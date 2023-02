Delegación de estudiantes de Turquía conoció el quehacer de la ciencia chilena en el Continente Blanco

Punta Arenas, 21 de febrero de 2023.- Durante cinco días, tres escolares de la ciudad de Antalya, Turquía, viajaron a isla Rey Jorge para conocer el trabajo que científicos y científicas chilenos desarrollan en la base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (INACH).



La visita se desarrolló a principios de febrero, como parte de la VII Expedición Antártica Nacional de Turquía (TAE VII) que desarrolla el Instituto de Investigación Polar TÜBİTAK MAM (KARE), y destaca como una importante muestra de cooperación internacional entre los programas antárticos nacionales de ambos países.





Las estudiantes Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel y Zeynep İpek Yanmaz de la Escuela İstek Antalya Lara Science compartieron con investigadores e investigadoras que se encuentran en la base Profesor Julio Escudero del INACH, con quienes conversaron sobre la adaptación de musgos y plantas vasculares, el efecto del calentamiento del océano Austral en larvas de peces antárticos y el estudio del suelo y sus factores en zonas afectadas por el retroceso de los glaciares, entre otros tema.





También efectuaron visitas educativas al glaciar Collins e isla Ardley para conocer el trabajo científico en terreno, además de maravillarse con el paisaje, su magnífica fauna y flora antártica. Además de la Base de INACH, el grupo conoció las bases Artigas de Uruguay, Comandante Ferraz de Brasil, Arctowski de Polonia y Carlini de Argentina.





Las jóvenes a su vez les explicaron a las y los científicos chilenos su proyecto denominado: “Producción de material bioplástico para prevenir la contaminación por microplásticos en los océanos polares” que busca ser una solución a esta enorme problemática al sintetizar un bioplástico soluble y resistente a partir del almidón de las bellotas del roble, el cual se reduce en tan solo 45 días en comparación a los 450 años que demora un plástico convencional de materias no sostenibles. Además, el proceso de obtención de éste es ecológico, sostenible y rentable y permite concientizar sobre la contaminación por microplásticos, especialmente en ambientes polares.





Con este trabajo ganaron el Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Polar del Festival de Aviación, Espacio y Tecnología Teknofest 2022, donde fueron reconocidas por el presidente de su país, Recep Tayyip Erdoğan. “La recompensa de ensueño era que iríamos a la Antártica con la Expedición Antártica Turca”, recordó con alegría Hilal Başak Demirel.





Ella además comenta que la experiencia que vivió en Antártica fue inspiradora y extraordinaria: “Tuve la oportunidad de estar a bordo, vivir en el mismo entorno con científicos muy respetados, aprender de sus estudios, ampliar mi horizonte y construir conexiones sólidas. Lo que más me influyó ahí fue conocer que Antártica es un continente de paz y es probablemente el único lugar de la Tierra donde las personas colaboran juntas bajo el techo de la ciencia, sin conflictos de intereses y con el más sincero apoyo y solidaridad. Fui testigo de eso en nuestras visitas a las diferentes bases pero por sobre todo en nuestro tiempo con el INACH (…) Todos fueron hospitalarios y genuinamente atentos y creo que he enriquecido mi red con personas maravillosas. Pude sentir que sería una experiencia que me cambiaría la vida en el momento en que puse un pie en el continente y resultó ser correcto, gracias a las personas increíbles que conocí a lo largo de este extraordinario viaje”, describe la joven como parte del ensayo que escribió sobre su visita.





Su compañera Zeynep İpek Yanmaz se mostró muy agradecida por el cálido recibimiento de las personas de base Escudero y al respecto señaló: “Fue una experiencia increíble visitar la Antártica y observar este misterioso ecosistema de cerca. Visitamos la Base Profesor Julio Escudero y escuchamos sobre los proyectos de los científicos que trabajan allí. También tuvimos la oportunidad de hablarles de nuestro proyecto de bioplásticos. Estamos verdaderamente agradecidos con el INACH por su hospitalidad”.





La estudiante Azra Ayşe Bıçakcı concuerda con sus compañeras y agradece la hospitalidad del personal de la base: “Nuestro viaje a la Antártica fue más allá de mi imaginación. Gracias a la colaboración y apoyo de la gente del INACH, tuve una experiencia de ensueño y pude aprender mucha información sobre la Antártica. Visitamos la Base Escudero e incluso nos quedamos allí una noche. A diferencia del clima helado en la Antártica, todos fueron tan cálidos y amables que nos hicieron sentir como en casa. Visitamos los laboratorios y tuvimos la oportunidad de hablar con los científicos sobre sus estudios. Explicaron sus investigaciones con mucho gusto e interés. También visitamos una isla y un glaciar con científicos de allí. Nos dio una nueva perspectiva”, dijo.





Constanza Jiménez del Área de Educación de INACH acompañó a las escolares en esta visita educativa, quien realizó un positivo balance de lo ocurrido, principalmente en la importancia de acercar el quehacer científico y logístico de Chile a las nuevas generaciones.





“Sin duda, esta expedición demuestra que la Antártica es un gran ejemplo de lo que llamamos espíritu colaborativo. Actualmente no se puede imaginar cómo avanzar en ciencia o en la obtención de nuevos conocimientos sin la colaboración entre diferentes personas y países. Y de una manera muy especial, mostrar el quehacer científico y el trabajo logístico que implica estudiar Antártica y que realiza Chile a jóvenes prometedoras –como los que participan en la Feria Antártica Escolar de nuestro país–, nos permite ver que vamos por el camino correcto al fomentar la valoración de las ciencias antárticas en las próximas generaciones. Por último y no menos importante, este tipo de colaboraciones nos permitirán expandir nuestras fronteras, y aventurarnos a nuevas propuestas y objetivos con otros programas científicos, con el fin de llevar la ciencia antártica y la colaboración a un nuevo nivel a través de la feria”, expresó.





Precisamente, la Feria Antártica Escolar (FAE) es un concurso que organiza el INACH que lleva a las y los estudiantes ganadores al Continente Blanco. Este 2023 cumple su vigésima versión y pretende en próximas ediciones poder expandirse y vincularse con ganadores y ganadoras de ferias científicas de otros países miembros del Tratado Antártico.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.