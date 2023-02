Se efectúa en Punta Arenas la audiencia de formalización por el accidente del avión C130 de la FACH en el paso Drake en Magallanes en 2019

En audiencia de formalización de la investigación contra acusados en la causa del accidente del avión C130 de la FACH en el paso Drake en Magallanes, efectuada este martes 21 de febrero, el fiscal Eugenio Campos señaló que «un colapso de energía eléctrica de alto voltaje en los estanques de combustibles habría provocado la caída del avión C130 el 9 de diciembre de 2019».

En una extensa presentación según señaló el Fiscal Campos, «la aeronave no estaba apta para navegar y cuyos procedimientos técnicos de mantenimiento no fueron cumplidos adecuadamente».

Los imputados en este caso son los oficiales FACH, Eduardo Mosqueira, Julio Andrés Ojeda, Marcelo Mella y Alan Asenjo Contreras jefe de la Bandada de Transporte Pesado de la FACH. En el accidente hubo 38 víctimas fatales.

Según expuso el Fiscal Campos, el oficial Eduardo Mosqueira Cruz Jefe de la IV Brigada Aérea con asiento en Magallanes, no supervisó el cumplimiento de las normas y procedimientos, en circunstancias que «la aeronave no se encontraba aeronavegable», ocasionando así un aumento de un riesgo no permitido lo que derivó en las fallas que resultaron en la catástrofe . Manifestó el Fiscal Campos que si «el general Mosqueira hubiere cumplido con su deber, la aeronave no habría despegado desde Punta Arenas con destino a la Antártica.»

En el curso de la audiencia, el Fiscal Campos dio lectura a los nombres de las 38 personas que resultaron fallecidas en el accidente, exponiendo que los imputados son acusados de cuasi delito de homicidio en grado de consumado.

La audiencia se suspendió a las 15.40 horas para un receso.

En la continuación de la audiencia el Fiscal Eugenio Campos, dio cuenta que el Ministerio Público dispone de 22 tomos de documentación para esta causa, y solicitó al Tribunal como medidas cautelares para los imputados el arraigo nacional, fijar domicilio y firma mensual en el Ministerio Público de sus respectivos domicilios, medidas que no fueron controvertidas por las respectivas defensas de los imputados y que deben cumplirse los últimos 5 días del mes respectivo, a partir del mes de marzo próximo.

El abogado Alfredo Morgado señaló en la audiencia que el hallazgo de restos de pintura epóxica como parte de la carga que transportaba el accidentado avión C130 de la FACH, la que podría haber participado en la inflamación producida al interior de la aeronave durante su vuelo. Uno de los abogados querellantes dió cuenta que en el curso de la investigación se manifestaron diversas maniobras obstructivas de la FACH para acceder a la información necesaria para el curso de esta causa.

El Ministerio Público solicitó 8 meses de plazo de investigación desde el día de hoy, es decir, 21 de octubre de 2023, lo que fue acogido por el Juez de Garantía del Tribunal de Punta Arenas.