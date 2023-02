Se nos vino Marzo | Hablemos de la Tele | José Luis Córdova | Opinión

“¡Se nos vino marzo!”

José Luis Córdova

Afortunadamente cesó la vorágine festivalera y volvemos a la triste y opaca realidad. Los canales de televisión retornaron a la cotidianeidad de los portonazos, encerronas, el caso “relojes”con Tonka Tomicic y Parived, incendios forestales, demolición de casas narcos, decomiso de drogas, accidentes y la feroz ofensiva de la oposición contra el Gobierno y muy poco más en sus noticieros.

¡Se nos vino marzo! Contrariamente a lo presupuestado, la administración del presidente

Gabriel Boric comienza a ganar puntos y reconocimiento por la activa y fructífera presencia de las autoridades en terreno durante la emergencia en el sur y las medidas a favor de la migración regulada en el norte.

En tanto los canales de televisión preparan su artillería en materia de matinales. CHV apuesta por “sandías caladas” con Monserrat Alvarez y Julio César Rodríguez, mientras José Antonio Neme y Karen Doggenweiler parecen dispuestos a dar una dura pelea por el rating. Más atrás aparecen la popular pareja de José Luis Repenning y Priscila Vargas, mientras que la gran incógnita será el comportamiento y la recepción que tendrá la flamante dupla Eduardo Fuentes- María Luisa Godoy en TVN.

Fuentes, tras un exitoso y polémico paso por el canal privado La Red, donde se atrevió a enfrentar a los poderes fácticos, como la icónica entrevista al “comandante Ramiro”, que hizo tambalear al canal y sus auspicios. Ahora en el canal “público” junto a la hija de la “Regalona”, Carmen Ibáñez (ex diputada y ex embajadora de Piñera en Grecia) y del ex parlamentario Domingo Godoy Matte, feroz opositor al gobierno de Salvador Allende, pretenden ahora en TVN ganar espacio y enfrentar a la competencia con sus mejores armas.

Todo indica que la colega Soledad Onetto renunció a Mega muy probablemente para trasladarse a Canal 13 “en busca de nuevos rumbos profesionales”.

Aunque la propaganda electoral se inicia formal y legalmente el 8 de marzo, recién desde el 7 de abril, los matinales recibirán cada día hábil antes del mediodía la franja electoral, la propaganda política que preparan las tres alianzas: “Unidad para Chile” (Apruebo Dignidad, Frente Amplio, PL y PS), “Todo por Chile” (PPD, DC y PR) y “Chile Seguro” (UDI, RN y Evópoli), además de los partidos de la Gente (PDG) y republicanos.

En materia de programas “políticos” sólo se avizoran dos reposiciones: “Aquí se debate” en CNN con Ivo Goic (mientras Mónica Rincón sigue en vacaciones) y “100 indecisos” en el Mega con José Manuel Astorga (probablemente con la colaboración de Tomás Mosciatti). Deberemos esperar para el regreso de “Mesa Central” (Iván Valenzuela), “Estado Nacional”(Matías del Río) y -con menos posibilidades- “Tolerancia Cero” (Fernando Paulsen).

¿Lo demás? En canal 13 el concurso “Aquí se baila , con Janis Pope, el gimnasta Tomás González, Paz Bascuñán y otros “rostros”; “De tú a tu” -desde la casa de Martín Cárcamo- con Héctor Noguera, Jaime Vadell, Ingrid Cruz y otros invitados; “Socios por el mundo” en canal 13 con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. Y no podía faltar la reposición de la comedia colombiana “Betty, la fea”.

En TVN anuncian una interesante serie documental sobre la Antártica chilena y la crisis climática con la periodista Pascale Fuentes y el realizador Michael Brierley y “Atlas de Chile” con Federico Sánchez y Marcelo Comparini. En materia de series, volvió en nueva versión la colombiana “Café con aroma de mujer”. Asimismo, el periodista y cineasta Carlos Pinto inicia otro ciclo de ficción “Alma Negra” sobre casos policiales basados en hechos reales.

En CHV insisten en sus teleseries con un remake de la brasileña “Pantanal” y los concursos “The Voice Chile” y “Yo soy”, mientras Mega vuelve con nuevos capítulos la serie “Casados con hijos” y los capítulos finales de “Hijos del desierto” y “La ley de Baltazar”.

Para los aficionados a los deportes, se recuperó las transmisiones de la Copa Libertadores por CHV y se preparan los Juegos Pan y Paramericanos desde octubre próximo por TVN y Canal 13. Algo es algo, ya que definitivamente ¡ Se nos vino marzo!