Ex presos políticos de la dictadura reclaman discriminación en Ley corta de la PGU

Recibimos la siguiente declaración de la Unión de Ex Presos Políticos de Chile:

«Considerando la cantidad de llamadas que hemos recibido consultando sobre la Ley corta de la PGU, quedó de manifiesto la confusión que provocó esta ley recientemente aprobada en el Congreso, y el profundo grado de frustración que esto significó para nuestras/os compañeros/as. Por esta razón, nuestro Secretario, quien vive en Punta Arenas, solicitó una audiencia con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Doris Sandoval, quien gentilmente accedió a reunirse con nuestra directiva. Esta reunión se llevó a cabo el 13 de febrero 2023. Nuestra Presidenta, Nelly Cárcamo y nuestro Vicepresidente, abogado Víctor Rosas, se unieron a la reunión vía video conferencia, y nuestro secretario Sergio Reyes, lo hizo presencialmente. Aparte de la SEREMI, participó también el abogado José Pérez Núñez, Director Subrogante del Instituto de Previsión Social de Magallanes. Nuestro objetivo era obtener la información de primera fuente y poder corroborar si nuestros conocimientos sobre la materia eran o no correctos.

La Seremi Sandoval nos confirmó que en la ley corta de la PGU no estábamos considerados las personas que recibimos pensiones especiales, entregadas cómo medidas de “reparación”. Explicó que lo que esta ley buscaba era corregir el texto que impedía a muchos posibles beneficiarios que no estén en esa categoría, puedan tener derecho a percibir esta ayuda del Estado y así favorecer a aproximadamente 70.000 pensionados que habían quedado fuera del beneficio.

Luego nos explicó que si estamos considerados en el proyecto de reforma previsional presentada por el gobierno al parlamento. Dentro de esta reforma se propone entre otras cosas que se haga realidad “la universalidad” de la PGU, en otras palabras que esta le llegue a todas las personas que reciban una pensión por la razón que sea, (pensiones por leyes especiales reparatorias o las que surgieron en el ex pilar solidario). A esto se le llama “ley larga de la PGU”.

Otro aspecto de preocupación es que la aplicación de la reforma previsional depende, aparte de lo que le convenga a los intereses de la derecha, también de la aprobación de la Ley de reforma tributaria, presentada recientemente por el gobierno, y que está en discusión. Hay una absoluta CODEPENDENCIA entre estas dos leyes ya que la reforma tributaria, es la que permitiría financiar los cambios presentados en la reforma previsional, entre otras cosas financiar esta PGU verdaderamente UNIVERSAL.

Es importante saber que ambas reformas deben ser aprobadas por el parlamento para entrar en efecto, lo que de acuerdo a su actual composición no resultará nada de sencillo. Este parlamento no es favorable para el gobierno, lo que hace que la posibilidad de aprobar ambas leyes, manteniendo la disposición de favorecernos, sea muy remota.

Por otro lado si dentro de los requisitos para recibir este beneficio se considera haber vivido al menos los últimos cuatro años en Chile, nuestros compañeros/as que viven en el exilio quedarían fuera del beneficio, lo que por cierto consideramos muy injusto.

Es también importante mencionar, que otro de los requisitos para acceder a la PGU es tener cumplido los 65 años. Esta exigencia excluiría también a compañeros/as que no tengan esa edad. En la reunión se nos manifestó que se consideraría también la campaña iniciada por el movimiento NO+AFP para que a las mujeres se les considere poder recibir el beneficio a partir de los 60 años, edad en la que se jubilan. Pero, esto sigue dejando fuera a nuestros compañeros varones ex presos políticos que no cumplan con este requisito, lo que es muy preocupante.

Nos queda claro que no es saludable que nuestras compañeras y compañeros se hagan grandes expectativas con este posible futuro beneficio. No estamos diciendo que no pudieran ser aprobadas ambas propuestas. Lo que si con claridad decimos es que es muy difícil que sea aprobado el apartado que permite la inclusión de las personas que reciben pensiones por leyes especiales reparatorias. Esto dada la saña con que los políticos de derecha han maniobrado para dejar fuera de cualquier beneficio a ex presos políticos y exonerados, siempre apoyados por políticos de la llamada centro-izquierda. En consecuencia, recomendamos bajar las expectativas para evitarnos una nueva gran frustración y continuar con nuestras tareas de exigir y buscar reparación en las cortes, a pesar de lo difícil que esto es también. Santiago, 17 de febrero de 2023. UNEXPP.»