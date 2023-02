El Bus de la Justicia realiza en Tierra del Fuego atención a toda la comunidad



Hasta Tierra del Fuego llegó el Bus de la Justicia para entregar información a toda la comunidad. Su primera parada del recorrido fue frente a la municipalidad de Porvenir, luego en la tarde en la Población Lomas de Baquedano 1 y 2, y el día miércoles se instaló en Cerro Sombrero.

“La gente de repente es un poco reacia a ir al tribunal pero principalmente en estos lugares por la distancia geográfica, lo que trata de hacer el bus es ir a esos lugares, y apoyar a las personas con todas sus dudas que tengan respecto a alguna material judicial”, comentó Alejandro Miranda, administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El primer usuario en entrar al bus de la justicia fue Juan Calisto, quien al finalizar comentó que “unos amigos me enviaron el dato de que el bus estaría aquí, así que vine a hacer unas consultas para saber qué soluciones podía tener. La respuesta fue inmediata, la fila muy corta todo fue muy expedito, me encantó que estén haciendo este tipo de actividades porque es más amigable con la ciudadanía”.

Con el móvil instalado en la sede vecinal de la JJ.VV N°9 de Lomas de Baquedano 1 y 2 en Porvenir, Karina Andrade secretaria de la directiva dijo que, “este tipo de actividades me parece muy bien sobre todo para los vecinos adulto mayor que viven lejos de la ciudad. Justo tuvimos reunión estos días, y sé que hay hartas consultas que tienen, así que ojala puedan venir a aclarar sus dudas. Lo ideal sería volver a ver este Bus de la Justicia por aquí en otra oportunidad”.

“Vine a ver un tema de la pensión de alimentos, la atención súper bien y me voy más clara, estuve tratando de hacerlo antes y no había obtenido respuesta positiva. Es bueno que hagan esto porque uno de repente no le da como para ir en las mañanas al tribunal”, dijo al finalizar su atención, Angélica Calbún, vecina del sector.

El bus de la justicia estará el jueves 2 en Villa Cameron; viernes 3 en Pampa Guanaco, para finalizar este sábado 5 de febrero en la fiesta costumbrista “El Asado Más Grande De Tierra del Fuego”