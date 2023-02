Continúan las audiencias en reclamaciones de Nova Austral contra SMA por revocación de RCA ante sobreproducción de salmones en Magallanes

La reclamación presentada por Nova Austral S.A. busca dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aplicó la sanción de revocación de la RCA, por sobreproducción de salmones en el Centro de Engorda de Salmónidos Cockburn 14, ubicado al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.

En la audiencia realizada el martes 31 de enero, presentaron sus alegatos la empresa Nova Austral, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el tercero coadyuvante de dicho organismo, en representación de comunidades indígenas kawésqar y de Greenpeace Pacífico Sur. Los alegatos se centraron en el daño ambiental que habría generado la sobreproducción de salmónidos durante el ciclo productivo entre octubre 2015 y mayo 2017 en el Centro de Engorda de Salmónidos Cockburn 14, ubicado al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, cuya ocurrencia es negada por la empresa.

La empresa Nova Austral S.A. solicitó al Tribunal anular la Res. Ex. Nº1073/2022 de la SMA, la que resolvió el procedimiento sancionador Rol Nº D-093-2019, aplicando la sanción de revocación de la RCA Nº54/2010 del Centro. A su juicio, la resolución se dictó en un procedimiento que se encontraba decaído por el tiempo transcurrido entre la infracción y la aplicación de la sanción; agregando que tampoco concurría la clasificación de infracción grave, por no haberse acreditado el daño ambiental. Alegó también que no se está considerando la situación económica de la empresa y que la SMA está excediendo sus competencias sancionatorias. También señaló que la empresa está consciente de operar en un área de valor ambiental y que ha desarrollado esfuerzos para operar con altos estándares. Agregó que no desconoce la infracción, pero solicita una sanción justa, conforme a derecho y proporcional a la magnitud de la infracción.

La SMA, en sus alegatos, se refirió a que ejerció su función pública y que el proceso administrativo sancionador ha contado con todas las garantías del debido procedimiento, por lo tanto solicitó el rechazo de la alegación sobre el decaimiento. Sobre el fondo de la reclamación, alegó que la sobreproducción de 1.200 toneladas de salmones respecto de la autorizada en la RCA para el ciclo productivo en cuestión, sí generó un detrimento en la calidad química de la columna de agua y en el fondo marino, al menos en el área del proyecto, lo que afectó al Parque Nacional Alberto de Agostini.

Por su parte, el tercero coadyuvante alegó que Nova Austral S.A., busca beneficiarse de una supuesta falta de información respecto del daño ambiental y su causa y también indicó que los daños producidos vulneraron los objetos de protección del Parque, entre ellos, los fiordos y canales, junto a mamíferos marinos. Por lo anterior, solicitó que el Tribunal mantenga la sanción impuesta.

La reclamación acumula la consulta C-3-2022 de la SMA respecto de la revocación de la RCA. La causa quedó en estudio para el análisis de los ministros y ministra, para luego llegar a un acuerdo e iniciar la redacción de la sentencia.