Entrega de Fondos Conservación Infraestructura en Puerto Natales | Delegada Presidencial y Seremi de Educación anuncian más de $7 mil millones a las comunas de la región

A través del Fondo de Conservación de Infraestructura.

Punta Arenas 07 de febrero de 2023. En la escuela Juan Ladrilleros, de Puerto Natales, la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, junto al Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, acompañados de la Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez, la Alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, la Directora de la escuela, Alejandra Brevis Antunez, junto a representantes de Centro de Madres, Padres y apoderadas y representante de Centro de estudiantes, anunciaron Convocatoria de Proyectos de Conservación de Infraestructura, de la Dirección de Educación Pública. Para la región de Magallanes se destinarán más de 7 mil millones de pesos, que se traspasarán a cada comuna, según corresponda.

La reactivación educativa tiene múltiples aristas y la mejora de la infraestructura es una de ellas. Hace unos días, cumpliendo el mandato del Presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila dio a conocer el inicio de la convocatoria al fondo de Conservación de Infraestructura, que este año contempla un monto de $100 mil millones a nivel nacional, para el mejoramiento de los establecimientos educacionales, especialmente a aquellos que serán traspasados a Servicios Locales de Educación Pública próximamente.

El Seremi de Educación, explica que “en esta oportunidad hemos querido hacer el lanzamiento desde la comuna de Puerto Natales, porque esta comuna ha tenido el mejor desempeño en el marco de los fondos de infraestructura y emergencia del año 2022, obteniendo cerca de mil millones de pesos, la cifra más alta que cualquier otra comuna en la región de Magallanes, por eso hacemos este lanzamiento acá en la escuela Juan Ladrilleros que ha obtenido un financiamiento por más de 200 millones de pesos para poder modificar el sistema eléctrico, que ha sido una de las demandas más sentidas por parte de la comunidad educativa, representantes del centro de estudiantes, docentes y trabajadores de esta escuela”.

Puerto Natales, tuvo un desempeño destacado en la línea de Proyectos de Emergencia durante el año 2022, obteniendo una cantidad cercana a los 1000 millones de pesos para desarrollar mejoras en sus escuelas, y como una manera de enfatizar el carácter descentralizador del gobierno este importante hito tuvo lugar precisamente en capital de Última Esperanza.

La Delegada Presidencial Regional, explicó el compromiso de Gobierno con la educación pública y su relación con esta instancia, manifestando que se deben “generar las condiciones mínimas básicas para un buen aprendizaje que tiene que ver con un entorno saludable, un entorno digno que permita que los alumnos y alumnas de Puerto Natales puedan tener las condiciones necesarias para el aprendizaje, sobre todo en un contexto que estamos en activación de la educación, entendiendo las consecuencias de la pandemia”.

En tanto, la Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez, indicó que se trata de otorgar mejor calidad de vida a los estudiantes, a la comunidad educativa, entregando espacios seguros y dignos para que “promuevan una educación integral, segura, participativa y que permita un desarrollo efectivo, no solamente para los y las estudiantes de la provincia de Última Esperanza, sino para la comunidad educativa y la comunidad toda. Esperamos como Gobierno seguir promoviendo las políticas públicas que tienen real impacto comunitario, en la vida de las infancias y de quienes serán los ciudadanos y ciudadanas del futuro”.

De acuerdo a lo señalado por la alcaldesa de Puerto Natales, su prioridad como gestión municipal es invertir en desarrollo humano, en la calidad de vida de las personas y en sus estudiantes. Detallando que “más allá de lo que va implicar el traspaso de la educación municipal a los Servicios locales de Educación, nuestra gestión, hasta el último momento será generar las mejores condiciones para poder entregar una muy buena infraestructura a esta nueva administración de lo que son las agencias de servicios locales y, por supuesto, seguir trabajando en lo que implica poder invertir en las personas y sobre todo en las futuras generaciones. Estoy contenta porque poco a poco se van mostrando los resultados de una gestión municipal que hacemos entre todos y todas, con gran responsabilidad y en forma sobria, porque lo importante es que las obras lleguen a las personas”.

Fernanda Mellar, ex alumna de la escuela, grafica en palabras su felicidad: “llegué hoy día y cuando vi la iluminación, tengo que admitir que me llené de una gran alegría. Ver mi colegio mejorado, con esta iluminación, siento que será un apoyo para la salud mental, porque en mi parecer, llegar al colegio con la iluminación que me llena de energía, me da felicidad, siento que me va a dar la capacidad de estudiar. A veces llego un poco dormida y las luces así me quitan el sueño y me dan ganas de seguir, estudiar, trabajar. Los pasillos están iluminados, las salas están iluminadas, el colegio está con más vida, modernizado y siento que para las nuevas generaciones va a ser un gran aporte. Estamos muy agradecidos y muy felices”.

“Estamos muy contentos de ver los avances producto de un municipio comprometido con la educación pública, que ha puesto todos los esfuerzos para presentar grandes proyectos, lo que significa estar mejorando escuelas que durante muchos años no habían sido mantenidas. Desde acá es muy motivante poder trabajar y hacer esta alianza que favorece a la comunidad educativa de Puerto Natales”, finalizó la Delegada Luz Bermúdez.