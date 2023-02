Delegada Presidencial recibe al nuevo SEREMI de Bienes Nacionales de la región de Magallanes

Punta Arenas 06 de febrero de 2023. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, nombró a Sergio Salvador Reyes Tapia como nuevo Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes.

Sergio Reyes Tapia es Periodista, Magister en Comunicación y Políticas Públicas y posee además, un Doctorado en Comunicación. Cuenta con una vasta experiencia en comunicaciones, editor de la radio Nuevo Mundo y con amplia trayectoria en el Partido Comunista.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, manifestó que “para nosotros es muy importante la llegada de Sergio a Bienes Nacionales, ya que sabemos que hay demandas importantísimas, como en materia de derechos humanos y sitios de memoria, la situación actual del periurbano, y por sobre todo, también, lo que se está trabajando con Serviu y Minvu, en relación a los terrenos disponibles y la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas, que es un compromiso de nuestro Gobierno”.

El nuevo Seremi de Bienes Nacionales agradeció al Presidente Gabriel Boric esta designación y recalcó que el trabajo en relación a memoria en derechos humanos, género y diálogo con los pueblos originarios es parte de los ejes que tendrá su gestión. Puso el acento en el compromiso del Gobierno con el Plan de Emergencia Habitacional y el objetivo de construir 260 mil viviendas: «La labor del Ministerio de Bienes Nacionales es buscar terrenos fiscales y destinarlos para vivienda social, ese fue el mandato del Presidente Boric, y es parte de la tarea que tenemos de poner el patrimonio fiscal a disposición de las necesidades de las personas, especialmente las sociales”.

El Seremi de Bienes Nacionales está vinculado hace años a la zona, no solo a nivel familiar, sino por el trabajo realizado en la región durante los dos gobiernos de la ex Presidenta Bachelet. Detalla con orgullo que “Magallanes me ha regalado una nuera, una nieta y un nieto y mi hijo trabaja y vive acá desde hace muchos años”.

El Seremi Reyes, finalizó enfatizando en que las puertas están abiertas para dialogar con los vecinos y vecinas, para recibir sus propuestas, sus ideas y en conjunto salir adelante. Sabemos, por ejemplo, que en el sector rural hay distintas demandas y ese es un tema que está contemplado dentro de la agenda de trabajo, como otras gestiones que van en beneficio del territorio y sus ciudadanos y ciudadanas.