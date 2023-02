Presidente de la República Gabriel Boric desde Santa Juana: “Solamente unidos vamos a salir adelante de esta catástrofe”

El Mandatario recorrió sectores rurales afectados por los incendios forestales acompañado por la alcaldesa, Ana Albornoz, y anunció una batería de medidas para ir en ayuda de las familias afectadas.

Esta tarde de 8 de febrero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó hasta la región del Biobío, donde visitó la comuna de Santa Juana, que registra a la fecha cerca de un 70% de su territorio consumido por los incendios, acompañado por la alcaldesa Ana Albornoz.



“Santa Juana es el lugar más golpeado en términos de personas fallecidas, nos duele en el alma y queremos evitar, tenemos 24 personas fallecidas a nivel nacional, 3 son de Santa Juana y no queremos que haya ni una más”, afirmó el Mandatario antes de trasladarse a la zona rural de Huallerehue.



Tras recorrer la zona siniestrada acompañado por vecinas y vecinos, instancia donde además escuchó sus principales preocupaciones y pudo informarles sobre el despliegue del Gobierno y las ayudas que este dispondrá para las familias afectadas, el Presidente Boric se trasladó hasta el albergue habilitado en el Liceo C38 Nueva Zelandia.



Durante el recorrido, estuvo acompañado por la alcaldesa, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz; el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz y la delegada presidencial, Daniela Dresdner.



En materia de anuncios, el Presidente de la República señaló que el próximo lunes 13 de febrero comenzará el pago del Bono de Recuperación, dirigido a todas las familias afectadas por los incendios, que es de libre uso y es gradual según el nivel de daño de la vivienda.



También confirmó el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia, los cuales serán coordinados por los Jefes de la Defensa, a quienes corresponderá determinar las provincias y horarios, en función de las facultades que la Constitución les estrega.



Además, el Jefe de Estado, aprovechó de valorar el trabajo de las vecinas y vecinos de las comunas siniestradas, señalando que “el despliegue está siendo inmenso gracias, también, principalmente, a los habitantes de la zona. Acá esto no lo vamos a resolver desde Santiago, requerimos trabajar muy unidos con las autoridades locales, con las juntas de vecinos”, y agregó que, “me he encontrado con juntas de vecinos catastrando en lugares quemados, es tremendamente importante esa labor de la organización de la sociedad civil, tremendamente importante”.



El Mandatario confirmó que las ministras y ministros de su gabinete seguirán desplegados en terreno en los próximos días, y que se seguirán sumando ayudas provistas desde el Ejecutivo y así enfrentar la crisis. “Solamente unidos vamos a salir adelante de esta catástrofe”, finalizó.