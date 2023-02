Examen de Marzo | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Esta semana en Chile, ha continuado la ola de incendios forestales, que ya ha cobrado las vidas a 24 personas, y ha destruido decenas de miles de hectáreas de bosques y pastizales, y cientos de casas. El dolor de las familias de las personas fallecidas, y de quienes han perdido sus hogares, y sus fuentes de sustento, ha tocado hasta la fibra de los corazones más impasibles. Por cierto, que también hemos visto en TV la tragedia ocurrida en Turquía, y ténganlo por seguro que muchos compatriotas, han elevado al cielo sus oraciones, también por esos desdichados. Pero más allá de la solidaridad internacional, con la que cuando Chile ha podido, ha dicho siempre presente, lo que sucede con los mega incendios del centro-sur del país, es la tarea más importante de este momento. Y así lo entendió el presidente de la República, el que se ha constituido en terreno, en las zonas afectadas. No para hacer puntos de prensa, y florearse ante las cámaras, sino para activar el aparato del estado, allí en las localidades más alejadas, las más pobres. En medio de las críticas de una oposición que no da tregua, el gobierno desplegó un equipo de 10 ministros para coordinar como enlaces, las ayudas en terreno: En la Región Metropolitana la Ministra de Salud, Ximena Aguilera; en la Región de O’Higgins el Ministro de Energía, Diego Pardow; en la Región del Maule, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; en la Región de Ñuble, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; en la Región del Biobío, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García; en la Región de la Araucanía, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, que luego es reemplazado por el ministro de economía Nicolás Grau; en la Región de los Ríos, la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. En tanto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, está haciendo un catastro de la situación de los establecimientos educacionales en las zonas afectadas. Y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se desplegó en la Región del Biobío, como también se ha desplegado en toda la zona afectada, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para evaluar las necesidades de infraestructura.

Dentro de las medidas inmediatas adoptadas por el gobierno para enfrentar esta delicada situación se puede mencionar: La contratación de una mega aeronave especialmente acondicionada para el combarte de los incendios, el Ten Tanker. El que, pese a algunas fallas técnicas de los primeros días, se encuentra plenamente operativo, con más de 10 descargas diarias, de 35 mil litros de agua y retardante. Asimismo, se dispuso el cierre preventivo Parques y Reservas Nacionales desde la región de Coquimbo a la Araucanía, en forma preventiva en algunos casos, y en otras por malas condiciones de acceso, provocadas por los incendios. Se ha coordinado la ayuda internacional, de países amigos que han enviado brigadistas, equipo técnico e incluso ayuda económica. Entre estos países está España, Colombia, Argentina, Ecuador, México, Venezuela, y Brasil.

Para identificar las necesidades de los hogares afectados, equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a los equipos municipales, han catastrado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) al 9 de febrero, 1.622 hogares a nivel nacional: 310 en la región de Ñuble, 920 en Biobío y 391 en La Araucanía.

Por su parte la CONAF, ha puesto en funcionamiento, el denominado “Botón rojo”, un sistema predictivo que informa sobre la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios de gran envergadura. El Botón Rojo se activa cuando la probabilidad de ignición se ubica en un 70% o más y la velocidad del viento no es inferior a los 20 kilómetros por hora, ahí se da una alerta que informa sobre condiciones propensas para el inicio y propagación del fuego. En el área agrícola, el Ministro Esteban Valenzuela, acordó con los actores el agro, “Faena cero”, desde febrero al mes de abril, y desde la región de Coquimbo a la región de Los Lagos, se prohíbe la realización de quemas agrícolas, para evitar cualquier riesgo de incendio forestal. Asimismo, para ayudar a los agricultores, se prorrogan en forma automática los créditos de INDAP y seguro agropecuario de usuarios INDAP. También, se hará entrega de forraje en regiones afectadas por la emergencia, financiamiento inmediato de emergencia para alimentación y bebida animal y apícola, operativos sanitarios de emergencia con el SAG, convenio de colaboración y transferencia entre INDAP y SAG para la compra de insumos y ejecución de operativos veterinarios para dar asistencia de urgencia a los animales sobrevivientes de la catástrofe.

En materia de seguridad de las personas y para dar mayor tranquilidad a las familias, de la zona afectada, el gobierno dispuso la aplicación de toque de queda, en las comunas más afectadas de las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Totalizan 28 comunas con prohibición de desplazamiento, salvo casos especiales, entre la medianoche y las 5 AM.

Para asumir la coordinación de las tareas de reconstrucción, el gobierno ha designado a Paulina Saball, ex ministra de vivienda de la presidenta Bachelet. Se estima que esta compleja labor se iniciará en cuanto concluya la etapa de extinción total de los incendios. El presidente ha destacado su vasta trayectoria pública, en los distintos cargos de gobierno que ha desempeñado en el pasado, A su vez, Paulina Saball, ha manifestado que, para enfrentar la reconstrucción, lo más importante hoy día, es tener un vínculo con cada una de las comunidades, municipios, y con cada uno de los gobiernos regionales. El despliegue del gabinete ministerial en terreno, en la zona afectada por los incendios, ha sido contundente. Se ha notado los ministros y ministras con mayor conocimiento del territorio, y mejor interacción con la gente. Ha destacado el ministro de agricultura, quien pone en valor, la experiencia política. Lo propio se reconoce en la designación de la encargada de la reconstrucción, Paulina Saball. En la antesala del ajuste ministerial, que se anticipa para el mes de marzo. El presidente de la república ha podido evaluar de primera mano, la capacidad de trabajo bajo presión, la habilidad para gestionar una crisis, de sus colaboradores. Pero, sobre todo, la empatía con las personas de carne y hueso, la capacidad de conectar con los vecinos y vecinas, directamente, sin intermediarios. Ya algunos analistas, anticipan, que su desempeño en las regiones afectadas, ha sido la salvación, para algunos (as) que, de otro modo, habrían dicho adiós en marzo. Más allá de las siempre dudosas encuestas de opinión, es casi seguro, que la evaluación del presidente Boric, y de su gobierno mejorará, debido al manejo de esta catástrofe. Nadie puede desconocer, que ha sido el propio presidente, el miembro del ejecutivo, que más visitas ha hecho a la zona de catástrofe. EL que más reuniones ha sostenido con vecinos y vecinas. Y sin ninguna duda, el que más personas ha abrazado. Siguiendo esa linda tradición de la tierra magallánica, de brindar saludos con abrazos.

El manejo de la crisis producida por los incendios del centro-sur del país, también permite al ejecutivo, tener una vara de medida, para evaluar a los equipos regionales de todo el país. ¿Cuántos de ellos han hecho carne, lo que el presidente ha pedido, estar en la calle, en las poblaciones y no en el escritorio?, hoy esa evaluación encuentra todo su sentido. En este año de gobierno, quienes cumplieron este mandato básico, están en el conocimiento público, y quienes no lo hicieron, siguen siendo figuras desconocidas para los vecinos de a pie, y, por tanto, no han sabido cumplir con su deber.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 13 de febrero de 2023.-