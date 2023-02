Ministra vocera Ángela Vivanco aseguró que Corte Suprema dispuso un trabajo colaborativo entre gobierno e Isapres para cumplir el fallo por tabla de factores

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, explicó que el máximo tribunal abrió un trabajo colaborativo entre el gobierno y las isapres para dar cumplimiento al fallo que reguló las tablas de factores y que la decisión implica que el sistema privado de salud subsista con las limitaciones propias que han establecidos los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.

La magistrada abordó el tema en la vocería habitual recordando que la Corte Suprema otorgó un plazo de seis meses para que la Superintendencia y las isapres acuerden los mecanismos de cumplimiento del fallo. Además, reiteró que al resolver un recurso de aclaración en breve plazo se buscó dar celeridad para resolver el asunto.

“Los jueces no podemos ir a revisar cada uno de los planes, cada uno de los precios y decir esto está demás esto está de menos, etcétera. Esa tarea no nos corresponde, mucho menos en sede de protección, que es una sede cautelar. De tal manera que esté, creo yo, es un trabajo conjunto que debe abordarse tanto por el Estado desde el punto de vista de la Superintendencia como también de las Isapres a efectos de cumplir adecuadamente el fallo. Nosotros no quisimos decir el cómo, justamente para que haya la suficiente ductiblidad . Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que la idea es que el sistema de salud privada subsista y pueda cumplir con estos lineamientos que nos parecen lineamientos que, además, han sido diseñados en el tiempo. No son cosas repentinas, pero ahora en este fallo de alguna manera se condensan o se concretan esos lineamientos y ahora lo que hay que hacer es establecer los modos de cumplimiento. Ya aclaramos la fecha, ellos saben cuáles son los temas que están en juego y creo yo que existe las distintas capacidades del sistema para acordar de un modo posible para todos, pero que a la vez signifique el respeto a un fallo judicial que tiene que ser cumplido”, estableció.

“Hemos procurado establecer orientaciones e interpretaciones que vayan detrás de una unificación adecuada del modo en que se están interpretando las normas, del modo que se está interpretando el fallo del Tribunal Constitucional, que ya tiene 13 años. De tal manera que el sistema de salud privada tenga la mayor claridad respecto de las normas a las cuales atenerse. A nosotros se nos solicitó una aclaración del fallo de las isapres que estamos hablando, y justamente en aras de poder, una vez más, colaborar con que esta situación pueda solucionarse cuanto antes, en un tiempo muy breve respondimos esa solicitud de aclaración respecto de dos puntos y del otro aclarando que no correspondía decir nada porque era un tema que excedía a lo que se refería el fallo” , explicó la ministra.

La autoridad reafirmó que el fallo no es un impedimento para que el sistema siga funcionando, si no un marco legal para garantizar los derechos de todos los actores, en especial de las personas.

“Nos gustaría que ojalá no a propósito del fallo haya un entrabamiento, sino al contrario, que el fallo sea de alguna manera un desde, un punto importante sobre la mesa para que en definitiva, se puedan tomar los acuerdos y se desarrollen todo aquello que del punto de vista de la Administración implique cumplir el fallo, pero a la vez también, como se ha dicho en muchas oportunidades, proteger los derechos de las personas que están involucradas, que son los afiliados al sistema y por supuesto, también cumplir las obligaciones del sistema con los médicos, con los prestadores, etcétera, de tal manera que esto no signifique un colapso, sino que signifique un desde sobre el cual hay que construir una manera de resolver esta problemática, cumpliendo este fallo, que es un fallo judicial que tiene que ser cumplido.”, concluyo la magistrada en ese punto.