de los trabajadores y sus representados.