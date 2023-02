Del tren de Aragua a Parived | José Luis Córdova | Opinión





Nadie discute que la tragedia de los incendios forestales es un acontecimiento doloroso y que impacta en la vida de todos los habitantes de este país, sin embargo, aunque los testimonios recogidos por los periodistas fueron más recatados y respetuosos que en ocasiones anteriores, igualmente las informaciones sobre este drama opacaron, por ejemplo, la valiente y decidida actitud del PS que decidió incorporarse a la lista del Frente Amplio y el PC ante los próximos comicios para elegir consejeros constituyentes.



¡Qué duda cabe que los problemas de seguridad son también de los más graves que afectan hoy a la mayoría! sin embargo para la televisión y los medios de comunicación en general se han convertido en caldo de cultivo para la publicidad, el rating y la popularidad de uno u otro canal.



Las estadísticas, los catastros y encuestas indican indiscutiblemente que la delincuencia se ha enseñoreado en nuestro país, aumentada por la incorporación de la población inmigrante ilegal, pero ésta no es la principal causa del incremento de delitos ni de los niveles de violencia.



El reciente asalto al mall Plaza Egaña fue materia de transmisiones directas desde el lugar de los hechos, con ridículas y vergonzantes intervenciones de “reporteros” en terreno que ni siquiera tenían el léxico, la facilidad de palabras ni el vocabulario para expresar lo que vieron, escucharon o lograron captar a través de testigos presenciales.



El espíritu investigativo de estos “periodistas” no les alcanzó para averiguar montos, productos ni condiciones en que los denominados “sujetos antisociales” escaparon presumiblemente con más de 80 millones en un botín no cuantificado y con paradero todavía desconocido.



El despliegue de cobertura “periodística” en los matinales y noticieros terminó abruptamente la mañana en que efectivos de la policía de identificaciones allanó el lujoso condominio en la comuna de Lo Barnechea donde vive la animadora de televisión, Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López. “Parived”, comerciante en joyas y relojes.



Recién ahora se supo que la diva estaba separada de su ex y que le había pasado varios cheques para supuestos negocios “mineros” y que ahora aparecen en la indagatoria sobre compra y venta de joyas robadas, receptación y receptación aduanera.



El descubrimiento de una red de contrabando de joyas robadas en el exterior por una banda supuestamente nacional, llevó a los noteros criollos hasta las puertas del condominio para desatar una ola de rumores, especulaciones y supuestas pistas sobre el paradero de la pareja de la animadora al inicio de la formalización de 19 “sujetos” involucrados en esta “asociación ilícita”.



Hasta ahora, según los abogados defensores, nada es como parece. La televisión ni con mucho se ha acercado a la verdad y siguen las elucubraciones, pese a que Parived se presentó voluntariamente a declarar sólo quedó con arraigo nacional.



Mientras que con el fantasma del supuesto ingreso de “los Maras” (bandas criminales salvadoreñas) y del mismísimo “tren de Aragua” (de Venezuela) en los últimos hechos delictivos perpetrados en Chile. Hoy en día todos los delitos son atribuidos sin mayores indagaciones al crimen organizado, al narcotráfico y lavado de dineros sin investigación alguna y mientras la policía civil elude cualquier pronunciamiento al respecto.



Mientras la PDI mostraba a la televisión las joyas presumiblemente requisadas durante los allanamientos a residencias privadas, comercio y bodegas de 19 implicados (dos más que al comienzo de las indagaciones) en el llamado “caso relojes” , pasaron sigilosamente por los pasillos del palacio de Tribunales, el ex senador y ex ministro Pablo Longueira, el ex diputado y el ex presidenciable Marco Enríquez Ominami -por el caso SQM- sin que los periodistas le sacaran palabras sobre un proceso por cohecho, soborno y delitos tributarios -que lleva hace más de seis años- y que fue nuevamente postergado para el inicio del juicio oral.



¿Era más noticia el esposo de Tonka”?, ¿“El tren de Aragua” es más gravitante que la corrupción, el cohecho y el financiamiento irregular de la política? Desde luego que Parived vende más, que el tren de Aragua es más sugerente y entretenido pero, sin de verdad queremos reducir la delincuencia, morigerar los grados de violencia y el uso de armas de fuego o cortopunzantes, la televisión tendría un rol fundamental.



Una vez más, ¡Ojo Consejo Nacional de Televisión! porque la popularidad de Parived y los misterios del tren de Aragua tienen parte de su origen en la pasividad de un medio de comunicación que tiene los objetivos y el deber de información, educación y entretención, muy probablemente en este mismo orden de conceptos que no se cumplen ni de lejos.