Cómo hacer que los niños se despeguen de sus juguetes viejos y cuáles son los nuevos juguetes de moda

Actualmente, los niños suelen tener muchos juguetes y se cansan rápido de ellos, por lo que muchos quedan en desuso bastante rápido y comienzan a ocupar espacio en el hogar. Esos mismos juguetes podrían hacer feliz a otros niños que no tengan la posibilidad de acceder a juguetes nuevos en la juguetería, entonces implementar la donación de juguetes es una buena manera de poder darle un uso a los juguetes que tu hijo no usa, y liberar espacio en tu casa. A su vez, este ejercicio sirve para que los más pequeños aprendan la importancia de compartir, no acumular cosas sin razón y que no todo el mundo puede tener lo mismo que ellos tienen con la misma facilidad. Es recomendable hacer esto junto a los niños para que ellos puedan decidir qué juguetes les gustan más y cuáles usan menos.

Los beneficios de que los niños donen juguetes

– Donar juguetes ayuda a que los niños aprendan a ser solidarios. Entender que pueden hacer felices a otros niños con sus juguetes es algo que también los hará sentir bien a ellos. También reforzará su sentir de ser útiles y estar aportando algo a un otro que no tiene las mismas posibilidades que ellos. Este es un valor muy importante para inculcar a los niños desde pequeños.

– Aprender acerca del valor de las cosas, más allá de que tengan la posibilidad de pedir los juguetes que quieran. Que puedan prestarle atención a las cosas que tienen, y saber que no todos tienen lo mismo ni de forma tan fácil como ellos. Y que entiendan que tal vez el rompecabezas que a ellos les aburre y tienen tirado en un rincón, para otros niños puede ser el mejor juguete que tengan.

– Hacer espacio para que los niños tengan menos juguetes, hará que presten una mayor atención a los que tiene, al tener menos ruido visual que disperse su atención. Principalmente si esos juguetes se reemplazan por otros que se adapten a sus gustos y edad.

– La donación de juguetes ayudará a que tus hijos cuiden más los juguetes que tienen, sabiendo que para poder regalarlos a otros niños éstos deben estar en buenas condiciones y con todas sus piezas. Esto lleva a que al usarlos les den más cuidado, siendo que para que otros niños puedan disfrutarlos.

Los juguetes de moda

Después de clasificar los juguetes que tus niños no usen más, y prepararlos para donar, llega el momento de renovar los juguetes que usarán tus hijos, por lo que a continuación hablaremos un poco sobre algunos juguetes que están de moda actualmente, como son el baby Yoda o el Funko Pop.

Baby Yoda para los más pequeños

El baby Yoda en Chile es un regalo excelente para hijos de fanáticos de la saga de Star Wars, que quedarán casi tan contentos como sus hijos con el muñeco. Es que el personaje Baby Yoda, que aparece en la serie de Star Wars, fue entrenado por maestros Jedi y criado, todo en el Templo Jedi de Coruscant. Cuando el Imperio llega al poder, fue oculto para que el Emperador Palpatine y Darth Vader no encontraran su paradero ni supieran de su existencia. A los más pequeños les encantará abrazar y jugar con el Baby Yoda peluche, que irradia ternura y se consigue en las jugueterías más grandes de juguetes importados del país, o también en tiendas online oficiales.

El furor de los Funko Pop!

Otros de los juguetes con mayor relevancia en esta época son los Funko, unos muñecos que resaltan entre el resto por su enorme cabeza en relación al tamaño de su cuerpo.

Estas figuras no sólo invaden las redes sociales o las jugueterías, sino que también podrás verlas en muebles de adultos, exhibidas a modo de colección porque sí, los Funkotambién se pueden coleccionar, ya que representan a una gran cantidad y variedad de personajes amados por todos los públicos, desde el clásico E.T. a Los Avengers e incluso también Baby Yoda. La serie de muñecos Funko Pop! es una de las series coleccionables más accesibles para gran parte de los bolsillos, por eso también su gran popularidad.

Al llegar los Funko a Chile revolucionaron el mercado de los juguetes y muchos niños e incluso adultos comenzaron a buscarlos en todas las tiendas.

La empresa de Funko Pop recreó a casi todos los personajes icónicos de la cultura pop, siendo una colección que tiene más de 1000 licencias de TV, películas, cómics, cantantes, videojuegos, entre muchas otras formas de la cultura pop. La colección disponible es sumamente amplia, y por eso también su público sigue en constante crecimiento. Ya sea que se trate de un fanático de Harry Potter, Star Wars, The Walking Dead, Disney, la NBA o Game of Thrones, encontrarás en la colección Funko al menos una figura que te haga necesitar comprarlo.

La marca ha sacado ediciones limitadas y especiales que suelen tener un precio más elevado por su poca cantidad producida, y muchos fanáticos han llegado a pagar cualquier suma de dinero por tenerlas en sus estanterías. También es posible actualmente encontrar algunas ediciones de Funko en oferta, para que puedas tener tu primer ejemplar de los muñecos cabezones. Tal vez ese sea el inicio al camino que te lleve a ser como uno de sus más grandes seguidores, Sebastián, un estudiante de la Universidad de Santiago, que tiene más de 150 Funkos en su colección, los cuales exhibe apilados en sus repisas, gran parte de ellos exhibidos en sus cajas originales, mientras que otros están fuera del empaque, parados sobre los estantes, como un buen ejemplo de coleccionista.