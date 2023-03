Avanza licitación para concretar obras de Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes en el centro histórico de Punta Arenas

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realiza la licitación para la ejecución de las obras de habilitación y construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, proyecto que contempla la restauración y puesta en valor de la ex Penitenciaría y la ex Gendarmería de Punta Arenas, edificios construidos a comienzos del siglo XX, junto con la construcción de un nuevo edificio.

Se trata de la tercera licitación que se realiza para concretar esta iniciativa, luego que el primer proceso efectuado en 2020 fuera revocado debido a que se debieron reasignar los recursos financieros disponibles por causa de la pandemia, mientras que el segundo concurso no pudo adjudicarse porque la única oferta recibida superó largamente el presupuesto disponible. En este último caso influyó el significativo aumento de los costos de construcción evidenciado en los dos últimos años.

En esta ocasión se considera un presupuesto de más de 26.091 millones de pesos para la ejecución de las obras civiles, recursos que serán aportados por el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través del programa Puesta en Valor del Patrimonio.

El Gobernador Regional, Jorge Flies, manifestó que “tenemos la expectativa de que ahora tendremos una licitación exitosa, porque hicimos un importante esfuerzo para que el proyecto fuera reevaluado en función de la nueva realidad de los mayores costos de construcción. Como región llevamos más de una década soñando con materializar este archivo y biblioteca regional que hace tanta falta”.

Las empresas constructoras interesadas en participar en este proceso tienen plazo hasta el 16 de marzo de 2023 para entregar sus propuestas, día en que se procederá a la apertura técnica de las mismas, mientras que la apertura económica de estas se realizará el 4 de abril próximo.

Según la Seremi de Obras Públicas, Dahián Oyarzún, “estamos en contacto con importantes constructoras para que participen en esta licitación y así podamos materializar esta obra que ayudará a reactivar la actividad económica en la región y generará mano de obra. Una vez este adjudicada, esperamos iniciar obras el tercer trimestre de 2023. Se trata de una obra compleja desde el punto de vista de la ingeniería, pues por una parte, debe velar por el resguardo de las estructuras aledañas y las que se mantienen como parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad como es el caso de las fachadas y elementos constructivos típicos del inmueble; y, por otra, interconectar los nuevos volúmenes a este sistema constructivo existente. Este proyecto viene a entregar principalmente un gran espacio de encuentro ciudadano, de difusión del conocimiento y resguardo de nuestro patrimonio documental tan necesario para nuestra Región”.

Por su parte, la jefa regional de Subdere, Daniella Panicucci, sostuvo que: «Un Gobierno que se define regionalista y apoya la descentralización, tiene que poner recursos en este proceso, y uno muy importante que la Subdere está financiando con fondos para proyectos de recuperación patrimonial, es la futura Biblioteca Regional de Archivos y Museos, (ubicada donde estaba la ex penitenciaría), proyecto donde la Subdere realizará una inversión de $6.964 millones a través de su Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PVP)».

“Es una gran oportunidad que tiene la región de Magallanes, en particular la comuna de Punta Arenas, de poder resignificar esta infraestructura, traspasar la carga histórica que tiene al ser la ex penitenciaría, a ser un centro de cultura, una instancia de encuentro de las comunidades para poder desarrollar una acción tan diferente para la que fue pensada originalmente», añadió la jefa regional de Subdere.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Diego García, manifestó por su parte que: “Estamos reimpulsando este proyecto de gran envergadura, esperado y valorado por la comunidad. No se trata sólo de la recuperación de un edificio patrimonial, sino que además estamos aportando con un nuevo espacio para el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Allí convergerán y dialogarán las diferentes disciplinas y creadores regionales”.

En términos generales, el proyecto de habilitación del Archivo y Biblioteca Regional involucra una superficie total de aproximadamente 5.500 metros cuadrados. Los trabajos consideran la restauración de las edificaciones patrimoniales de la ex Penitenciaría y la ex Gendarmería de Punta Arenas tanto en fachada como interiores, la demolición de elementos no originales y la ejecución de una ampliación mediante una edificación de obra nueva emplazada en calle Chiloé, utilizando una arquitectura contemporánea que respeta la volumetría de las construcciones originales.

Respecto a los trabajos de restauración patrimonial del antiguo complejo carcelario, se contempla la recuperación de la fachada hacia calle Waldo Seguel, donde se emplazará la zona administrativa y de control de acceso a la Biblioteca. En tanto, el patio interior de la ex cárcel mantendrá sus características originales y albergará la sala de lectura, mientras que las celdas se adecuarán como lugares de estanterías referenciales y sectores privados para el estudio.