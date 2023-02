Servicio de Registro Civil realiza atenciones domiciliarias de público en barrios de Punta Arenas

Múltiples requerimientos de la ciudadanía recibe diariamente el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante necesidades de atención de personas que no pueden llegar por sus propios medios hasta las oficinas donde funcionan. De ahí que esta institución –dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH.- dispone de atenciones extraordinarias a domicilio, para facilitar el acceso oportuno a personas de avanzada edad o con movilidad reducida a diversos trámites como la renovación de cédulas de identidad.





Precisamente este jueves 16, aprovechando la incorporación de una camioneta nueva habilitada para este tipo de función, el Registro Civil realizó algunas visitas en terreno con su personal, llegando hasta el domicilio de Rosa Elena Gallardo, vecina de calle Manuel de Salas, barrio 18 de Septiembre, de 90 años de edad. Dicha atención especial contó con la presencia de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Seremi Michelle Peutat, y del Director Regional del Registro Civil (S), Arturo Aranda. Allí, acompañada de dos hijas, una nuera, un bisnieto y una tataranieta, recibió todos los apoyos requeridos para renovar in situ su cédula de identidad.





Sara y María Barrientos Gallardo, hijas de la dueña de casa, se mostraron muy contentas de recibir esta visita del Registro Civil junto a las autoridades. María, quien comparte el mismo techo con su madre, destacó que se enteró a través de una cuñada de estas atenciones a domicilio. Como cuidadora de su mamá, quien tiene un 95 por ciento de inmovilidad, solicitó hora para que pudieran ir a renovarle su cédula vencida. Señaló que su madre experimenta un deterioro progresivo de su salud, por lo que debe ayudarla a hacer todas las cosas: “yo la baño, yo la lavo, yo la encremo, le doy la comida, le muelo la comida. El doctor me dijo que se iba a ir deteriorando de a poco. Mi mamá era una mujer robusta, y con los años ha ido perdiendo su masa muscular y su piel es muy delicada”.





En tanto, Sara, quien también aprovechó de renovar su cédula en esta visita, relató que tenía 8 años cuando llegaron desde Castro, Chiloé, junto a su madre y dos hermanos después del terremoto de 1960 en el vapor Navarino. En Punta Arenas, su papá los estaba esperando y ya tenía levantada una casita de fonolita en ese mismo terreno de autoconstrucción, que se lo cedió el Alcalde Ernesto Guajardo Gómez. Agregó que su mamá siempre fue dueña de casa, muy laboriosa, y hoy ya completan una quinta generación. Asimismo, valoró esta atención que se brinda a personas que no se pueden valer por sí mismas: “ojalá los gobiernos y todo el resto de las autoridades se dieran cuenta de eso, que realmente hay gente, y no sólo mi mamá, sino que muchísimas personas que están postradas y que a veces están solitas, entonces para mí esto es excelente”.



La Seremi Michelle Peutat resaltó la cercana labor que cumplen los funcionarios y funcionarias del Registro Civil con la ciudadanía, quienes cuentan hoy con una nueva herramienta para brindar estas atenciones en terreno a personas postradas, con movilidad reducida y quienes están a su cargo. En este contexto, hizo una especial mención a la importante labor que desarrollan los cuidadores y cuidadoras, y la cual este Gobierno busca reconocer y valorar, como aquellas personas –en su mayoría mujeres- que se dedican a trabajar cuidando de manera no remunerada de otros (as), ya sea de infancias o adultos mayores, como el caso de María con su madre Rosa Elena.



Por parte del Registro Civil, Arturo Aranda destacó que durante todo el año realizan estas atenciones domiciliarias, “que son importantes, porque con ello acercamos el servicio a quienes más lo necesitan. Y nos ha llegado una camioneta nueva, todoterreno, con ese fin, de poder acercarnos a los distintos rincones y territorios de nuestra región, en todas las provincias, y que nos permite ir mejorando cada día nuestras atenciones domiciliarias y en terreno en general”.



Finalmente, las autoridades indicaron que las personas cuidadoras o familiares en dicha condición pueden solicitar una atención domiciliaria cuando lo requieran, concurriendo a las oficinas del servicio de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas, o bien llamando al teléfono 612722620, quedando así la respectiva visita agendada.