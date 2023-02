Unidad para reconstruir | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Esta semana, nuevamente nos impactamos en todo el país, ante la tragedia de los incendios que azotan a las regiones del sur de Chile. En un par de días el fuego consumió el equivalente de hectáreas, de un año completo de incendios forestales. Las regiones afectadas son Ñuble, Biobío, La Araucanía y los Ríos, siendo las más afectadas las tres primeras, en las que se decretó estado excepcional de catástrofe. Por su magnitud, se recuerda los incendios forestales ocurridos en 2017, sin embargo, las condiciones para combatir los siniestros han mejorado sustancialmente. La ministra del interior Carolina Tohá, informó que se ha incrementado la cantidad de aeronaves disponibles, que pasan de 19 en 2018, a 63 naves contratadas para toda la temporada, Adicionalmente el Sernapred, cuenta con 10 aviones y 4 la Conaf. También se ha incrementado el número de brigadas para el combate de incendios. En el presupuesto 2023, el gobierno del presidente Boric, incluyó un aumento del 22% de recursos, los que ascienden a 83 mil millones de pesos. Esta mayor disponibilidad de recursos, permitirá la contratación de aeronaves de mayor envergadura como el Ten Tanker, con capacidad de 36 mil litros de agua, que operará desde este lunes, con base en la provincia del Biobío. Se estima que el combate aéreo puede ser trascendental para el control de los incendios, ya que su acción reduce la temperatura en la zona afectada, permitiendo el trabajo de las brigadas de bomberos en tierra.

Desde la primera hora, se pudo apreciar el despliegue de recursos humanos y técnicos, tanto del gobierno como de la sociedad civil. El propio presidente de la república, quien había iniciado su período de vacaciones, decidió retornar a labores de inmediato, desplazándose al área afectada. Ha destacado la coordinación del ministerio del interior, con Sernapred, ex Onemi, y los equipos de las regiones afectadas. Como siempre sucede en estas tragedias, los hombres y mujeres, que conforman Bomberos de Chile, como siempre dándolo todo, en el combate del fuego. Lamentablemente, entre los 24 fallecidos que se registraban hasta este domingo, se encuentra la sensible pérdida de Yesenia Muñoz, voluntaria del cuerpo de Bomberos de Coronel. Su partida en medio del cariño y del dolor de una comunidad agradecida, fue acompañada por el presidente Boric, quien comprometió el apoyo del gobierno para su familia.

En Chile, hemos sido forjados como nación, en medio de tragedias y catástrofes, incendios, terremotos, inundaciones, nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. De ahí que es tan necesaria la empatía y la solidaridad. En tiempos de enfrentar tragedias, la única actitud válida, es ponerse a trabajar hombro con hombro, detrás del gobierno, para superar la crisis, e ir en ayuda de nuestros compatriotas. Nada más inoportuno y deleznable, que las expresiones negativas, las críticas sin fundamento, o el carnaval de infundios y noticias falsas, de algunos políticos y políticas de derecha. Simplemente, eso no corresponde. Háganse los graciosos en la intimidad de su hogar, lo que menos necesita Chile, en este momento es una tropa de bien pagados políticos, denostando a las autoridades, o desprestigiando a las instituciones. Tampoco se trata de ser obsecuentes, la crítica, cuando tiene fundamento, y es bien intencionada, es saludable para las instituciones y las autoridades democráticas. Chile, necesita con urgencia signos de fraternidad, unirse y unirnos, en esta tarea noble, de levantar a los caídos, apoyar a los que hoy sufren. Los políticos que entiendan esto, y actúen en consecuencia, no necesitaran hacer campaña alguna. Las personas sabrán reconocer, al que ha actuado lealmente, al que ha pensado en el beneficio de la comunidad, y no en la ganancia en popularidad, en los likes de las redes sociales.

Esta es la hora del trabajo conjunto. La alianza público-privada que le ha permitido al país, superar otras circunstancias difíciles, debe replicarse y promoverse a todo nivel. Ya ha sido demasiada tensión, demasiada inquina, alimentada artificialmente por políticos de extrema derecha, y sostenida por medios de comunicación, transformados en virtuales pasquines de propaganda. El país no resiste continuar tres años más, con este nivel de crispación pública. Si la derecha espera volver a gobernar algún día, deberá sopesar si vale la pena, la estrategia de incendiar la pradera, o si lo que corresponde, es sumarse a la acción política, para mejorar la calidad de vida de la gente. Esta mancomunión, se requiere no sólo para apagar los 260 incendios, que hoy nos asfixian por todo Chile. Se deberá afrontar, las condiciones de riesgo en que se encuentran, vastas áreas urbanas, por la cohabitación espacial, con el monocultivo forestal del pino y eucaliptus. Multimillonarios intereses económicos, y poderosas redes de poder social y político, se consolidaron, con el patrocinio estatal durante la dictadura. Sustanciosos subsidios otorgados por el DL 701, permitieron solventar la plantación de millones de hectáreas de árboles exóticos, altamente consumidores de agua. La situación actual con el cambio climático, que tiene a Chile sumido en la sequía, se ve agravado por períodos de altísimas temperaturas. Plantearse el fin de la actividad forestal, que da sustento a miles de familias, probablemente no sería una buena solución. Sin embargo, la condición actual, en que inmensas extensiones de bosque colindan con áreas densamente pobladas, es una condición de riesgo, imposible de soslayar.

Cuando cese el fuego, se retiren los escombros de las casi mil viviendas destruidas, vendrá el momento de la reconstrucción. ¿Podremos generar un acuerdo para enfrentar el tema de fondo?, o tendremos que reconstruir pueblos y poblaciones en las mismas condiciones de antes. No es fácil ni sencillo, pero se requiere buena voluntad, se requiere voluntad política para hacerlo. Y más vale, que empecemos a entrenarla, porque a la par con los esfuerzos para combatir los incendios, las fuerzas políticas estaban esta semana, definiendo los pactos electorales, para elegir la nueva convención constitucional. No está sencillo ni para las fuerzas de gobierno, ni para las de la derecha, después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre el anterior proceso constituyente, y considerando las múltiples salvaguardas y limitaciones que tendrá este. Entusiasmar personas idóneas para enfrentar una candidatura no es tarea fácil. Pero se ha visto complejizada aún más, considerando que tanto la oposición como el oficialismo, irán divididos en más de una lista. Tal vez lo más inesperado fue lo de las fuerzas de gobierno, ya que siendo la primera prueba electoral que enfrentan las dos coaliciones, una lista única, aumentaba las probabilidades de sus candidatos. Sin embargo, el PPD decidió por competir por separado, junto a la DC y al PR. Lo anterior, pese a los llamados de importantes figuras del socialismo democrático como la Presidente Bachelet, y a pesar de que el Partido Socialista, el partido más importante del socialismo democrático y eje del bloque, abogara por una lista única del progresismo. Se especula que, entre las razones, para el camino propio del PPD, están sus magros resultados en elecciones nacionales, de los últimos 10 años. Aparentemente, la búsqueda de un perfilamiento propio, habría decidido el abandono de una lista común del progresismo. El resultado de esta decisión la sabremos el 7 de mayo próximo. Por su parte el Partido Socialista y el Partido Liberal, representarán al socialismo democrático, en la lista de unidad constituyente, junto al FA y el PC. Los más damnificados con la decisión del PPD, son el PR y el PDC, quienes disminuyen sus posibilidades de elegir convencionales, un escenario que ya vivieron en la elección de la convención anterior, donde obtuvieron un magro resultado.

La gran tarea de salvar vidas, defender viviendas y otros bienes, en medio del incendio más desastroso de la última década, debe unir a Chile. Todos estamos convocados a ayudar, a ponerle el hombro, pero sobre todo a apoyar con una palabra de aliento, con una frase positiva. El gobierno del presidente Boric, está haciendo lo que debe, está donde las papas queman, las fuerzas políticas de oposición deben sumarse a la tarea, desde la acción positiva, sin odiosidades, sin sacar réditos de corto alcance. Ese espíritu constructivo, hay que mantenerlo, aunque en la práctica no tuvimos feriado veraniego, hay que seguir adelante, por el bien de Chile. Y que el espíritu de colaboración empape a los candidatos y candidatas al consejo constitucional, necesitamos con urgencia, sanarnos como sociedad. Simple y sencillamente, nuestro pueblo no resiste, más confrontación, necesitamos construir con dialogo, con respeto, con amistad cívica. Así la nueva casa, la levantaremos sobre base sólida, y a resguardo de futuros siniestros.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 6 de febrero 2023.-