Día Mundial del Cáncer: La lucha de una familia por lograr un real compromiso del Estado frente a esta grave enfermedad

Bajo el lema de “por unos cuidados más justos”, este 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer bajo el impulso de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Precisamente la familia Segovia vio truncada esa “Justicia”, con la pérdida de Marina hace poco más de 2 meses que sufrieron con el fallecimiento de la matriarca a sus 82 años, sin lograr la real cobertura GES a pesar de ser un derecho.



“Es irónico que el lema del día mundial del cáncer apunte a cuidados más justos. Tenemos pena y dolor por la partida de mi madre, porque la vida de los adultos mayores con una enfermedad a cuesta ya es difícil y mucho más si las promesas y garantías de salud que no se cumplen. Nosotros como familia pusimos todo nuestro amor, energía y recursos para ella, pero la atención AUGE NO SE CUMPLIÓ”, sostuvo Pilar Segovia, hija de Marina y vocera de sorteocasaenlaplaya.cl.







Al respecto, explicó que, debido a la mala atención y tardía respuesta de los hospitales públicos, se vieron en la obligación de avanzar con la atención de su madre de forma particular, a pesar que pertenecía a Fonasa y debió ser atendida con la urgencia que requiere la enfermedad.







“El Hospital San Borja donde debía ser atendida, dio muestras de una pésima gestión, se jugó con los tiempos de vida que tenía mi madre, las oportunidades de posibles tratamiento, nunca llegaron y jugaron con nosotros”, explicando que “hace algunas semanas tras nuestros reclamos, el Hospital contestó que mi madre no se presentó a una fecha de cirugía, sin embargo, nunca fue vista por un especialista, no tuvo exámenes asociados a esa cirugía, , por tanto, ¿cómo un centro de salud pública programa algo sin haber habido una junta médica y revisar el caso de mi madre, y mucho menos con ella?”, puntualizó Pilar Segovia, hija de Marina.







“El Estado nos tiene abandonados, por eso tuvimos que recurrir al sorteo de nuestra casa en la playa. Ahora para costear todos los gastos, pedimos la colaboración de otras familias para que nos ayuden comprando un ticket de nuestro sorteo. Pero también queremos que las autoridades sepan que la salud debe ser digna, con prontitud, que las personas mayores tienen derecho a vivir también. No queremos que nadie más sufra lo que sufrimos nosotros”, enfatizó Pilar Segovia,







La familia ha informado, que buscarán, durante las próximas semanas reunirse con actores del mundo de la salud con el fin de continuar la lucha para que no existan más Marinas sin atención y, en consecuencia, evitar el sufrimiento al cuál hoy están sometidos las personas mayores. La intención es que las brechas de atención hoy existentes frente al cáncer vayan disminuyendo cada día más y para ello, señalan, es menester contar con la concreción de una política pública efectiva que vaya ayudando a los pacientes y sus familias. Un punto clave, aseguran los especialistas, pues actualmente el cáncer representa la segunda causa de morbilidad y mortalidad en América Latina tras las enfermedades cardiovasculares haciendo necesaria una respuesta del Estado concreta.







El sorteocasaenlaplaya.cl, está protocolizado ante la notaría de Santiago Álvaro David González Salinas. Los tickets tienen un valor de $10.000.- Contempla la venta de un total de 28.000 tickets en un plazo de 3 meses prorrogables por 30 días, hasta lograr el mínimo de venta – en caso de no concretarse se devolverá el 80% del valor de cada ticket, quedando el saldo restante para cubrir los gastos administrativos asociados al proceso del sorteo-. Además de la casa, las personas podrán optar a premios consistentes en dinero.